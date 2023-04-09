Матыцин о словах про Карпина: «Думаю, он понял меня и учтет это в работе. Тренер сборной – символ, великая ответственность. Государство много инвестирует в футбол»
Министр спорта России Олег Матыцин не планирует встречаться с Валерием Карпиным
– Планируете ли вы встречу с Валерием Карпиным по поводу его отношения к должности главного тренера сборной?
– Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе, как и все остальные тренеры.
Хочу еще раз повторить: главный тренер сборной – великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими.
Футбол – яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И сборная, и клубы должны чувствовать эту ответственность, – сказал Матыцин.
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Вот поэтому у нас в футболе Алаевы , Митрофановы, которые довели наш футбол до нынешнего состояния, крымские футбольные Федерации не в составе рфс, до сих пор не перешли в Азию, поддерживаем на выборах русофобских чеферина и инфантино, играем ничейки с Узбекистаном , таджикистаном и при этом отваливаем огромные деньги на футбол не сопоставимыми с результатами!
Футбол – яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И это программа отзывается зенит
- нет, это у тебя жим-жим
- ух ты!
- ух ты!
- ух ты!
- ух ты!