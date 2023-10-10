Депутат Журова об отмене допуска команд U17: «Абсолютно ожидаемо, УЕФА пошел легким путем. Им проще, если все будет тихо, гладко и без русских»

Светлана Журова не удивлена отменой решения УЕФА о допуске российских команд U17.

«Абсолютно ожидаемо, это был минутный всплеск здравого смысла тех людей, которые попытались защитить российских детей, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка. Они решили, что детей нельзя наказывать отсутствием спорта, это неправильно.

Здравая идеология, надеюсь, действительно зарождалась, но много стран высказалось против. А это значит, что была бы нарушена турнирная сетка, трансляции, много технических причин.

Если бы на Олимпиаде одна из стран заявила, что бойкотирует встречу с другой, то такую страну могли бы дисквалифицировать по правилам МОК. Сейчас все по‑другому, но УЕФА бы тоже могли пригрозить дисквалификацией за бойкоты или штрафом, как это было в теннисе с Уимблдоном.

УЕФА пошел легким путем. Они понимают, что если бы какой‑то скандал случился российскими детьми, то и бы «прилетело». Им проще не допустить нас, чтобы все было тихо и гладко без русских», – сказала депутат Госдумы.

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