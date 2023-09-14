Пономарев о Карпине: «Есть патриоты, а есть предатели. Черт с ним, с паразитом»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин сборная СССР Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Футбол

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР назвал Валерия Карпина «паразитом» за его слова.

Ранее главный тренер сборной России сказал о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все».

«Через три месяца может уехать? Ну, теперь есть полное объяснение его советам относительно того, чтобы наши ребята уезжали играть в другие чемпионаты.

Видимо, он и сделал такое заявление, чтобы разорвать контракт с РФС. Чтобы ему заплатили деньги. Посмотрим, как на это отреагирует РФС.

Как этому относиться? Есть патриоты, а есть предатели. Этим все сказано. Больше не хочу даже говорить. Черт с ним, с паразитом», – сказал Владимир Пономарев.

Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
есть патриоты, а есть старый недовольный дед пономарев.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Старшее поколение у нас по большей части совсем оскотинилось. Печально на самом деле.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Что у него с головой?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
В чём предательство, мне может кто-то внятно объяснить? Или у кого-то есть сомнения в том, что уровень зарубежных лиг выше РПЛ?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astan4o
Я реально это все читаю, или эти зомбированные люди настолько глупые существа?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Есть патриоты, а есть идиоты. В последнее время это одни и те же люди
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Развешивать ярлыки «старая гвардия» от Тарасовой до Пономарева - большие мастаки.Причем без размышлений. Еще не успел договорить фразу - уже окрестили
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snafu
Ответ JENNINGS
В чём предательство, мне может кто-то внятно объяснить? Или у кого-то есть сомнения в том, что уровень зарубежных лиг выше РПЛ?
Потому что там в европах везде враги, которые завидуют России, в которой абсолютно все прекрасно. А кто хоть немного не согласен, что все прекрасно - тот предатель и тоже враг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Ещё одного спасать надо, совсем белый, совсем горячий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
Я так полагаю Валера скоро покинет пост тренера сборной из за этих маразматиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kapitan Klos
Этому деятелю 83 года, трудно представить, что достаточно престарелый человек, даже бывший профессиональный спортсмен, отдает себе отчет о том, о чем он говорит и о происходящем вокруг него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ебздрогыч
Деду идет девятый десяток лет, зачем его вообще о чем-то спрашивать?
Тебе до него не доебздрогыть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eskerro
Ответ Артем Гладских
есть патриоты, а есть старый недовольный дед пономарев.
И не только пономарев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ловушка Джокушкера
Ответ S. A.
Что у него с головой?
Он в нее только ест
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ришад Хайруллин
Ответ Рома Политов
Старшее поколение у нас по большей части совсем оскотинилось. Печально на самом деле.
зато любят говорить какая молодёжь глупая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий