«Спартак» попросил не вызывать Литвинова в сборную «в связи с его болячками». Об этом сообщил Карпин
«Спартак» попросил не вызывать Руалана Литвинова в сборную России.
Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Хлусевич не играл из-за повреждения, а Литвинов вышел на замену. На тот сбор никакой информации по нему не поступало. Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», – сказал Карпин.
Напомним, ранее между «Спартаком» и сборной России возникло недопонимание относительно ситуации со здоровьем Литвинова. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что повреждение игрока усугубилось после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной, в свою очередь, заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника.
12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. 16 октября команда Карпина встретится со сборной Кении.
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