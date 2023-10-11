Харри Кейн: «Роналду, Месси, Левандовски и Златан стали лучше после 30 лет. Хочу провести еще 8-9 лет на высочайшем уровне»
Харри Кейн хочет провести еще 8-9 лет на высочайшем уровне.
«В спорте и футболе бытует мнение, что когда тебе исполняется 30 лет, люди начинают думать, что это конец. Но у меня начинается вторая половина карьеры. Я провел 9-10 лет на самом высоком уровне и надеюсь провести на нем еще 8-9 лет.
Восстановление, спортивная наука и то, как адаптировался футбол, позволяет игрокам играть дольше. Если посмотреть на многих игроков топ-уровня – Роналду, Месси, Левандовски, Ибрагимович, – они практически стали лучше, когда им исполнилось 30.
Личная жизнь, семья, дети – все это налаживается к 30. Тебе комфортно в теле и комфортно в душе. Это позволяет сосредоточиться на футболе», – сказал 30-летний англичанин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Достижения Роналду после 30: 2 ЗМ, 3 ЛЧ, Евро, 3 чемпионат, 2 The Best и тд
Достижения Левандовски после 30: ЛЧ, требл, 2 ЗБ, The Best, 5 чемпионат и тд
Ну и в 36 выиграет 8 ЗМ.
Квальярелла в 36 лет был лучшим бомбардиром Сериала не играя за гегемон лиги Юве, а за скромную Сампдорию.
Лука Тони в 40 лет был лучшим бомбардиром Сериала.
Тодга вполне на уровне пикового Месси. Дальше пошел упор на голы и статистику