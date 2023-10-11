Мартино о телохранителе Месси: «Он никогда не был в США, не участвовал в боевых действиях и не служил в американской армии»

Херардо Мартино опроверг слухи о прошлом телохранителя Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Яссин Чеуко – бывший солдат армии США с боевым опытом в Ираке и Афганистане.

«Я воспользуюсь этой беседой с вами, чтобы сообщить то, о чем не имел возможности сказать. Реальность такова, что очень многие люди придумывают истории, которые в итоге оборачиваются проблемами для их участников.

Он (Чеуко – Sports.ru) никогда не был в Соединенных Штатах. Он не участвовал в боевых действиях и не состоял в рядах американских вооруженных сил. Все эти сообщения о нем за последние недели – ложь», – сказал тренер « ».

Корреспондент The Athletic усмехнулся в ответ на этот комментарий, и Мартино продолжил.

«Поскольку вы не кажетесь удивленным, я полагаю, вы и так об этом знали. Так что, я думаю, разумно рассказать об этом. Он отличный парень, который полностью отдается работе, всегда собран. Он важная часть нашей команды», – отметил аргентинский специалист.

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