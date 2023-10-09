«Спартак» отскочил. Мозес и Промес сдали, Бонгогда просто нулевой. Команда деградирует». Ловчев о матче с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Ловчев Виктор Мозес Георгий Джикия Квинси Промес Тео Бонгонда Александр Соболев Алексис Дуарте Футбол

Евгений Ловчев поделился впечатлениями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Матч 11-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2. 

«Спартак» отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби. ЦСКА был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак».

Не было Соболева, и оказалось, что некому заменить. Потому что раньше отдали в аренду Николсона. Ряд игроков команды просто сдали в своем уровне. Они в плохой форме. Мозес сдал. Промес сдал. Бонгогда был просто нулевой. Почему это все вдруг случилось? Только что, буквально пару месяцев назад, Бонгонда выдавал концерты, хорош был Промес. Что происходит?

Могу строить догадки, что тренер раз за разом дергает состав, но это только догадки. Пока по факту – команда не играет в силу своих игроков, более того – команда деградирует.

Я вижу, что по каким-то причинам посажен в запас Джикия, а это объясняется просто – «мой выбор». Мы же не без глаз, не без ушей – не может в команде уровня «Спартака» играть такой, как Дуарте, а такой, как Джикия – не играть.

Команда играет в матчах только тогда, когда надо отыгрываться, счет поджимает, фактор счета и эмоций ключевой. Нет давления, выстроенной игры, когда команда узнаваема. Есть вспышки, проявления индивидуального мастерства, но их и не может не быть», – написал бывший футболист «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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34 комментария

