Рабьо о «Золотом мяче»: «Много слышу, что получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Мбаппе и Холанд»

Адриен Рабьо высказался о претендентах на получение «Золотого мяча».

«Много слышу, что « » получит .

Но на спортивном уровне его должны разыграть и . Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двоих», – сказал полузащитник « » и сборной Франции.

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