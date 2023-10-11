Харри Кейн: «Роналду, Месси, Левандовски и Златан стали лучше после 30 лет. Хочу провести еще 8-9 лет на высочайшем уровне»

Харри Кейн хочет провести еще 8-9 лет на высочайшем уровне.

«В спорте и футболе бытует мнение, что когда тебе исполняется 30 лет, люди начинают думать, что это конец. Но у меня начинается вторая половина карьеры. Я провел 9-10 лет на самом высоком уровне и надеюсь провести на нем еще 8-9 лет.

Восстановление, спортивная наука и то, как адаптировался футбол, позволяет игрокам играть дольше. Если посмотреть на многих игроков топ-уровня – Роналду, Месси, Левандовски, Ибрагимович, – они практически стали лучше, когда им исполнилось 30.

Личная жизнь, семья, дети – все это налаживается к 30. Тебе комфортно в теле и комфортно в душе. Это позволяет сосредоточиться на футболе», – сказал 30-летний англичанин.

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