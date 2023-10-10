Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку». Он хотел взыскать с клуба 359,9 млн рублей

Суд отклонил иск Шамиля Газизова к «Спартаку».

Бывший генеральный директор московского клуба подал 7-й иск к « ». Он намеревался взыскать с красно-белых 359,9 млн рублей, мотивируя это ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

Басманный суд Москвы отказал менеджеру.

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», – огласила решение судья Кристина Старовойтова.

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