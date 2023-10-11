Мартино о телохранителе Месси: «Он никогда не был в США, не участвовал в боевых действиях и не служил в американской армии»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино опроверг слухи о прошлом телохранителя Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Яссин Чеуко – бывший солдат армии США с боевым опытом в Ираке и Афганистане.

«Я воспользуюсь этой беседой с вами, чтобы сообщить то, о чем не имел возможности сказать. Реальность такова, что очень многие люди придумывают истории, которые в итоге оборачиваются проблемами для их участников.

Он (Чеуко – Sports.ru) никогда не был в Соединенных Штатах. Он не участвовал в боевых действиях и не состоял в рядах американских вооруженных сил. Все эти сообщения о нем за последние недели – ложь», – сказал тренер «Интер Майами».

Корреспондент The Athletic усмехнулся в ответ на этот комментарий, и Мартино продолжил.

«Поскольку вы не кажетесь удивленным, я полагаю, вы и так об этом знали. Так что, я думаю, разумно рассказать об этом. Он отличный парень, который полностью отдается работе, всегда собран. Он важная часть нашей команды», – отметил аргентинский специалист.

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12 комментариев

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pit4er
"о прошлом телАхранителя"? Вы серьёзно?
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damondiamond
он был аниматором
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Beast
в штабе писарем отсиделся
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Е.Р.
Медбрат какой-нибудь. Чтобы ещё и гормоны мог колоть в перерыве.
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Дядя ТУРА
он служил в ВДВ под Рязанью
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FEZ10
Как в Люди в черном .Вас никогда не было,вы не существуете . У вас нет отпечатков .Отныне вы охранник Месси
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rude.
Ну если это серьезная охранная контора, что скорее всего, ведь абы кого Месси охранять не поставят, то там почти у всех био подчищены. Можно только гадать кто этот парень и откуда.
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Нұржан
Ответ pit4er
"о прошлом телАхранителя"? Вы серьёзно?
"телАхрНителя", должен вас поправить.)
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