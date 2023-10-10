Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку». Он хотел взыскать с клуба 359,9 млн рублей
Суд отклонил иск Шамиля Газизова к «Спартаку».
Бывший генеральный директор московского клуба подал 7-й иск к «Спартаку». Он намеревался взыскать с красно-белых 359,9 млн рублей, мотивируя это ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».
Басманный суд Москвы отказал менеджеру.
«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», – огласила решение судья Кристина Старовойтова.
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— Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах" ©
Помню как нынешние иксперды спортса уверенно заявляли что Шамилька выиграет суд у Спартака
А по итогу башкирскую аферистку опять пустили по кругу 😂😂😂🔜🕣💸