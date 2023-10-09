«Спартак» отскочил. Мозес и Промес сдали, Бонгогда просто нулевой. Команда деградирует». Ловчев о матче с ЦСКА
Евгений Ловчев поделился впечатлениями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА.
Матч 11-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2.
«Спартак» отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби. ЦСКА был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак».
Не было Соболева, и оказалось, что некому заменить. Потому что раньше отдали в аренду Николсона. Ряд игроков команды просто сдали в своем уровне. Они в плохой форме. Мозес сдал. Промес сдал. Бонгогда был просто нулевой. Почему это все вдруг случилось? Только что, буквально пару месяцев назад, Бонгонда выдавал концерты, хорош был Промес. Что происходит?
Могу строить догадки, что тренер раз за разом дергает состав, но это только догадки. Пока по факту – команда не играет в силу своих игроков, более того – команда деградирует.
Я вижу, что по каким-то причинам посажен в запас Джикия, а это объясняется просто – «мой выбор». Мы же не без глаз, не без ушей – не может в команде уровня «Спартака» играть такой, как Дуарте, а такой, как Джикия – не играть.
Команда играет в матчах только тогда, когда надо отыгрываться, счет поджимает, фактор счета и эмоций ключевой. Нет давления, выстроенной игры, когда команда узнаваема. Есть вспышки, проявления индивидуального мастерства, но их и не может не быть», – написал бывший футболист «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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Не может, что ли, быть такого, что Бонгонда просто дурака валяет, адаптировался к нашему полупешеходному футболу и не перенапрягается лишний раз?
Не может, что ли, быть такого, что Джикия резко сдал? Что он в матче с Динамо еле успевая катится на жопе в подкате, а потом, после неудачи, досматривает просто эпизод с 3 голом (или вторым, не помню).
Дуарте тоже, конечно, тот еще крендель, но вчера в чем он провинился? Глупо обрезал Мартинс, например.
Почему во всём этом виноват ТОЛЬКО Абаскаль? Ну придет сейчас условный Вася Заворотников, получит себе полный заворотник от Зенита, обыграет условный Ахмат - по итогу будет то же 4-10 место.