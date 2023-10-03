У Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Защитник «Спартака» травмировался в матче с «Крыльями»

В «Спартаке» рассказали о характере травмы Даниила Хлусевича.

Защитник красно-белых получил повреждение в матче 10-го тура с «Крыльями Советов» (0:4). Он покинул поле на 79-й минуте.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.

Также продолжается комплекс мероприятий по лечению , у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», – сообщил руководитель пресс-службы « » .

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline