Пономарев о Карпине: «Есть патриоты, а есть предатели. Черт с ним, с паразитом»

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР назвал Валерия Карпина «паразитом» за его слова.

Ранее главный тренер сборной России сказал о будущем: «Не хочу уходить из « » сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все».

«Через три месяца может уехать? Ну, теперь есть полное объяснение его советам относительно того, чтобы наши ребята уезжали играть в другие чемпионаты.

Видимо, он и сделал такое заявление, чтобы разорвать контракт с РФС. Чтобы ему заплатили деньги. Посмотрим, как на это отреагирует .

Как этому относиться? Есть патриоты, а есть предатели. Этим все сказано. Больше не хочу даже говорить. Черт с ним, с паразитом», – сказал .

Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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