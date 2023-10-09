Чалов о дубле Гайича «Спартаку»: «У него поставленный удар, не был прямо сильно удивлен. У ЦСКА играющие латерали»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Милан Гайич Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Федор Чалов не удивлен дублю Милана Гайича в игре со «Спартаком» (2:2).

Нападающий ЦСКА высказался после матча 11-го тура Мир РПЛ.

— Гайич оформил дубль. Он демонстрировал свой удар на тренировках?

— Надо у него спросить на самом деле, первый раз такое вижу. А вообще у него хороший и поставленный удар. Не был прямо сильно удивлен. Тем более во втором голе рикошет был.

— Как он вам на своей позиции сегодняшней?

— Уже в предыдущей игре с «Факелом» было это — у них с Хелвеном наигранная комбинация была. Сначала он ему отдавал, потом Хелвен. Так что у нас играющие латерали, – сказал Чалов.

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9 комментариев

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RSI
К нас играющие латерали и безобразнын форварды.
Которые не должны за такую работу получать зарплату.
Вас скоро Пари НН обойдёт, гении вы наши!
+7
0
+7
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Серега Антонов
Поставленный разве? Вроде Леонид Арнольдович Салихов сказал что он больше такие не забьет.
+7
-3
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Andy Tucker
так он поставленным ударом рикошет бил. ясно
+1
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thesuperdrum
Прямо сейчас Гайич приносит результат. Звезд с неба не хватает, но по самоотдаче и желанию приносить пользу команде вопросов вообще нет. Армейский Робертсон )
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Spaten
Чувствуется ревность к результативному коллеге по команде
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Юрий Король
Ответ RSI
К нас играющие латерали и безобразнын форварды. Которые не должны за такую работу получать зарплату. Вас скоро Пари НН обойдёт, гении вы наши!
Так уже обошёл.
0
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