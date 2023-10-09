Евгений Ловчев: «Абаскаль в тупике, он стал зрителем у бровки, который орет на судей. Или надо ему подсказывать, или дать обделаться до конца»

Евгений Ловчев поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля.

В 11-м туре Мир « » под руководством испанского специалиста сыграл вничью с ЦСКА – 2:2. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

«Если я раньше говорил, что Абаскаль плывет, то сейчас скажу иначе – он в тупике.

Игроки деградируют. Значит, тренер должен задуматься о том, что происходит и дать ответы игрой и результатом. Руководству «Спартака» надо включаться, потому что так можно завалить сезон. У Абаскаля получался симпатичный футбол еще совсем недавно, а потом команда пошла по нисходящей – это отражается на результате. Тренер стал не человеком, который управляет процессом, а зрителем у бровки, который орет на судей.

Для меня путь тут очевиден. Или надо ему подсказывать, постараться менять ситуацию к лучшему, или дать обделаться до конца, потому что чемпионами уже не стать. Если Абаскаль здравомыслящий человек, он исправится – и «Спартак» будет иметь тренера на долгие годы. Если нет – тренера поменяют в 18-й раз», – написал бывший футболист «Спартака».

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