Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку». Он хотел взыскать с клуба 359,9 млн рублей

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Газизов Р-Спорт Футбол

Суд отклонил иск Шамиля Газизова к «Спартаку».

Бывший генеральный директор московского клуба подал 7-й иск к «Спартаку». Он намеревался взыскать с красно-белых 359,9 млн рублей, мотивируя это ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

Басманный суд Москвы отказал менеджеру. 

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», – огласила решение судья Кристина Старовойтова.

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9 комментариев

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Eugene88
Все-таки снова сказали ему «пшел вон, козявка, блоха»
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ЦСКА1960
"Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого «Геркулеса» его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:

— Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах" ©
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Геннадий Тимченко
а чего сто тысяч миллионов не потребовал со ссылкой на 279 статью ТК и мультик про Карлсона❓🤔
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Гамарджоба Генацвале
Скорее всего даже к рассмотрению не приняли этот 7-й!!! иск. Дело уже было рассмотрено до этого.
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Доктор Броманталь
Галимов лучше бы сосредоточился на исполнении своих текущих обязанностей чем продолжал пытаться срубить денег со Спартака по расписке на салфетке.
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Redwhite heart
Опять башкиру по губам провели
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Mohnatiy
Да пусть уже триллион просит, всё равно пойдёт по тому же адресу.
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Усатый КозлоБык ©
Хвхахахахаахахха
Помню как нынешние иксперды спортса уверенно заявляли что Шамилька выиграет суд у Спартака
А по итогу башкирскую аферистку опять пустили по кругу 😂😂😂🔜🕣💸
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