Газизов продолжит суды со «Спартаком»: «Меня кинули, буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе «пшел вон, козявка, блоха»
Шамиль Газизов рассказал о том, почему судится со «Спартаком».
Управленец занимал должность гендиректора московского клуба с июля по декабрь 2020 года.
– Время от времени появляются новости о вашем суде со «Спартаком». Что происходит?
– Юридическая компания «Казаков и партнеры» занимается моими делами, они ведут суды. Я же сказал, что меня просто кинули, для нормального человека это ясно. У меня спрашивают, чего ты делаешь? Борюсь в правовом поле, пытаюсь доказать свою правоту. Когда обо всем договорились, пожали друг другу руки, а потом оказывается – все не так, Леонид Арнольдович не имел этого права. А кто имел?
Так все просто, но есть юридические коллизии. Недавно, 13 июля, из Конституционного суда вышло дело – один в один, как у меня. И там все было признано. Поэтому я сегодня утверждаю, что меня прямо кинули. Буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе «пшел вон, козявка, блоха».
– Вы имеете ввиду, что именно так и поступил Федун с вами.
– Говорю образно – большие дяди с большими деньгами. Имеют они право вершить судьбы людей? Имеют они право давать слово, а потом его забирать? Наверное, имеют – это они так считают.
– Федун всегда выполнял обещания. Понимаете, почему сейчас дал заднюю?
– Значит, не всегда выполнял. Это его надо спросить, не меня. Никто же не говорит, что я все выдумал. Нет. Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно. Сказали бы, что это не его рука, не тот договор, я сам написал… Это же смешно. Все же говорят – Урунов, Кокорин, выдумывают истории.
Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре. То, что они в «Спартаке» не заиграли, виноват, оказывается, гендиректор. А Мозес заиграл, но, оказывается, его Зарема привезла. Я пришел, когда команда была на седьмом месте, а уходил – на первом. Это случайно?
– Допускаете, что ваш суд дойдет в итоге до Конституционного суда?
– Конечно. Никого не обманываю. Понимаете, что я борюсь за правду? Адекватные люди это понимают. А то, чтобы бегать и бороться с проплаченными каналами, у меня таких денег нет. Ресурса такого нет, – сказал Газизов.
Со своим Уруновым уж не высовывался бы. Привез полено, отвел в ЦУМ, и ему теперь за это треть лярда должны?
Если договорились, написали расписку, значит должны. Заслуженно - не заслуженно, это к данному вопросу отношения не имеет. Если изначально его переоценивали, и дали оклад больше, чем заслуживал, это не его оценка его уровня. Пусть платит тот, кто ошибся с оценкой. С футболистами ведь так не делают, если ошиблись с оценкой уровня игрока.
"для нормального человека это ясно" - попытка сделать вид, что те, кто не на его стороне - не нормальные люди
"Имеют они право вершить судьбы людей?" - попытка демонизировать образ противника, задавая вопрос с очевидным ответом, но при этом вообще не по теме проблемы. С тем же смыслом можно было спросить "Имеют ли они право убивать детей?"
"Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно" - у нас же все сидят, кто что-то не так делал, да?
"Адекватные люди это понимают" - ну и закончил тем же, с чего начал. Если вы не с ним - вы неадекватный.