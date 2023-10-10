«Болбой не имеет права прикасаться к игрокам. Не дай бог Гайич травмировался бы – кто бы платил неустойку ЦСКА?» Гришин о конфликте во время дерби

Александр Гришин осудил болбоя за толчок Милана Гайича в матче со «Спартаком».

Напомним, во время матча 11-го тура между « » и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал. Эпизод будет рассмотрен КДК РФС.

«Момент с столкновением болбоя и Гайича 100% стоит разбирать. Этот парень вообще не имеет права прикасаться к игроку основного состава ЦСКА и любой другой команды. Болбой – это мальчик, который подает мячи, он должен сделать свою работу и уйти в сторону. Здесь я на стороне Гайича.

Не дай бог болбой толкнул бы Милана так, что он поскользнулся и получил бы травму. А футболисты сейчас стоят больших денег, кто бы платил неустойку клубу? Это ни в какие ворота не лезет.

А болбои сейчас выходят на первое место, чтобы их обсуждали. Можно не подать мяч, но прикасаться к футболисту другой команды – это никого не красит», – сказал бывший игрок .

Болбой «Спартака» толкнул Гайича. Что там случилось?

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