Газизов продолжит суды со «Спартаком»: «Меня кинули, буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе «пшел вон, козявка, блоха»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Кокорин Виктор Мозес Шамиль Газизов Остон Урунов деньги Футбол

Шамиль Газизов рассказал о том, почему судится со «Спартаком».

Управленец занимал должность гендиректора московского клуба с июля по декабрь 2020 года.

– Время от времени появляются новости о вашем суде со «Спартаком». Что происходит?

– Юридическая компания «Казаков и партнеры» занимается моими делами, они ведут суды. Я же сказал, что меня просто кинули, для нормального человека это ясно. У меня спрашивают, чего ты делаешь? Борюсь в правовом поле, пытаюсь доказать свою правоту. Когда обо всем договорились, пожали друг другу руки, а потом оказывается – все не так, Леонид Арнольдович не имел этого права. А кто имел?

Так все просто, но есть юридические коллизии. Недавно, 13 июля, из Конституционного суда вышло дело – один в один, как у меня. И там все было признано. Поэтому я сегодня утверждаю, что меня прямо кинули. Буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе «пшел вон, козявка, блоха».

– Вы имеете ввиду, что именно так и поступил Федун с вами.

– Говорю образно – большие дяди с большими деньгами. Имеют они право вершить судьбы людей? Имеют они право давать слово, а потом его забирать? Наверное, имеют – это они так считают.

– Федун всегда выполнял обещания. Понимаете, почему сейчас дал заднюю?

– Значит, не всегда выполнял. Это его надо спросить, не меня. Никто же не говорит, что я все выдумал. Нет. Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно. Сказали бы, что это не его рука, не тот договор, я сам написал… Это же смешно. Все же говорят – Урунов, Кокорин, выдумывают истории.

Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре. То, что они в «Спартаке» не заиграли, виноват, оказывается, гендиректор. А Мозес заиграл, но, оказывается, его Зарема привезла. Я пришел, когда команда была на седьмом месте, а уходил – на первом. Это случайно?

– Допускаете, что ваш суд дойдет в итоге до Конституционного суда?

– Конечно. Никого не обманываю. Понимаете, что я борюсь за правду? Адекватные люди это понимают. А то, чтобы бегать и бороться с проплаченными каналами, у меня таких денег нет. Ресурса такого нет, – сказал Газизов

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22 комментария

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BARCA_10
«Пшел вон, козявка, блоха».
+24
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Геннадий Тимченко
а чего с Уфой... как её дела ❓
+21
-3
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Ебздрогыч
Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана.

Со своим Уруновым уж не высовывался бы. Привез полено, отвел в ЦУМ, и ему теперь за это треть лярда должны?
+10
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+8
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Нез
Ответ Ебздрогыч
Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана. Со своим Уруновым уж не высовывался бы. Привез полено, отвел в ЦУМ, и ему теперь за это треть лярда должны?
Не за это должны.
Если договорились, написали расписку, значит должны. Заслуженно - не заслуженно, это к данному вопросу отношения не имеет. Если изначально его переоценивали, и дали оклад больше, чем заслуживал, это не его оценка его уровня. Пусть платит тот, кто ошибся с оценкой. С футболистами ведь так не делают, если ошиблись с оценкой уровня игрока.
+5
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psycho
Ответ Игорь Пичугин
Козявкой его назвала Зарема, а блохой Арнольд.
а ещё они называли его земляным червяком
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Михаил Рыбкин
Пока этот гений по судам бегал, его детище вылетело на мороз.
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Leon Spartac
Его Федун приглашал, вот с ним пускай и выясняет отношения, при чём тут клуб
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sled
Ответ Михаил Рыбкин
Пока этот гений по судам бегал, его детище вылетело на мороз.
Не надо писать, что ФК Уфа его детище, что он вывел их чуть ли из любителей, ФК Уфа - это детище Хамитова прежде всего, а газизов в клубе появился, когда он уже одной ногой в первой лиги был
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Игорь Пичугин
Козявкой его назвала Зарема, а блохой Арнольд.
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Ковид 07.10.52
А с тараканом можно?
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Dmitrij Stepanov
Шамиль, мы никому грабить Спартак не дадим ... Сами будем! ))
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Стюардесс по имени Жанн
ябеда
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Ильдар Фарукшин
Блин вроде работу получил. РАБОТАЙ. Не..... Адвокатом хорошо, теперь тебя доют 😊Странный тип
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Полуэктов Пётр
Классические манипулятивные приемчики в речи использует:
"для нормального человека это ясно" - попытка сделать вид, что те, кто не на его стороне - не нормальные люди
"Имеют они право вершить судьбы людей?" - попытка демонизировать образ противника, задавая вопрос с очевидным ответом, но при этом вообще не по теме проблемы. С тем же смыслом можно было спросить "Имеют ли они право убивать детей?"
"Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно" - у нас же все сидят, кто что-то не так делал, да?
"Адекватные люди это понимают" - ну и закончил тем же, с чего начал. Если вы не с ним - вы неадекватный.
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Геннадий Тимченко
Ответ Артем Алмазов
Он ушёл. И сразу региональный бюджет завалил деньгами. Случайность?
полагаете, что раньше все деньги он осваивал "в одно лицо" и в размерах сопоставимых с требуемыми с Федуна❓🤔
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Mitya26
Ответ Геннадий Тимченко
а чего с Уфой... как её дела ❓
Он предпочёл умолчать.
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