Чалов о дубле Гайича «Спартаку»: «У него поставленный удар, не был прямо сильно удивлен. У ЦСКА играющие латерали»
Федор Чалов не удивлен дублю Милана Гайича в игре со «Спартаком» (2:2).
Нападающий ЦСКА высказался после матча 11-го тура Мир РПЛ.
— Гайич оформил дубль. Он демонстрировал свой удар на тренировках?
— Надо у него спросить на самом деле, первый раз такое вижу. А вообще у него хороший и поставленный удар. Не был прямо сильно удивлен. Тем более во втором голе рикошет был.
— Как он вам на своей позиции сегодняшней?
— Уже в предыдущей игре с «Факелом» было это — у них с Хелвеном наигранная комбинация была. Сначала он ему отдавал, потом Хелвен. Так что у нас играющие латерали, – сказал Чалов.
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