«Месси – лучший в футболе. Нужно наслаждаться им и учиться у него». Хавбек «Интер Майами» Фариас о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Факундо Фариас Футбол

Хавбек «Интер Майами» назвал Лионеля Месси лучшим в футболе.

«Нужно наслаждаться [игрой Месси] как можно больше. Он лучший в этой игре. Лео это доказал. Так что просто наслаждайтесь им и учитесь у него, когда это возможно. Это уникальная ситуация – быть рядом с ним.

Он отличный партнер по команде. Все уважают таких игроков, как он, Бускетс и Альба. И это плюс для нас. Я многому учусь у Лео и у всех остальных», – сказал аргентинец Факундо Фариас.

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14 комментариев

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Domian
Ответ as009595@icloud.com
Партнер по команде и соотечественник) иначе сказать не мог
Потому что этот соотечественник был свидетелем как Месси поднимал величайший трофей в истории спорта, сделал нацию счастливой, заставил праздновать победу Аргентины всем миром, начиная от Таймс - Сквер в США, заканчивая Австралией.
Уйма видео как Бангладешь, Новая Зеландия, Итали, Испания, Индия, даже Бразилия и тд выходят на улицы массово и празднуют триумф Аргентины.

Фанаты роналду никогда этого не поймут ибо не знают даже что такое выйти в финал ЧМ или забить гол в плей офф.
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Domian
Ответ А. Мостовой
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У Беллингема кумир Месси, дальше что?
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VERBLYUD
Ответ Гномович!
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А Роналду - дочь ФИФА? В 2013 счет по ЗМ был 4-1 в пользу Месси, ФИФА тогда решили, что так неинтересно и придумали это противостояние, вручив левейшие ЗМ своему проекту в 2013 и 2014.
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Aleksey Yashin
Просто наслаждайтесь им и учитесь у него, когда это возможно. Ну и еще по возможности делайте хоть что-то на поле - сказал партнер Месси по команде.
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VERBLYUD
Ответ Андрей Евсеенко
Чем он может научить? Как пропадать в играх за сборную, как не забить ни одного гола за чм, как исчезать в плей-офф ЧМ, как в гегемоне лиги фермеров не забивать даже на уровне бомбардиров худших команд лиги, как выгонять из команды неугодных, которые мешают всей команде играть на твой результат, как исчезнуть в млс и не попасть в 250 лучших бомбардиров этого турнира
Ты в каком цирке подрабатываешь? Месси 2 раза МВП на ЧМ, 2 раза МВП на КА, но чувак пишет, что он пропадал в играх за сборную)))))
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Domian
Ответ VERBLYUD
Ты в каком цирке подрабатываешь? Месси 2 раза МВП на ЧМ, 2 раза МВП на КА, но чувак пишет, что он пропадал в играх за сборную)))))
В финале ЧМ с дублем пропал, понимать надо)))
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Domian
Ответ VERBLYUD
А Роналду - дочь ФИФА? В 2013 счет по ЗМ был 4-1 в пользу Месси, ФИФА тогда решили, что так неинтересно и придумали это противостояние, вручив левейшие ЗМ своему проекту в 2013 и 2014.
Роналду падчерица фифа🤣
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VERBLYUD
Фариас очень перспективный игрок, играет не хуже распиаренного Гарначо. Думаю, если так продолжит, то через некоторое время окажется в хорошей Европейской команде.
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