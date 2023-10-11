Магуайр о хейте: «Даже Месси и Роналду критикуют. Я стараюсь вернуться на прежний уровень»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр подчеркнул, что критикуют даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Защитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на критику, которой подвергся в последнее время.

«За годы выступлений за Англию я получил немало похвал. Возможно, последний год или около того оказался не таким, но пять лет до этого я получал очень много хороших слов.

Таков футбол, таковы его правила. Нельзя просто продолжать играть на высшем уровне и не получать критику. Так не бывает, только если ты не лучший в мире, а это, наверное, Месси и Роналду. Но даже их все равно критикуют.

За последний год обо мне было так много разговоров. Чтобы эти разговоры начались, нужно было пройти путь до топ-исполнителя, что я и сделал за предыдущие пять лет.

В последний год все идет не по плану, но я уверен, что все вернется на круги своя. Карьера – долгий путь. Много взлетов, много падений, возможно, это был небольшой всплеск, и я стараюсь вернуться на прежний уровень», – сказал Магуайр.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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34 комментария

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Отец Абду
Не знаю, почему люди так сильно критикуют Магуайра... Ну, есть за что их критиковать Месси и Роналду, так как они не забили ни одного гола в ворота Англии. А вот Магуайр забил как бы!
+39
-3
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Даже Джордан промахивался.
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MVL
Роналду критикует даже наш тренер, добавил Харри.
+21
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VERBLYUD
Ответ Отец Абду
Не знаю, почему люди так сильно критикуют Магуайра... Ну, есть за что их критиковать Месси и Роналду, так как они не забили ни одного гола в ворота Англии. А вот Магуайр забил как бы!
Магуайр в плей-офф ЧМ - 1 гол
Роналду в плей-офф ЧМ за 20 лет - 0 голов, 0 ассистов.
+27
-12
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Блуждающий странник
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Топ исполнитель" Ахахахаххахахаха
Что в этом смешного? В Англии систему лиг можно разделить аж на 11 уровней. Ещё есть 10 ниже, формально 21 уровень или 20+ лиг. И Магуаир играет в высшем дивизионе и играет в МЮ. Он косячный, но он играет на самом высоком уровне. Это огромное достижение, чего тут большинство не понимает
+15
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
"Топ исполнитель"

Ахахахаххахахаха
+11
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Lionel Andres Messi 10
Даже купленный вчера холодильник с гарантией 10 лет на следующий день возвращают в магазин, – добавил Магуайр.
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Анатолий Magicbrain
Странно, что он не закончил свой спич фразой «сначала добейся»
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Зизуха
красавчик, сравнил себя с Месси и Роналду
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Алексей Сорокин
Из серии: "Даже Джордан промахивался" (с) Смолов
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Топ исполнитель" Ахахахаххахахаха
Когда вижу подобное, то думаю, а кем тогда были Неста, те же Видич с Фердинандом? А у нас такой вот топ. Топ-топ-топ.
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kovu
Фреоном заправился, щас разморозят и пойдет игра
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прессинг машина
Уровень Магваера - выходить в концовке на угловом потолкаться
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prosto D.
Харри? В редакции завёлся настоящий англичанин?
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werley
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Когда вижу подобное, то думаю, а кем тогда были Неста, те же Видич с Фердинандом? А у нас такой вот топ. Топ-топ-топ.
Ну, смотрите. Если бы условный Игорь Дивеев из ЦСКА стал основным игроком и капитаном клуба АПЛ и взял там бронзу и серебро, то любой адекватный болельщик написал бы, что он вышел на топ-уровень. Это объективно.
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Savardus
Когда стараешься снова стать холодильником
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Отец Абду
Не знаю, почему люди так сильно критикуют Магуайра... Ну, есть за что их критиковать Месси и Роналду, так как они не забили ни одного гола в ворота Англии. А вот Магуайр забил как бы!
Ну кришти тоже забил в ворота англии в 2006 в серии пенальти но не суть😂😂
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ prosto D.
Харри? В редакции завёлся настоящий англичанин?
Хорошо, хоть не Хэрри
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kaimussen
Ответ prosto D.
Харри? В редакции завёлся настоящий англичанин?
https://youtu.be/N31xr5rTa4g?si=bid5fumVQXZ2NJ5K
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