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Марксово Поле
Даже у Бубнова Дуарте 2й по оценкам из 4х защитников. Лучше Бабича даже. Что вы дое.....сь до Дуарте то все ? Отличные перхваты, блокирует, подкаты хорошие. Его раз за разом с говном смешивают. С чего вдруг Дуарте слабее нынешнего Джикии ?
+28
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+27
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panfiiiiil
Ответ Марксово Поле
Даже у Бубнова Дуарте 2й по оценкам из 4х защитников. Лучше Бабича даже. Что вы дое.....сь до Дуарте то все ? Отличные перхваты, блокирует, подкаты хорошие. Его раз за разом с говном смешивают. С чего вдруг Дуарте слабее нынешнего Джикии ?
Где нынче Александр Викторович публикует оценки ?
+15
0
+15
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Toha1090
Ответ panfiiiiil
Где нынче Александр Викторович публикует оценки ?
Сам удивился
https://news-sportbox-ru.turbopages.org/turbo/news.sportbox.ru/s/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1960405_Vratar_urovna_Akinfejeva_ne_dolzhen_propuskat_v_dalnij_ugol_Bubnov_o_derbi_Spartaka_i_CSKA
+9
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Алексей Иванов
Джикия уже вышел в кубке с Динамо и показал почему он не в основе...при всём уважении если он рубаха парень это не гарантирует место в основе...пусть помощником к Реброву идёт...
+5
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Three Days Grace
все вопросы к тренеру. Не могут топовые игроки для РПЛ так сильно деградировать за пару месяцев.
+7
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Дэннис Молинарев
Джикия, насколько я понимаю, в кубковом матча никак не доказал, что достоин выходить в старте
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viktorpavlov70
А не Серафимыч ли не так давно утверждал, что Абаскаль классный пряник, сразу пропитался спартаковским духом, с уважением относится к ветеранам? И не с подачи ли ветеранов Спартака игрокам уже после третьего тура повесили золотые медали? Сейчас-то что вдруг случилось? Может быть просто и Спартак, и Абаскаль вернулись на свой реальный сегодняшний уровень?
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Михаил В
Ответ Toha1090
Сам удивился https://news-sportbox-ru.turbopages.org/turbo/news.sportbox.ru/s/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1960405_Vratar_urovna_Akinfejeva_ne_dolzhen_propuskat_v_dalnij_ugol_Bubnov_o_derbi_Spartaka_i_CSKA
скорее уж просто используют фамилию, чтобы продолжать колонку эту. вряд-ли Бубнов сейчас в состоянии вести такую деятельность.
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balander09
как будто проблемы с обороной связаны с отсутствием Джикии
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Валерий Салтыков
Ответ Three Days Grace
все вопросы к тренеру. Не могут топовые игроки для РПЛ так сильно деградировать за пару месяцев.
а кто топовые игроки?
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panfiiiiil
Ощущение, будто сливают Гильермо ((
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angry horse
Ответ Денис Домецкий
Блин тупой ветеран нет бы потдержать команду нет он ее с гавно мешает
Он говорит объективные вещи, Спартак с экспериментами севильского шарлатана полностью разбалансированный, такое в последний раз я припоминаю при Лаудрупе. ЦСКА при Федотове по традиции отдали победу на последних минутах, так было с Локомотивом весной, так было с Зенитом, так теперь и случилось со Спартаком😎
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alexmixer9
Ответ Валерий Салтыков
а кто топовые игроки?
Видимо доигрывающий мозес или пацан из сегунды)
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инок
Руководство Спартака и пресса преподносят что дома Спартак вырвал ничью с ЦСКА - только чтобы не признать что это чудо рыжее просто отскочило. Два разгромных проигрыша, ничья дома - но у Спартака своё мерило - всё хорошо...
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ХавиГави_Паратрупер
«Цикл тронулся, господа красно-белые ветераны! Спартаком командовать буду я!», закричал великий Царь и запрыгал по коридорам тренерской школы, изо всех сил торопясь в клуб, который так высокомерно оценивал час назад©️
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Серега Антонов
Короче! Кончай базар! Кононова надо возвращать!
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Bartez1986
опять до Дуарте докопались. уровень Джикии видели в матче с Динамо. Спасибо, больше не надо
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shava72
До последнего гола было ощущение, что Абаскаля сливают.
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Андрей Ткаченко
У нас в Спартаке сейчас всё отвратительно полностью согласен что мы отскочили с ЦСКА, самые проблемные края защиты и в нападении ничего не получается, играем без ворот соперников, катаем мяч как на тренировке, ни какого обострения, такой футбол скучно смотреть. И это тренерская работа.
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ApXuMaHqPuT
Дед только легов полоскает. А почему дуболома денисова не вспомнил? Вчера 2 гола из его зоны получили🪵
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Faust Doc
БонгоГда или БонгоГде?)))
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Очки Дани Алвеса
А я не понимаю, например, почему всех собак спускают на тренера, а на на игроков?
Не может, что ли, быть такого, что Бонгонда просто дурака валяет, адаптировался к нашему полупешеходному футболу и не перенапрягается лишний раз?
Не может, что ли, быть такого, что Джикия резко сдал? Что он в матче с Динамо еле успевая катится на жопе в подкате, а потом, после неудачи, досматривает просто эпизод с 3 голом (или вторым, не помню).
Дуарте тоже, конечно, тот еще крендель, но вчера в чем он провинился? Глупо обрезал Мартинс, например.
Почему во всём этом виноват ТОЛЬКО Абаскаль? Ну придет сейчас условный Вася Заворотников, получит себе полный заворотник от Зенита, обыграет условный Ахмат - по итогу будет то же 4-10 место.
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Alexey Shiryaev
А кто-то из спартака вчера понравился? Тео такой же нулевой, Денисов.
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Андрей Ткаченко
Ответ Марксово Поле
Даже у Бубнова Дуарте 2й по оценкам из 4х защитников. Лучше Бабича даже. Что вы дое.....сь до Дуарте то все ? Отличные перхваты, блокирует, подкаты хорошие. Его раз за разом с говном смешивают. С чего вдруг Дуарте слабее нынешнего Джикии ?
Полностью согласен.
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Серега Антонов
Ответ Faust Doc
БонгоГда или БонгоГде?)))
Бинго Бонго!
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