Харри Кейн: «Роналду, Месси, Левандовски и Златан стали лучше после 30 лет. Хочу провести еще 8-9 лет на высочайшем уровне»

Теги Бавария Златан Ибрагимович Криштиану Роналду бундеслига Германия Лионель Месси Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Харри Кейн хочет провести еще 8-9 лет на высочайшем уровне.

«В спорте и футболе бытует мнение, что когда тебе исполняется 30 лет, люди начинают думать, что это конец. Но у меня начинается вторая половина карьеры. Я провел 9-10 лет на самом высоком уровне и надеюсь провести на нем еще 8-9 лет.

Восстановление, спортивная наука и то, как адаптировался футбол, позволяет игрокам играть дольше. Если посмотреть на многих игроков топ-уровня – Роналду, Месси, Левандовски, Ибрагимович, – они практически стали лучше, когда им исполнилось 30.

Личная жизнь, семья, дети – все это налаживается к 30. Тебе комфортно в теле и комфортно в душе. Это позволяет сосредоточиться на футболе», – сказал 30-летний англичанин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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42 комментария

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Отец Абду
Достижения Месси после 30: 2 ЗМ, 2 ЗБ, ЧМ, Копа Америка, 4 чемпионат, 2 The Best и тд

Достижения Роналду после 30: 2 ЗМ, 3 ЛЧ, Евро, 3 чемпионат, 2 The Best и тд

Достижения Левандовски после 30: ЛЧ, требл, 2 ЗБ, The Best, 5 чемпионат и тд
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b_arfa
Ответ Royal Watcher
А в чем Месси стал лучше после 30 лет?
один из самых удачных его сезонов это сезон 2018/19 когда ему было 32. Как минимум он прокачал штрафные, дальние удары, лидерские качества, стал именно настоящим плеймекером, ну и величайший перфоманс на ЧМ в 35 это вишенка на торте
+24
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Мохнатый55
Ответ Любезный Коссутий
Роналду в 35 стал лучшим бомбардиром Сериала. конечно, сейчас легко говорить про деградацию, когда ему скоро уже 39 лет
Вот только сначала Роналду проиграл бомбардирскую гонку Квальярелле, Сапате и Пёнтеку в первом сезоне и Иммобиле во втором. Лишь в третьем сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром, но ценой того, что Ювентус упал на четвертое место.
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ApXuMaHqPuT
Жаль, что Харри столько лет тухнул в лондонском середняке😕
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Даниил Спиридонов
Ответ Великий Алонсо
Пиковый Роналду это в МЮ 2007-2008. Лучший футболист в истории футбола, наш аргентинский гномыч даже рядом не стоит.
Если не обращать внимания на Месси)
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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
Роналду в 35 стал лучшим бомбардиром Сериала. конечно, сейчас легко говорить про деградацию, когда ему скоро уже 39 лет
ОМГ, кто им там не становился? Квальярелла в 59 лет? Лука Тони в 60 лет? Кто еще? Все подряд?
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Азиз Ибодуллаев
Ответ b_arfa
один из самых удачных его сезонов это сезон 2018/19 когда ему было 32. Как минимум он прокачал штрафные, дальние удары, лидерские качества, стал именно настоящим плеймекером, ну и величайший перфоманс на ЧМ в 35 это вишенка на торте
Это ты про 4-0 от Ливера? Какие там лидерские качества были проявлены?
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Domian
Ответ Royal Watcher
А в чем Месси стал лучше после 30 лет?
В 32 брал ЗБ Европы, в 35 выиграл главный турнир в истории спорта, повторив рекорд Пеле 1970 и Марадоны 1986 - 10 очков по гол / пас.
Ну и в 36 выиграет 8 ЗМ.
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Костя Кот
Ответ Royal Watcher
А в чем Месси стал лучше после 30 лет?
во всем
+2
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Игорь Васильев
Ответ Владимир Туаев
Из перечисленных только Леапндовски стал лучше к 30 годам!
Ибра тоже
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Пиковый Роналду это в МЮ 2007-2008. Лучший футболист в истории футбола, наш аргентинский гномыч даже рядом не стоит.
Если потолок Криша это незабитая пенка в финале ЛЧ, то любой провальный сезон Месси лучше этого
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Pertinax Gandi
