Евгений Ловчев: «Абаскаль в тупике, он стал зрителем у бровки, который орет на судей. Или надо ему подсказывать, или дать обделаться до конца»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля.

В 11-м туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством испанского специалиста сыграл вничью с ЦСКА – 2:2. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. 

«Если я раньше говорил, что Абаскаль плывет, то сейчас скажу иначе – он в тупике.

Игроки деградируют. Значит, тренер должен задуматься о том, что происходит и дать ответы игрой и результатом. Руководству «Спартака» надо включаться, потому что так можно завалить сезон. У Абаскаля получался симпатичный футбол еще совсем недавно, а потом команда пошла по нисходящей – это отражается на результате. Тренер стал не человеком, который управляет процессом, а зрителем у бровки, который орет на судей.

Для меня путь тут очевиден. Или надо ему подсказывать, постараться менять ситуацию к лучшему, или дать обделаться до конца, потому что чемпионами уже не стать. Если Абаскаль здравомыслящий человек, он исправится – и «Спартак» будет иметь тренера на долгие годы. Если нет – тренера поменяют в 18-й раз», – написал бывший футболист «Спартака». 

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16 комментариев

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Дмитрий9779
ПЗ так и не купили,опорника толкового нет...Надо находиться в команде чтобы понимать почему отправили Бальде и Николсона и по сути остались с одним Соболевым,то же касается и "необъяснимых" замен+Литвинов сказал,что у него воспаление было и поэтому он не играл,травма Селихова,ну и никто не застрахован от спадов От призового места в трёх очках идут,Краснодар особняком,в кубке хорошо играют.Как по мне,так он выжимает максимум из этого состава стараясь игрть в атаку.
То что сначала играли лучше,так и соперники были не из сильных.
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Bartez1986
Ответ Дмитрий9779
ПЗ так и не купили,опорника толкового нет...Надо находиться в команде чтобы понимать почему отправили Бальде и Николсона и по сути остались с одним Соболевым,то же касается и "необъяснимых" замен+Литвинов сказал,что у него воспаление было и поэтому он не играл,травма Селихова,ну и никто не застрахован от спадов От призового места в трёх очках идут,Краснодар особняком,в кубке хорошо играют.Как по мне,так он выжимает максимум из этого состава стараясь игрть в атаку. То что сначала играли лучше,так и соперники были не из сильных.
вроде и адекватно написано, но состав этот явно может играть сильнее. игроки то неплохие. а качество футбола уже который матч ужасное
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Виталий Бекишев
На этот раз вынужден согласиться с Евгением Серафимовичем.
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Причёска Бэйла
Рыжий неустойку ждёт.
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Владимир Дмитриев
куда можно потерять этот сезон? занять второе, третье, четвертое? первое уже не светит 100 % а другие ничего не дают. Есть кубок, вот кубок и надо взять. И там ничего не потеряно!
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инок
Пациент, рыжий, скорее мертв, чем жив. Медина продлил агонию. Нужно тренера менять, ибо с Абаскалем лучше уже не будет. Понятно, что мера суровая, но тем не менее.
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Болат Козыбаев
Абаскалю надо только за упоминание его фамилии в сми платить миллионы
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Олег Сагайдачный
Лучше обделаться им всем вместе.
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Владимир Туаев
Ответ Виталий Бекишев
На этот раз вынужден согласиться с Евгением Серафимовичем.
Кстати, очень редкий случай, как с Мостовым!
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Никита Давыдкин
Ответ Bartez1986
вроде и адекватно написано, но состав этот явно может играть сильнее. игроки то неплохие. а качество футбола уже который матч ужасное
а кому в этом составе играть сильнее? Мне вот кажется, что тот отрезок, когда абаскаль пришёл в клуб, был тупо даже не пиком, а прыжком выше головы этого состава. У состава нет сбалансированности, у многих игроков банально не хватает класса.
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Peter Parker
Ответ Дмитрий9779
ПЗ так и не купили,опорника толкового нет...Надо находиться в команде чтобы понимать почему отправили Бальде и Николсона и по сути остались с одним Соболевым,то же касается и "необъяснимых" замен+Литвинов сказал,что у него воспаление было и поэтому он не играл,травма Селихова,ну и никто не застрахован от спадов От призового места в трёх очках идут,Краснодар особняком,в кубке хорошо играют.Как по мне,так он выжимает максимум из этого состава стараясь игрть в атаку. То что сначала играли лучше,так и соперники были не из сильных.
Ну травма Селихова это даже не форс-мажор, а привычная история. Какая она уже по счету? Шестая или седьмая? У него на 80 сыгранных матчей за Спартак более 60 пропущенных игр из-за травм.
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Ответ Владимир Дмитриев
куда можно потерять этот сезон? занять второе, третье, четвертое? первое уже не светит 100 % а другие ничего не дают. Есть кубок, вот кубок и надо взять. И там ничего не потеряно!
потери Краснодара неизбежны и нужно будет пользоваться этим в полной мере, играть ещё очень и очень много...
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