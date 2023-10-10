Пономарев об отмене допуска команд U17: «Лучше задуматься о переходе в Азию. УЕФА прогнулся под давлением других стран – в свое время сами прибегут и будут умолять вернуться»

Владимир Пономарев высказался об отмене допуска российских команд U17.

«Этого следовало ожидать. На это решение в первую очередь повлияло давление других стран. И УЕФА прогнулся.

Но на эту тему даже разговаривать не надо. Не надо унижать себя этим. Закончили это безобразие, и лучше всерьез задуматься о переходе в Азию. Между прочим, очень хороший вариант. Плевать на них! Сволочи!

Нам не надо идти на дурацкие уступки, которые нам предлагают. Не надо идти на поводу у них и опускаться до их уровня. В свое время они сами прибегут и будут умолять, чтобы мы вернулись. Не волнуйтесь, все будет нормально!» – сказал бывший игрок ЦСКА.

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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