У Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Защитник «Спартака» травмировался в матче с «Крыльями»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Даниил Хлусевич Руслан Литвинов Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» рассказали о характере травмы Даниила Хлусевича.

Защитник красно-белых получил повреждение в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4). Он покинул поле на 79-й минуте.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.

Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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15 комментариев

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Алексей Иванов
были опасения, что разрыв крестов, но к счастью не всё так плохо
+12
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Femida_win
Слетали в Самару б….
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Древний спартач
Обидно , но не катастрофа . Хлусевич , как Фигаро , то там , то тут и может что-то получается в помощи атаки , а сил на оборону уже нет . Тем более , он не защитник по сути . Такой же Денисов . Два раздбая , не думающие о защите своих ворот . Хлуса может спокойно заменить Рябчук , который больше времени уделяет своим основным обязанностям - защите своих ворот , что самое главное для защитника . Меньше будет провалов на фланге . Когда Денисову найдут замену ? Этот игрок не для команды с высокими целями . Да , он хороший защитник , но для команды других целей .
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Костя Забровский
сам не выпускает Рябу, так хоть после травмы хлуса, даст поиграть
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pav11k
Здоровья и скорейшего выздоровления
На трансляции выглядело жутковато
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\\\ VORON ///
Скорее всего на 1,5-2 месяца выбыл.

С учётом наличия Рябчука и Классена не так страшно.

Жаль, что на правом фланге почти не остаётся альтернатив Денисову. Маслов не вписывается в концепцию Абаскаль, не бегунок. А тот же Классен хоть и бегунок, но часто теряет позицию.
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Denis Dokuchaev
Ответ Давид Золотов
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надеюсь, ты хотел "радуюсь" так написать, иначе, я не понимаю, каким человеком надо быть, чтоб радоваться чьей-то травме
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WelD
Бедняга, ну здоровья ему!! Может теперь рябчук поиграет, странное чувство, к чему бы это.
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Вячеслав Припузов
Все равно толку мало от него в последнее время, есть кем заменить, пусть лечится, весь запал растратил в первых матчах со своими голами
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здоровья!
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Dmitry Fish
Ответ Алексей Иванов
были опасения, что разрыв крестов, но к счастью не всё так плохо
Тоже ничего хорошего, вылечить не получится
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Сергей Найдин
Ответ Давид Золотов
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Так почему же? Ответьте тупым.
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ЗЕНИТ65
Ответ pav11k
Здоровья и скорейшего выздоровления На трансляции выглядело жутковато
Так сам же и виноват.
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