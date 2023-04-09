Матыцин о словах про Карпина: «Думаю, он понял меня и учтет это в работе. Тренер сборной – символ, великая ответственность. Государство много инвестирует в футбол»

Министр спорта России Олег Матыцин не планирует встречаться с Валерием Карпиным

– Планируете ли вы встречу с по поводу его отношения к должности главного тренера сборной?

– Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе, как и все остальные тренеры.

Хочу еще раз повторить: главный тренер сборной – великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими.

Футбол – яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И сборная, и клубы должны чувствовать эту ответственность, – сказал Матыцин.

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