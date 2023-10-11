Гранат об отмене допуска команд U17: «Не удивлен, это и выглядело так, будто нам бросили кость. Нужно ждать, уйти всегда проще, а вернуться – невозможно»

Владимир Гранат не удивлен отменой решения УЕФА о допуске команд U17 из России.

«Не удивлен решению об отмене допуска юношей до международных соревнований. Это и выглядело так, будто нам бросили кость. Конечно, это несправедливо – дети не должны отвечать за поступки старших. Очень обидно.

Наверное, это был один из последних шансов на возвращение в ближайшее время. Это звоночек, что все затянется. Нужно ждать, потому что уйти всегда проще, а вернуться – невозможно», – сказал бывший защитник « ».

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