Мостовой о ситуации с травмой Литвинова: «Это не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтобы оправдать свои провалы. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поддержал Валерия Карпина в ситуации с травмой Руслана Литвинова.

Перед матчем с «Сочи» тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что Литвинов не сможет сыграть из-за повреждения, полученного до перерыва на матчи сборных и усугубившегося после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной России заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника, однако Абаскаль утверждает, что в сборной знали о его травме.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию так: «Есть переписка «Спартака» с врачами сборной – выложим, если нужно. Абаскаль вводит в заблуждение или не владеет информацией».

«В конфликте Карпина и Абаскаля я полностью согласен с первым. Это далеко не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтобы оправдать свои провалы. А сейчас мы видим, что Джикия в запас сел, Литвинов, потом еще кто-то – новые поводы для оправданий. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чем.

Может, Литвинов сам захотел поехать в сборную, тем более что там был обширный список состава, можно просто потренироваться. Если у него была травма, почему клуб не запретил ему участвовать в товарищеских матчах? Даже если травмированный игрок принимает решение ехать в сборную, его мотивация – пару раз соответствующую форму на себя надеть и потом хвастаться, что он был игроком сборной.

Сейчас ситуация такая, что без всяких отборочных футболисты попадают в национальную команду. Вызывают многих – играют единицы», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. 

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26 комментариев

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Владислав Бондарчук
А ещё он рыжий ))
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Jan Paskel
складывается впечатление, что Мостовому уже не звонят, а рядом сидят за бутылкой белой
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LechK1nG
Если Мостового заткнуть, то у спортс пропадет целая ветка статей, а комментариев станет на 15-20% меньше
+4
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Peter Parker
Ответ Jan Paskel
складывается впечатление, что Мостовому уже не звонят, а рядом сидят за бутылкой белой
Просто голосовые скидывает
+2
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Glukinho
Ответ Jan Paskel
складывается впечатление, что Мостовому уже не звонят, а рядом сидят за бутылкой белой
к нему постоянный телемост проведён
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Ковид 07.10.52
Ничего не знаю, но Абаскаль виноват.надоел этот царь невежества...
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sundance
кажется, что Мостовой мог бы шикарно исполнить роль Дартаньяна
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poolshh
Ответ Дима Зезуль
Мостовой у Карпина денег что ли занять хочет, откуда такое хорошее отношение
Небось на стажировку напрашивается)))
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Total_90
Ответ Ковид 07.10.52
Ничего не знаю, но Абаскаль виноват.надоел этот царь невежества...
Александр будьте благоразумнее. Вы же "царь"=)
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