Гранат об отмене допуска команд U17: «Не удивлен, это и выглядело так, будто нам бросили кость. Нужно ждать, уйти всегда проще, а вернуться – невозможно»

Теги Владимир Гранат сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Динамо Москва Политика Чемпионат.com Футбол

Владимир Гранат не удивлен отменой решения УЕФА о допуске команд U17 из России.

«Не удивлен решению УЕФА об отмене допуска юношей до международных соревнований. Это и выглядело так, будто нам бросили кость. Конечно, это несправедливо – дети не должны отвечать за поступки старших. Очень обидно.

Наверное, это был один из последних шансов на возвращение в ближайшее время. Это звоночек, что все затянется. Нужно ждать, потому что уйти всегда проще, а вернуться – невозможно», – сказал бывший защитник «Динамо». 

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10 комментариев

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Dmitry Orlov
Какой смысл ждать, если тебе показали, что ДАЖЕ детей ДАЖЕ без флага и гимна допускать не готовы? Хотя сами признают, что "дети не должны страдать из-за политиков" (как это сочетается с бойкотом - не спрашивайте, этому нет разумных объяснений)
Как раз это сигнал, что ловить тут нечего и надо начинать процесс перехода.
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Antonio Gaudi
Да зачем ждать этого возвращения? Надо реформировать свой футбол , делать его более медийным и раскрученным, привлекая новых зрителей.
Одно только наличие еврокубков и матчей сборных ничего не значит, ну смотрели бы мы сейчас на мучения Зенита в ЛЧ и Спартака в ЛЕ, всем бы легче от этого стало ?
Не надо быть побитой собакой, которая ждёт у двери, когда хозяин соизволит эту дверь открыть и кинуть косточку, нужно развиваться. Тот же медиафутбол, при понятном к нему отношении, смог привлечь сотни тысяч новых зрителей, почему бы не развивать и профессиональный футбол в этом ключе? Шоу, предматчевые конференции, может быть даже какие-то нововведения в правила игры (с согласия ФИФА конечно) , у нас огромное поле для экспериментов и сейчас лучший момент.
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Akhor100
Ответ Dmitry Orlov
Какой смысл ждать, если тебе показали, что ДАЖЕ детей ДАЖЕ без флага и гимна допускать не готовы? Хотя сами признают, что "дети не должны страдать из-за политиков" (как это сочетается с бойкотом - не спрашивайте, этому нет разумных объяснений) Как раз это сигнал, что ловить тут нечего и надо начинать процесс перехода.
Нужно ждать завершения СВО, после этого искать пути решения ситуации с УЕФА. В момент горячей стадии конфликта России с западом речи о футболе быть не может.
Азия нам не нужна. Ни спортивной мотивации, ни финансовой там участвовать нет. Географически тоже очень далеко летать. Единственная мотивация - прикрыть задницы чиновникам и показать что они что-то делают, а потом долгий и тернистый путь по возвращению в УЕФА для будущих поколений.
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adamx
Возможно, если будет нормальный уровень спортсменов.
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Новый тренер ФК Спартак
давайте демонстративно не смотреть ссаные еврокубки )
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Antonio Gaudi
Ответ Dmitry Orlov
Какой смысл ждать, если тебе показали, что ДАЖЕ детей ДАЖЕ без флага и гимна допускать не готовы? Хотя сами признают, что "дети не должны страдать из-за политиков" (как это сочетается с бойкотом - не спрашивайте, этому нет разумных объяснений) Как раз это сигнал, что ловить тут нечего и надо начинать процесс перехода.
Согласен с мыслью, что ничего ждать не надо, но с выводом про переход не согласен.
Какой смысл в нём? Австралия, Япония и Корея согласятся с нами играть? И даже если их продавят (с англичанами и скандинавами это сделать сложнее), то что нам даст? Если выйдем на ЧМ, то нас развернут уже там.
Кубок Азии и Азиатская ЛЧ - зачем вообще они нужны? Смотреть матчи Зенит - Сепахан или Россия - Таджикистан? Матчи против посредственных команд без какой-либо подноготной, разве это кому-то интересно?
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