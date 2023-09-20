Александр Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват тренер сборной, завтра – судья. Нервный, ему надо расслабиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу судьи Александр Мостовой Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль слишком часто жалуется.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал желтую карточку.

Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе.

Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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45 комментариев

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Василий Питерский
Даже семья Абаскаля, так часто не думает о Абаскале, как Мостовой!! Такое ощущение что Абаскаль отказал Мостовому в близости. Позоже на отношение бывших, в которых Мостовой- брошенка
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6tspey7tb5
Не дают тренировать из за бумажки. Повторял как догму. Он не жаловался ?
+11
-3
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Beast
складывается впечатление, что Абаскаль когда-то на ногу ему наступил в испанской маршрутке
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Игорь Пичугин
Представляю как Абаскаль и Мостовой расслабояются вместе заа столом, типа как сцена в Москва слезам не верит, когда Гогу его же Жору нашли.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Читаю между строк "расслабиться - это бахнуть 0.5 и раздавать интервью кому попало":)))
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Le_Chiffre
Ответ ygcn5c2ty9
Мостовому давным-давно следовало бы расслабиться
Он как карьеру закончил, так каждый вечер расслабляется))
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Quiet Dad
Ответ Василий Питерский
Даже семья Абаскаля, так часто не думает о Абаскале, как Мостовой!! Такое ощущение что Абаскаль отказал Мостовому в близости. Позоже на отношение бывших, в которых Мостовой- брошенка
ну, наверное, его только о нём и спрашивают. а ведь поле не паханное сейчас: почему уволили Хохлова, сколько протянет Рахимов, когда на выход встанет Юран, каков примерный по времени цикл круговорота физруков в РПЛ (можно диссертацию смело писать:)?
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_deno_
«Есть два правила, которые помогают преуспеть в брокерском деле. Сперва... - Ты должен расслабиться...»
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Павел Сячин
Интересный способ позвать побухать🤔
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MagicWithoutBorders
Ответ Василий Питерский
Даже семья Абаскаля, так часто не думает о Абаскале, как Мостовой!! Такое ощущение что Абаскаль отказал Мостовому в близости. Позоже на отношение бывших, в которых Мостовой- брошенка
видимо, царь получил заказ от агентов или еще кого-то мочить Абаскаля…
иначе никак ни объяснить этот царский поток негатива на Спартак и Абаскаля.
царь решил хоть так заработать, если в тренеры не берут)
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Александр Константинович
Мостовой как бывшая. Всё никак Абаскаля не может отпустить и из раза в раз пытается задеть его
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ygcn5c2ty9
Мостовому давным-давно следовало бы расслабиться
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Overkiller
А кто то стал слишком много варежку свою открывать.
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Геннадий Туник
На судью вроде бы жаловался Юран.Видишь ли,его футболиста Александрова толкнули...
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Андрей Александров
Мостовой хоть расслабляется каждый день, ныть от этого меньше не становиться, и нервничает все больше))
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fussballer
Есть куча примеров, как можно расслабиться - Кокорин, Дзюба, Слуцкий.
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блокад блокадыч
Ответ Quiet Dad
ну, наверное, его только о нём и спрашивают. а ведь поле не паханное сейчас: почему уволили Хохлова, сколько протянет Рахимов, когда на выход встанет Юран, каков примерный по времени цикл круговорота физруков в РПЛ (можно диссертацию смело писать:)?
Как же вы достали Юрана к физрукам записывать. Вы всех тренеров с рос. паспортом, которые тренируют слабые клубы записываете к физрукам? Или что? Его Пари НН очень хорош, по составу я думал, что будут где то в зоне вылета, или хотя бы в стыках, но пока что вообще норм
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Victor Pavlovuch
Вопрос - а что так поступает только он? так ведут себя все тренеры даже распиаренный тренер Семак!Понимаю Мостового - онобидег, а вот другие то писаки и знатоки себя так ведут ? Или как с Федуно. было все время его правления - он воплощение зла, а в начале Гинер эталон руководителя , а теперь Галицкий! А теперь Абакаль воплощение всех грехов, а наши бездарные тренеры воплощение святости!
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Локоть Артеста
Александр Владимирович, уймись уже. Дня не проходит чтобы не высказался про Абаскаля. Он тебе ничего плохого не сделал.
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Beriya
почему этот выкидышь каждый день что то говорит, а какой дибил у него вью берет
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Ковид 07.10.52
Уж пора остановиться в своем невежестве и сменить пластинку...
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ПавелАвер
Мостовой постоянно какой-то напряженный)))
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EnzoAmatera
Абаскаль снится походу Мосту или он уже наркотик для него,ибо каждый день о нем говорится
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ericssons
Ответ ygcn5c2ty9
Мостовому давным-давно следовало бы расслабиться
О нем всегда говорят, что он и так максимально рассоаблен и кайфует от этой жизни не напрягаясь.
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fussballer
Ответ 6tspey7tb5
Не дают тренировать из за бумажки. Повторял как догму. Он не жаловался ?
Отдельной новостью выпустят.
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