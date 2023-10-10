Рабьо о «Золотом мяче»: «Много слышу, что получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Мбаппе и Холанд»

Теги ПСЖ Ювентус Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Золотой мяч Адриен Рабьо Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Адриен Рабьо высказался о претендентах на получение «Золотого мяча».

«Много слышу, что «Золотой мяч» получит Месси.

Но на спортивном уровне его должны разыграть Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двоих», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.

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95 комментариев

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vova123456
Чем Мбаппе лучше Месси и Холланда? Думаю он уступит с отрывом в голосовании этим двоим.
Лицемерный Рабьо, говорит что нету внятных критериев, вякнул про спортивный принцип, но сам выбрал Мбаппе потому что француз.
+68
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+54
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Kerndl
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23. Месси Сезон 22/23: 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. В Лиге Чемпионов не повезло с Баварией, но и был судейский беспредел , украли гол дома, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, в гостях 2 гола Баварии с очевидными нарушениями правил.
А можно статистику предголевых пасов по всем top-10 номинантов на ЗМ, а то так не понятно?
+29
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+22
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Andrey Ashhabadskiy
чемпион мира Месси получит свой 8 й золотой мяч, даже не обсуждается.
+35
-22
+13
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alexmixer9
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23. Месси Сезон 22/23: 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. В Лиге Чемпионов не повезло с Баварией, но и был судейский беспредел , украли гол дома, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, в гостях 2 гола Баварии с очевидными нарушениями правил.
А сколько у Месси кстати предпредпред голевых пасов?
+11
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Блуждающий странник
По спортивным принципам ЗМ должен получить Родри, но спортивный принцип уже не давно не стоит во главе. Поэтому попсятина среди нападающих продолжит разыгрывать этот приз. Мбаппе тут вообще никаким боком быть не должно
+12
-4
+8
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A K
Ответ Диванный критик
У Мбаппе хет-трик в финале ЧМ как минимум
С пенальти попадает более-менее, с игры вчера видели
+6
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+5
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A K
Мбаппе пусть сначала с обычным мячом обращаться научится как следует
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Блуждающий странник
Ответ Zidan GOAT
А собственно чем Мбаппе был хуже того же Месси в том сезоне (кроме поражения в серии пенальти в финале)? Забил больше и на ЧМ, и в Лиге 1. В ЛЧ оба обкакались.
Один чемпион мира, а другой нет. Так футбол устроен, друг. Кто-то заслуживает победы, но не побеждает. Запоминают победителей и ценят победителей и награды, а проигравших даже с таким достижением как хет-трик в финале забудут быстро
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-4
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Очевидное невероятное
Мбаппе Холанд?..)))
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Uragan Boy
Ответ Andrey Ashhabadskiy
а кто это такой ,турмен баша?
это его муженек))
+3
-1
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Tornado S
Месси 100%
+8
-6
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ApXuMaHqPuT
Отличный сезон провёл Родри, но ЗМ, конечно, отдадут Месси😐
+6
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Uragan Boy
Аргентинец 10 получит.
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Crazy Writer
Ну, если вручат Месси, то это будет первый в истории случай, когда обладатель будет футболистом не европейских клубов. Пойдут ли они на это. Марадону в 86 прокатили, просто из-за того что он в Европе не играл тогда. Будем посмотреть=)
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AF007
Заразился криштианусострянкой в Ювентусе, бывает. А ведь неплохой опорник был
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ddddan 2
Ответ vova123456
Чем Мбаппе лучше Месси и Холланда? Думаю он уступит с отрывом в голосовании этим двоим. Лицемерный Рабьо, говорит что нету внятных критериев, вякнул про спортивный принцип, но сам выбрал Мбаппе потому что француз.
тоесть Месси не лицемер,когда говорит что Ромеро(его соотечественник)лучший защитник в мире,а рабьо лицемер?
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Alexandr Turner
Ответ Блуждающий странник
По спортивным принципам ЗМ должен получить Родри, но спортивный принцип уже не давно не стоит во главе. Поэтому попсятина среди нападающих продолжит разыгрывать этот приз. Мбаппе тут вообще никаким боком быть не должно
Или же КДБ))
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Кирилл
Ответ Стахович
Пожалуйста не говори только что какой-нибудь Родри и Де Брюйне лучше Холанда и заслужили ЗМ больше?Где они были до норвежца?
То есть то, что Родри и де Брюйне и без Холанда в составе Сити возили всю АПЛ - это "Где они были до норвежца" ?)

Давайте с другой стороны пойдем: где был Эрлинг без Родри и де Брюйне ?)
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Инженер Управляющий
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23. Месси Сезон 22/23: 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. В Лиге Чемпионов не повезло с Баварией, но и был судейский беспредел , украли гол дома, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, в гостях 2 гола Баварии с очевидными нарушениями правил.
а предпредголевых сколько? почему не даёте полную картину
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Кирилл
Ответ Стахович
По чесноку должен получить Холанд:АПЛ,ЛЧ,Кубок,с ходу побил многолетний бомбардирский рекорд По негрейровским понятиям конечно Месси:выиграл недельный судейский турнир и провалился в ПСЖ и Америке
Вообще, тогда должен побеждать Альварес: выиграл АПЛ, ЛЧ, Кубок и ЧМ сходу )
Ни у кого больше нет таких достижений )
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Кузя Гитарист
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а кто это такой ,турмен баша?
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alexis2020
Ответ Стахович
Пожалуйста не говори только что какой-нибудь Родри и Де Брюйне лучше Холанда и заслужили ЗМ больше?Где они были до норвежца?
Родри был лучшим опорником лиги наряду с Канте, де Брюйне провёл много отличных сезонов за Сити и был лучшим плеймейкером в АПЛ
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Кефтеме
Ответ udiekemen
Если бы не пиар и репутация Месье то получил бы
Уберём Месси , ЗМ дадут КДБ и всё
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LightWithin
Ответ Диванный критик
У Мбаппе хет-трик в финале ЧМ как минимум
Два из них с пенальти, которые заработали другие ;)
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krokodilych
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23. Месси Сезон 22/23: 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. В Лиге Чемпионов не повезло с Баварией, но и был судейский беспредел , украли гол дома, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, в гостях 2 гола Баварии с очевидными нарушениями правил.
Скажите, пожалуйста, вот вся эта статистика - безусловно, сама по себе заслуживающая уважения, - здесь к чему?

С таким подходом получается, что "Золотой мяч" должен вручаться исключительно нападающим. Ну, иногда ещё полузащитникам, и то в скорее качестве недоразумения.
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