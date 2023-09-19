Мостовой о ситуации с травмой Литвинова: «Это не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтобы оправдать свои провалы. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чем»

Александр Мостовой поддержал Валерия Карпина в ситуации с травмой Руслана Литвинова.

Перед матчем с «Сочи» тренер «Спартака» сообщил, что Литвинов не сможет сыграть из-за повреждения, полученного до перерыва на матчи сборных и усугубившегося после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной России заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника, однако Абаскаль утверждает, что в сборной знали о его травме.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию так: «Есть переписка « » с врачами сборной – выложим, если нужно. Абаскаль вводит в заблуждение или не владеет информацией».

«В конфликте Карпина и Абаскаля я полностью согласен с первым. Это далеко не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтобы оправдать свои провалы. А сейчас мы видим, что Джикия в запас сел, , потом еще кто-то – новые поводы для оправданий. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чем.

Может, Литвинов сам захотел поехать в сборную, тем более что там был обширный список состава, можно просто потренироваться. Если у него была травма, почему клуб не запретил ему участвовать в товарищеских матчах? Даже если травмированный игрок принимает решение ехать в сборную, его мотивация – пару раз соответствующую форму на себя надеть и потом хвастаться, что он был игроком сборной.

Сейчас ситуация такая, что без всяких отборочных футболисты попадают в национальную команду. Вызывают многих – играют единицы», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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