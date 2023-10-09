«Спартак» отскочил. Мозес и Промес сдали, Бонгогда просто нулевой. Команда деградирует». Ловчев о матче с ЦСКА

Евгений Ловчев поделился впечатлениями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Матч 11-го тура Мир закончился ничьей со счетом 2:2.

«Спартак» отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби. был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак».

Не было , и оказалось, что некому заменить. Потому что раньше отдали в аренду Николсона. Ряд игроков команды просто сдали в своем уровне. Они в плохой форме. Мозес сдал. сдал. Бонгогда был просто нулевой. Почему это все вдруг случилось? Только что, буквально пару месяцев назад, Бонгонда выдавал концерты, хорош был Промес. Что происходит?

Могу строить догадки, что тренер раз за разом дергает состав, но это только догадки. Пока по факту – команда не играет в силу своих игроков, более того – команда деградирует.

Я вижу, что по каким-то причинам посажен в запас Джикия, а это объясняется просто – «мой выбор». Мы же не без глаз, не без ушей – не может в команде уровня «Спартака» играть такой, как Дуарте, а такой, как Джикия – не играть.

Команда играет в матчах только тогда, когда надо отыгрываться, счет поджимает, фактор счета и эмоций ключевой. Нет давления, выстроенной игры, когда команда узнаваема. Есть вспышки, проявления индивидуального мастерства, но их и не может не быть», – написал бывший футболист « ».

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