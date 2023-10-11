«Месси – лучший в футболе. Нужно наслаждаться им и учиться у него». Хавбек «Интер Майами» Фариас о Лео

Хавбек «Интер Майами» назвал Лионеля Месси лучшим в футболе.

«Нужно наслаждаться [игрой Месси] как можно больше. Он лучший в этой игре. Лео это доказал. Так что просто наслаждайтесь им и учитесь у него, когда это возможно. Это уникальная ситуация – быть рядом с ним.

Он отличный партнер по команде. Все уважают таких игроков, как он, Бускетс и Альба. И это плюс для нас. Я многому учусь у Лео и у всех остальных», – сказал аргентинец Факундо Фариас.

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