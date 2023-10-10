Пеп Гвардиола: «Марадона был сильнейшим игроком своего времени, но Месси – это нечто совершенно иное»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о самых сильных игроках.

«Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый.

После первого тайма счет был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние двадцать минут мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео.

Марадона в свое время был самым сильным игроком, но после того, что я увидел... Извините, но Лео – это нечто совершенно иное», – сказал главный тренер « » на мероприятии Dialoghi sul talento con Pep Guardiola.

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