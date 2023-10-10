«Болбой не имеет права прикасаться к игрокам. Не дай бог Гайич травмировался бы – кто бы платил неустойку ЦСКА?» Гришин о конфликте во время дерби

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Александр Гришин Милан Гайич болбои Футбол

Александр Гришин осудил болбоя за толчок Милана Гайича в матче со «Спартаком».

Напомним, во время матча 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев Милану Гайичу взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал. Эпизод будет рассмотрен КДК РФС.

«Момент с столкновением болбоя и Гайича 100% стоит разбирать. Этот парень вообще не имеет права прикасаться к игроку основного состава ЦСКА и любой другой команды. Болбой – это мальчик, который подает мячи, он должен сделать свою работу и уйти в сторону. Здесь я на стороне Гайича.

Не дай бог болбой толкнул бы Милана так, что он поскользнулся и получил бы травму. А футболисты сейчас стоят больших денег, кто бы платил неустойку клубу? Это ни в какие ворота не лезет.

А болбои сейчас выходят на первое место, чтобы их обсуждали. Можно не подать мяч, но прикасаться к футболисту другой команды – это никого не красит», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Болбой «Спартака» толкнул Гайича. Что там случилось?

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16 комментариев

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Alexander Poljakov
а если пластиковый стаканчик в него попадёт? кто травму оплачивать будет?
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Peter Parker
А вот взял бы Гайич мяч сразу, а пошел бы ЦСКА в атаку, может быть и не пришлось бы потом оправдываться, что «Спартак отскочил», «да им повезло».
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Сергей Спартакович
вы вообще видели этот контакт?ему мяч в руки давали,он пробежал мимо.скорее сам желая зацепить болбоя
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Франческо Тотти
Судя по видео, парень ничего не сделал такого, чтобы обсуждать это несколько дней. Хотел помочь своему клубу и давал мяч в руки игроку ЦСКА, тот тянул время как мог, шел хрен знает куда и зачем. Что тут обсуждать? Когда игроки силой вырывают мяч у подающего мячи паренька, тоже будем обмусоливать несколько дней? А такое бывает.
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fatei4
Что значит "можно не подать мяч?" Эти щеглы за забором иногда в край о#####ют.
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IvanKo
Не оправдываю болбоя, но какой там толчок? А то завели тему - толкнул. Если бы он его реально толкнул, то Гайич врезался бы в рекламные щиты. А здесь Гайич нырнул)))
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Александр Каретников
а в магазине если притронутся)))
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Toxic Trips
так он сам подскользнулся да и карма его наказала по итогу за затяжку времени. все по делу.
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Сергей Молодых
Ответ Spaten
А если ему в метро на ногу наступят? Перекроют зелёную ветку?
Причём тут метро? Эпизод произошёл на поле стадиона, во время игры. Человек относится к зоне ответственности принимающей стороны, то есть клуба Спартак. Не нравится подавать мячи, хорошо, иди работать в метро и наступай на ногу кому хочешь,.
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Spaten
А если ему в метро на ногу наступят? Перекроют зелёную ветку?
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Fallenstar
Да, я тоже, когда смотрел видео, испугался за жизнь Гайича. Он чудом избежал смерти.
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фахитос
Ответ Сергей Молодых
Причём тут метро? Эпизод произошёл на поле стадиона, во время игры. Человек относится к зоне ответственности принимающей стороны, то есть клуба Спартак. Не нравится подавать мячи, хорошо, иди работать в метро и наступай на ногу кому хочешь,.
а футболист отказывающийся от мяча куда должен пойти работать?
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Артур Межаков
Неприкасаемые ......
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укротитель троллей
болбой его наоборот хотел от травмы оградить , он ему мяч предлагал намекая "Вот мяч , не ходи туда , там скользко , можешь упасть и травму получить"
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Fallenstar
Ответ Fallenstar
Да, я тоже, когда смотрел видео, испугался за жизнь Гайича. Он чудом избежал смерти.
Кстати, подумалось, а почему тренеры и руководство не объяснили игрокам, что приближаться к боллбоям опасно? У них же в руках МЯЧИ, вдруг какой из этих безумцев ткнет МЯЧОМ в игрока?
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