Ловчев об отмене допуска команд U17: «Инфантино и Чеферин – марионетки, люди-никто в мировом спорте. Это не авторитет и харизма Марадоны, который бы послал всех с этим давлением»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Диего Марадона Евгений Ловчев Джанни Инфантино Александер Чеферин Футбол

Евгений Ловчев оценил отмену решения УЕФА о допуске команд U17 из России.

«Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Все это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счетов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами.

То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли – кранты спорту. Все, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим.

Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоит у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые могли бы не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его.

УЕФА сделал пакость, отстранив нас. Потом хотели выйти, понимая, что теряют большую страну, болельщика. Они бы спасли футбол. Попробовали – и отказ от первоначального решения говорит о том, что международный спорт в его прежнем виде закончен, лозунга «спорт вне политики» больше не существует, броня не просто пробита, а уничтожена. 

Сегодня Россия, завтра Бразилия, Аргентина, Китай...

УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку. Инфантино, Чеферин – это марионетки, люди-никто в мировом спорте – что им скажут, то и делают.

Это не авторитет и харизма Марадоны, который бы, убежден, просто послал всех с этим давлением. Он себя всего сделал на поле, он вырос там и понимает, что для игрока международный футбол и что такое его лишение. 

А эти – просто марионетки. 

Что нам делать? Жить точно так же, растить футболистов, развивать свои внутренние соревнования, приглашать топ-иностранцев и плавно менять ситуацию. И не радоваться тому, что допустили без герба, флага и гимна», – написал экс-футболист «Спартака» в телеграм-канале.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Очки Дани Алвеса
Наивный старый балбес. Таких харизматиков, типа его вымышленного харизматика Марадоны, и не допустили бы никогда до руководящих общемировых должностей, чтобы они каши своей какой не заварили.
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Подкат Пенальтьевич
Марадонна за дозу что угодно бы сделал и сказал
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Очки Дани Алвеса
Наивный старый балбес. Таких харизматиков, типа его вымышленного харизматика Марадоны, и не допустили бы никогда до руководящих общемировых должностей, чтобы они каши своей какой не заварили.
точняк и рисковать должностью из-за этой ситуации явно никто не планирует
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