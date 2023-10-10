Рабьо о «Золотом мяче»: «Много слышу, что получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Мбаппе и Холанд»
Адриен Рабьо высказался о претендентах на получение «Золотого мяча».
«Много слышу, что «Золотой мяч» получит Месси.
Но на спортивном уровне его должны разыграть Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двоих», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Лицемерный Рабьо, говорит что нету внятных критериев, вякнул про спортивный принцип, но сам выбрал Мбаппе потому что француз.
Давайте с другой стороны пойдем: где был Эрлинг без Родри и де Брюйне ?)
Ни у кого больше нет таких достижений )
С таким подходом получается, что "Золотой мяч" должен вручаться исключительно нападающим. Ну, иногда ещё полузащитникам, и то в скорее качестве недоразумения.