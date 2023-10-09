Чалов о дубле Гайича «Спартаку»: «У него поставленный удар, не был прямо сильно удивлен. У ЦСКА играющие латерали»

Федор Чалов не удивлен дублю Милана Гайича в игре со «Спартаком» (2:2).

Нападающий ЦСКА высказался после матча 11-го тура Мир .

— оформил дубль. Он демонстрировал свой удар на тренировках?

— Надо у него спросить на самом деле, первый раз такое вижу. А вообще у него хороший и поставленный удар. Не был прямо сильно удивлен. Тем более во втором голе рикошет был.

— Как он вам на своей позиции сегодняшней?

— Уже в предыдущей игре с «Факелом» было это — у них с Хелвеном наигранная комбинация была. Сначала он ему отдавал, потом Хелвен. Так что у нас играющие латерали, – сказал .

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