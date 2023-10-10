«Спартак» попросил не вызывать Литвинова в сборную «в связи с его болячками». Об этом сообщил Карпин

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин ТАСС Даниил Хлусевич Руслан Литвинов Футбол

«Спартак» попросил не вызывать Руалана Литвинова в сборную России.

Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин

«Хлусевич не играл из-за повреждения, а Литвинов вышел на замену. На тот сбор никакой информации по нему не поступало. Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», – сказал Карпин. 

Напомним, ранее между «Спартаком» и сборной России возникло недопонимание относительно ситуации со здоровьем Литвинова. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что повреждение игрока усугубилось после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной, в свою очередь, заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. 16 октября команда Карпина встретится со сборной Кении. 

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2 комментария

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Дмитрий Агалаков
Правильно, что не стали вызывать. Желаю Руслану полного восстановления и ярких игр.
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Вячеслав Припузов
Лучше в команде с докторами подлечиться в плановом режиме
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