Ну сейчас действительно физиотерапия и фармакология шагнули далеко вперёд. А если в 35 уже не тянешь, можно поехать попинать мячик за хорошие деньги в Саудию или в МЛС.
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Владлен
Не у всех нормальные семьи в этом возрасте. К тому же в этом возрасте не все дружат с головой.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Stewart D.
только у Лёвы должны быть эти два ЗМ, а не у коррумпированного меси
Месси лично в Африку каждый год летает чтобы чиновникам местным чемодан денег раздать, чертов коррупционер
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Domian
Ответ Любезный Коссутий
Роналду в 35 стал лучшим бомбардиром Сериала. конечно, сейчас легко говорить про деградацию, когда ему скоро уже 39 лет
О божечки, какое невероятное достижение)
Квальярелла в 36 лет был лучшим бомбардиром Сериала не играя за гегемон лиги Юве, а за скромную Сампдорию.
Лука Тони в 40 лет был лучшим бомбардиром Сериала.
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<CRISTIANO>
Ответ wadwill13
честно? ни один из перечисленных игроков не стал лучше самого себя после 30. их пик и мощь была до, у всех примерно одинаково в 26-28 лет. то ли неправильный перевод что я поверю больше то ли он просто намекает на продление контракта на год- два чтобы заработать больше ( и это нормально)
Не согласен. Месси вомногом стал лучше. Он просто стал другим, нежели был в 20-25 лет.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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S. A.
Ответ Владимир Туаев
Из перечисленных только Леапндовски стал лучше к 30 годам!
Ибрагимович. После 30-ти забил больше, чем до
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Stewart D.
Ответ b_arfa
один из самых удачных его сезонов это сезон 2018/19 когда ему было 32. Как минимум он прокачал штрафные, дальние удары, лидерские качества, стал именно настоящим плеймекером, ну и величайший перфоманс на ЧМ в 35 это вишенка на торте
под величайшим перфомансом ты имеешь в виду 5 пенальти ? вот это класс! никому такое не снилось)))
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Audi
Ответ Royal Watcher
А в чем Месси стал лучше после 30 лет?
Роналду вообще в 33 закончился, ни одного нормального трофея после 33 не выиграл
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Tpy6kaMerlina
Для позиции габаритного центрального нападающего, либо центрального защитника (по умолчанию габаритного), возраст не такая большая помеха - они двигаются меньше латералей, а с возрастом больше всего проседает выносливость и скорость. Соответственно Лео, например, может уйти чуть ниже и играть распасовщика, Криш после 30-ти окончательно стал центральным нападающим, а Ибра как был им, так и остался. Харри вполне может следить за собой, своим весом и восстановлением и отыграть на высоком уровне в позиции ЦФ до 37-38, почему нет. Единственное, его талант пониже чем у тех, с кем он позволил себя сопоставить. Но это не страшно, это лучшие футболисты и хорошие ориентиры для коллег.
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Fuck Yu
Где они стали лучше? Наоборот, Рон и Месси начали деградировать и поэтому их ни один приличный клуб не захотел и каждый из них в самых низших лигах мира.
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Nikolay Stavrogin
Роналду был шикарен в МЮ и пару лет в Реале. Мне, как любителю не только голов. Дриблинг, штрафные , голевые. Связка Роналду-Руни-Тевес - была просто шикарна, +- как Неймар-Суарес-Месси, жаль не долго просуществовала. Хотел бы такие связки в очном матче.
Тодга вполне на уровне пикового Месси. Дальше пошел упор на голы и статистику
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wadwill13
честно? ни один из перечисленных игроков не стал лучше самого себя после 30. их пик и мощь была до, у всех примерно одинаково в 26-28 лет. то ли неправильный перевод что я поверю больше то ли он просто намекает на продление контракта на год- два чтобы заработать больше ( и это нормально)
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Зизуха
а про Кокорина забыл?
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