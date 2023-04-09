Матыцин о словах про Карпина: «Думаю, он понял меня и учтет это в работе. Тренер сборной – символ, великая ответственность. Государство много инвестирует в футбол»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Матч ТВ Футбол

Министр спорта России Олег Матыцин не планирует встречаться с Валерием Карпиным

– Планируете ли вы встречу с Валерием Карпиным по поводу его отношения к должности главного тренера сборной?

– Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе, как и все остальные тренеры.

Хочу еще раз повторить: главный тренер сборной – великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими.

Футбол – яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И сборная, и клубы должны чувствовать эту ответственность, – сказал Матыцин.

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32 комментария

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Atolik
"Злые вы, уйду я от вас!" ("Джентельмены удачи", Василий Алибабаевич). Такие персонажи достанут Валеру и уедет он…
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Савелий Борисов
Россия, на самом деле, вкладывает в футбол очень мало в силу своей бедности. Основные вложения должны быть в детские футбольные школы, а не в Зенит, Локо и др...
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Neyron
Матицын реально тупой,не понял что Карпин послал его.
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СИ
Министр Великой страны - и ЭТО все!!! «Учтёт»!
Вот поэтому у нас в футболе Алаевы , Митрофановы, которые довели наш футбол до нынешнего состояния, крымские футбольные Федерации не в составе рфс, до сих пор не перешли в Азию, поддерживаем на выборах русофобских чеферина и инфантино, играем ничейки с Узбекистаном , таджикистаном и при этом отваливаем огромные деньги на футбол не сопоставимыми с результатами!
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Pertinax Gandi
Не уверен, что Карпин знает, кто такой Матицын
+4
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red hikkikomori
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Осторожно, чтение новости может вызвать фейспалм
Хорошо что я прежде чем прочитать залез в комменты) спасибо за предупреждение)
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Dauren Zhalgasbayev
Карпин молодец, правильно что не хочет ассоцироваться с фашистами. Раз министр такие заявления выкатывает типа команда это символ страны и тд., я думаю недопуск сборной России во все турниры под эгидой УЕФА и ФИФА является законмерностью...
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Atsuktuvas
Товарищ Матыцин, вас учли и будут иметь ввиду.
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Совесть Черданцева
"Ты че дурак?"
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андрэ
Лозунг выср#л день прожит не зря
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Ovsyankin
Да ты вообще кто такой, что бы твой треп учитывать в работе тренером сборной.
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Recreated
Набрали на высокие должности дураков и лжепатриотов!
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Александр Павлов
Матыцин проговорился.
Футбол – яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И это программа отзывается зенит
+2
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ChefJhonnyMorgan
Какой важный
+3
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Міш Міш
А у министра спорта есть ВЕЛИКАЯ ответственность за деградацию спорта ?
+4
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d.xoxlov
И только у госчиновников никакой ответственности отродясь не бывало. Знай только впаривают её всем вокруг.
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STAY SHARP
слив засчитан
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zanuda59
Действующий тренер у него является символом команды. Интересно, кроме лозунгов в его голове есть ещё что-нибудь.
+17
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Spartakus1984
Он чудак что ли?ЧТо Карипн должен понять и что учесть? Карпин четко ответил что означали его слова а этот продолжает нагнетать.Учитель блин нашелся.
+5
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Kyancey
Ответ Spaten
Общаешься через прессу. Позвонить Валере зассал?
- очко жим-жим?
- нет, это у тебя жим-жим
- ух ты!
- ух ты!
- ух ты!
- ух ты!
+6
0
+6
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Spaten
Общаешься через прессу. Позвонить Валере зассал?
+5
0
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Tigo_Volchara93
Гойда !
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-2
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окечуква
Крючкотвор и пустомеля из палаты мер и весов прям.
+9
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Вадим Симонов
Министр спорта - никакой ответственности,зато у всех и за всё может спросить или наговорить что ему в голову взбрело.
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jonnysilverhand01
Ага, прям великая ответственность как и великая страна
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