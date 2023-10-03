У Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Защитник «Спартака» травмировался в матче с «Крыльями»
В «Спартаке» рассказали о характере травмы Даниила Хлусевича.
Защитник красно-белых получил повреждение в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4). Он покинул поле на 79-й минуте.
«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.
Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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На трансляции выглядело жутковато
С учётом наличия Рябчука и Классена не так страшно.
Жаль, что на правом фланге почти не остаётся альтернатив Денисову. Маслов не вписывается в концепцию Абаскаль, не бегунок. А тот же Классен хоть и бегунок, но часто теряет позицию.