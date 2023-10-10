Пономарев об отмене допуска команд U17: «Лучше задуматься о переходе в Азию. УЕФА прогнулся под давлением других стран – в свое время сами прибегут и будут умолять вернуться»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу дисквалификации Азиатская футбольная конфедерация Владимир Алексеевич Пономарев Политика Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев высказался об отмене допуска российских команд U17.

«Этого следовало ожидать. На это решение в первую очередь повлияло давление других стран. И УЕФА прогнулся.

Но на эту тему даже разговаривать не надо. Не надо унижать себя этим. Закончили это безобразие, и лучше всерьез задуматься о переходе в Азию. Между прочим, очень хороший вариант. Плевать на них! Сволочи!

Нам не надо идти на дурацкие уступки, которые нам предлагают. Не надо идти на поводу у них и опускаться до их уровня. В свое время они сами прибегут и будут умолять, чтобы мы вернулись. Не волнуйтесь, все будет нормально!» – сказал бывший игрок ЦСКА.

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

12 комментариев

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Mechel**
Вас даже на азиатские игры не позвали))
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Ковид 07.10.52
Ух побегут, ух умолять будут...просто , как представишь, так ура кричать хочется.
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Hitgoe Himgob
Отец, задумайся лучше о лечении.
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Очки Дани Алвеса
Да! Главное смело верить в то, чего не произойдет! Ух мы им покажем, фифам этим! Тащите сюда свою Аргентину, своих Мессь, может сыграем дублерами с ними, так уж и быть
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uchiyamada
Ясен пень, приползут. Вот на что смотреть на чемпионате Европы? Германия, Англия, Италия, Испания, Франция, Бельгия, Голландия, Португалия - разве кому-то интересны матчи этих сборных? Одна была в УЕФА приличная сборная - России, и ту отстранили.
Лигу чемпионов вообще смотреть невозможно стало: ни Спартака, ни Зенита, набрали одних днарей типа Реала, Барселоны и Ман Сити с Баварией, кому может быть интересно смотреть на Холанда вместо Сергеева или на Мбаппе вместо Соболева?
Что ж, получайте теперь миллиардные убытки и скорее ползите к нам на коленях, пока не обанкротились!
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KillFish
Может быть лучше задуматься о том, что послужило первоначальной причиной отстранения. Нет?
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вряд ли в ближайшее время нас вернут, не нужно просто умолять этого делать и все контакты рфс последние 1.5 года вполне описал шведский союз, то почему мы до сих пор отстранены, а если учесть слова Шойгу недавние, что СВО планомерно до 2025 года, то ещё год как минимум мы никуда не едем...
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Доктор Верховцев
«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!»
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Любезный Коссутий
никакой Азии не будет, пока присутствует бан от ФИФА. когда уже до этих "экспертов" дойдет это?
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Ответ Mechel**
Вас даже на азиатские игры не позвали))
рфс отказался от участия в одном из турниров на ближнем востоке летом...вот только не понятно почему....
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uchiyamada
Ответ </c/>
рфс отказался от участия в одном из турниров на ближнем востоке летом...вот только не понятно почему....
если речь идет про турнир со среднеазиатскими сборными, то понятно: дикая жара, некачественные поля, соперники низкого уровня (кроме Ирана), нулевая мотивация, как у игроков, так и, смею предположить, у зрителей.
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Любезный Коссутий
Ответ uchiyamada
если речь идет про турнир со среднеазиатскими сборными, то понятно: дикая жара, некачественные поля, соперники низкого уровня (кроме Ирана), нулевая мотивация, как у игроков, так и, смею предположить, у зрителей.
да какие соперники низкого уровня? с теми же Узбекистаном и Таджикистаном нулевые ничьи скатали. именно, что равные соперники с Россией
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