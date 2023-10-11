Гранат об отмене допуска команд U17: «Не удивлен, это и выглядело так, будто нам бросили кость. Нужно ждать, уйти всегда проще, а вернуться – невозможно»
Владимир Гранат не удивлен отменой решения УЕФА о допуске команд U17 из России.
«Не удивлен решению УЕФА об отмене допуска юношей до международных соревнований. Это и выглядело так, будто нам бросили кость. Конечно, это несправедливо – дети не должны отвечать за поступки старших. Очень обидно.
Наверное, это был один из последних шансов на возвращение в ближайшее время. Это звоночек, что все затянется. Нужно ждать, потому что уйти всегда проще, а вернуться – невозможно», – сказал бывший защитник «Динамо».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Как раз это сигнал, что ловить тут нечего и надо начинать процесс перехода.
Одно только наличие еврокубков и матчей сборных ничего не значит, ну смотрели бы мы сейчас на мучения Зенита в ЛЧ и Спартака в ЛЕ, всем бы легче от этого стало ?
Не надо быть побитой собакой, которая ждёт у двери, когда хозяин соизволит эту дверь открыть и кинуть косточку, нужно развиваться. Тот же медиафутбол, при понятном к нему отношении, смог привлечь сотни тысяч новых зрителей, почему бы не развивать и профессиональный футбол в этом ключе? Шоу, предматчевые конференции, может быть даже какие-то нововведения в правила игры (с согласия ФИФА конечно) , у нас огромное поле для экспериментов и сейчас лучший момент.
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Азия нам не нужна. Ни спортивной мотивации, ни финансовой там участвовать нет. Географически тоже очень далеко летать. Единственная мотивация - прикрыть задницы чиновникам и показать что они что-то делают, а потом долгий и тернистый путь по возвращению в УЕФА для будущих поколений.
Какой смысл в нём? Австралия, Япония и Корея согласятся с нами играть? И даже если их продавят (с англичанами и скандинавами это сделать сложнее), то что нам даст? Если выйдем на ЧМ, то нас развернут уже там.
Кубок Азии и Азиатская ЛЧ - зачем вообще они нужны? Смотреть матчи Зенит - Сепахан или Россия - Таджикистан? Матчи против посредственных команд без какой-либо подноготной, разве это кому-то интересно?