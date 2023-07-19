Газизов продолжит суды со «Спартаком»: «Меня кинули, буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе «пшел вон, козявка, блоха»

Шамиль Газизов рассказал о том, почему судится со «Спартаком».

Управленец занимал должность гендиректора московского клуба с июля по декабрь 2020 года.

– Время от времени появляются новости о вашем суде со « ». Что происходит?

– Юридическая компания «Казаков и партнеры» занимается моими делами, они ведут суды. Я же сказал, что меня просто кинули, для нормального человека это ясно. У меня спрашивают, чего ты делаешь? Борюсь в правовом поле, пытаюсь доказать свою правоту. Когда обо всем договорились, пожали друг другу руки, а потом оказывается – все не так, Леонид Арнольдович не имел этого права. А кто имел?

Так все просто, но есть юридические коллизии. Недавно, 13 июля, из Конституционного суда вышло дело – один в один, как у меня. И там все было признано. Поэтому я сегодня утверждаю, что меня прямо кинули. Буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе «пшел вон, козявка, блоха».

– Вы имеете ввиду, что именно так и поступил с вами.

– Говорю образно – большие дяди с большими деньгами. Имеют они право вершить судьбы людей? Имеют они право давать слово, а потом его забирать? Наверное, имеют – это они так считают.

– Федун всегда выполнял обещания. Понимаете, почему сейчас дал заднюю?

– Значит, не всегда выполнял. Это его надо спросить, не меня. Никто же не говорит, что я все выдумал. Нет. Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно. Сказали бы, что это не его рука, не тот договор, я сам написал… Это же смешно. Все же говорят – , , выдумывают истории.

Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре. То, что они в «Спартаке» не заиграли, виноват, оказывается, гендиректор. А Мозес заиграл, но, оказывается, его Зарема привезла. Я пришел, когда команда была на седьмом месте, а уходил – на первом. Это случайно?

– Допускаете, что ваш суд дойдет в итоге до Конституционного суда?

– Конечно. Никого не обманываю. Понимаете, что я борюсь за правду? Адекватные люди это понимают. А то, чтобы бегать и бороться с проплаченными каналами, у меня таких денег нет. Ресурса такого нет, – сказал .