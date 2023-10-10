Пеп Гвардиола: «Марадона был сильнейшим игроком своего времени, но Месси – это нечто совершенно иное»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о самых сильных игроках.
«Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый.
После первого тайма счет был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние двадцать минут мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео.
Марадона в свое время был самым сильным игроком, но после того, что я увидел... Извините, но Лео – это нечто совершенно иное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» на мероприятии Dialoghi sul talento con Pep Guardiola.
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Но с Марадоной все сложно. Он не только футболист, он культурный феномен, рок-н-ролльщик. Он достиг почти того же что и Месси, но вот только его били так, как Месси и не снилось даже. Гойкоэчеа прыгнул прямыми ногами и сломал Диего ногу пополам в 83 году, а через два с половиной года Марадона выиграл ЧМ. И все это при том образе жизни, что он вел, где наркотики-выпивка соседствовали с "рукой бога" и тут же забитым голом, где Диего обыграл в одиночку всю команду соперников.
Ну как тут не стать легендой?
В наше время, за последние 10-15 лет, гораздо меньше футболистов по прошествии времени сможет претендовать на звание легенды.
Месси просто куда более совершенная модель креативного-дриблера с аргентинским паспортом. T1000 против T800.
Быстрее, ловчее, стабильнее, точнее в завершении атак. Профессиональнее и экологичнее. Ни один спец из них двоих не взял бы себе в команду Диего на длительный срок(больше месяца аля разовый ЧМ).