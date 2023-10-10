Пеп Гвардиола: «Марадона был сильнейшим игроком своего времени, но Месси – это нечто совершенно иное»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Интер Майами Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о самых сильных игроках.

«Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый.

После первого тайма счет был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние двадцать минут мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео.

Марадона в свое время был самым сильным игроком, но после того, что я увидел... Извините, но Лео – это нечто совершенно иное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» на мероприятии Dialoghi sul talento con Pep Guardiola. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
хейтеры Роналду щас устроят поп концерт
+36
-8
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Вообще, у Месси много недооцененных сторон. Например, фантастический игровой интеллект, об этом нечасто говорят, но возникает ощущение, что он на поле всегда знает как и где лучше находиться и как открыться, какое решение принять в любых ситуациях не только ему самому, но еще и всем остальным партнерам по команде.
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Криштибои в атаку. Гвардиола шарлатан и не тренер
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Александрович
Вот фифа и Пепа купили ,да что ж такое )
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Ответ Джони Му
Это другое
Понятно, что Лео сильнее как футболист и гораздо большего в плане карьеры добился. Но зато Диего поистине личность почти трагедийного масштаба, классический "бэд гай", такой Тони Монтана от футбола. Недаром же сколько фильмов о нем снято -от Кустурицы до сериалов! И его никогда не забудут, в том числе из-за его потрясающих взлетов и не менее глобальных падений..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Пеле, Марадона, Месси, Мюллер (вставьте любого:) Чемпионы Мира и великие игроки!:)) Остальных история расставила на свои места: 😭 голов в ПО ЧМ, 😭 голевых в ПО ЧМ , 😭 медалей на ЧМ🇵🇹🥴
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Parce
Ответ as009595@icloud.com
Так почему Пеп избавил себя от Месси уйдя из Барсы и не захотел его в Сити когда мог подписать
Тебе лично сказал?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владлен
Гвардиола понимает кто получит ЗМ. Все понимают. Даже Марадона и его день рождения.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Ответ BAGRAM-1989
Во времена выступления Диего Армандо Марадоны (1978-1994) сильнейшими были Зико, Платини, Румменигге, Росси, Элькяер, Сократес, Гуллит, Ван Бастен, Баджо... Марадона был в их числе.
Ну Платини, Руммениге и ван Бастена еще можно обсуждать. Остальные просто сильные футболисты, которых всегда много.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Стрельцов когда вышел и ему не давали за Торпедо на СССР играть, он играл на первенство Москвы, так народ заборы сносил вместе с милицией, чтобы посмотреть как он играет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadned
Ответ Ya Tolik
Ему повезло родиться и играть в те времена, когда ещё создавали легенд. В наше время, за последние 10-15 лет, гораздо меньше футболистов по прошествии времени сможет претендовать на звание легенды.
Доля истины в твоих словах есть. Сейчас не перестали создавать легенд, но сейчас для получения статуса легенды нужно сделать больше, чем предыдущим поколениям. И сделать это труднее, так как конкуренция выше.

Но с Марадоной все сложно. Он не только футболист, он культурный феномен, рок-н-ролльщик. Он достиг почти того же что и Месси, но вот только его били так, как Месси и не снилось даже. Гойкоэчеа прыгнул прямыми ногами и сломал Диего ногу пополам в 83 году, а через два с половиной года Марадона выиграл ЧМ. И все это при том образе жизни, что он вел, где наркотики-выпивка соседствовали с "рукой бога" и тут же забитым голом, где Диего обыграл в одиночку всю команду соперников.

Ну как тут не стать легендой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Медведев
Каждый из них был лучшим в свое время... Но эпоха Месси - Роналду это нечто!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Александрович
Ответ А. Мостовой
Все верно - Марадонна был величайшим игроком, А Месси величайшим пенальтистом
Лишь бы не Месси ))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вера Алексеевна
Ответ Питер Пэн
Понятно, что Лео сильнее как футболист и гораздо большего в плане карьеры добился. Но зато Диего поистине личность почти трагедийного масштаба, классический "бэд гай", такой Тони Монтана от футбола. Недаром же сколько фильмов о нем снято -от Кустурицы до сериалов! И его никогда не забудут, в том числе из-за его потрясающих взлетов и не менее глобальных падений..
Диего - не "бэд гай". Скорее, он где-то там, с кем-то крутился. Но он не "бэд гай". Возле современных спортсменов крутятся куда более серъёзные люди, которые сменили спортивное бельё на костюм тройку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ya Tolik
Ответ Питер Пэн
Понятно, что Лео сильнее как футболист и гораздо большего в плане карьеры добился. Но зато Диего поистине личность почти трагедийного масштаба, классический "бэд гай", такой Тони Монтана от футбола. Недаром же сколько фильмов о нем снято -от Кустурицы до сериалов! И его никогда не забудут, в том числе из-за его потрясающих взлетов и не менее глобальных падений..
Ему повезло родиться и играть в те времена, когда ещё создавали легенд.
В наше время, за последние 10-15 лет, гораздо меньше футболистов по прошествии времени сможет претендовать на звание легенды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Semen6009
Месси с Баварией тоже нечто иное, какой-то другой уровень
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Савельев
Ответ А. Мостовой
Все верно - Марадонна был величайшим игроком, А Месси величайшим пенальтистом
Вы тот самый Мостовой? Как там дела с мертвыми зонами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ Yri Yrov
хейтеры Роналду щас устроят поп концерт
Хейтеры?) Наоборот фанбои, что их любимку опять никто не вспомнил, когда зашла речь о лучшем игроке за всё время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Semen6009
Ответ Игорь Климов
А после 30.10.2023 года, когда Лео Месси 🇦🇷 получит свой заслуженный 8-й Золотой Мяч, вот будет у фанатов этого Португальца7 🇵🇹 концерт на всех ветках!!!
От Баварии уже получил 8й мяч
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
@rtrblk
Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и комментарии Пепа о величии Месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Heisenberg
Напоминает "Монти Пайтон": "А сейчас - нечто совершенно иное. Лиственница"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Пропасть как между айфоном 3g и 15pro.

Месси просто куда более совершенная модель креативного-дриблера с аргентинским паспортом. T1000 против T800.

Быстрее, ловчее, стабильнее, точнее в завершении атак. Профессиональнее и экологичнее. Ни один спец из них двоих не взял бы себе в команду Диего на длительный срок(больше месяца аля разовый ЧМ).
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BAGRAM-1989
Во времена выступления Диего Армандо Марадоны (1978-1994) сильнейшими были Зико, Платини, Румменигге, Росси, Элькяер, Сократес, Гуллит, Ван Бастен, Баджо... Марадона был в их числе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Му
Это другое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий