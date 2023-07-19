Газизов об уходе из «Спартака»: «Попов сказал, что будет работать напрямую с владельцем. А как гендиректор тогда? Швейцар. Я все понял»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Дмитрий Попов Шамиль Газизов агенты деньги Футбол

Шамиль Газизов заявил, что не хотел быть швейцаром в «Спартаке».

Управленец занимал должность гендиректора московского клуба с июля по декабрь 2020 года.

– Вы поняли приглашение Дмитрия Попова на пост спортивного директора? Это ведь, по сути, дублирования позиций с вашей.

– Я же поэтому и ушел. Мне сказали, что он будет спортивным директором, я ответил – так не будет. Сказали подписать [приказ о приеме на работу], сказал – не буду. И его подписали после моего увольнения.

Это был камень преткновения. Лично к Диме нет претензий, он нормальный парень. Вопрос в другом – он мне сказал, что если будет спортивным директором, то напрямую работает с владельцем. А как генеральный директор тогда? Швейцар. Я все понял.

– Что предстоит исполнять только чьи-то поручения.

– Конечно. В этом-то и была история.

– Вы чувствовали, что в клубе была некая оппозиция, которая вас сливала?

– Около клуба – да. Толпа же кормилась прилично.

– Вы говорили о том, что закрыли кормушку для агентов. Что имели ввиду?

– Что никто больше не сможет впороть футболистов, которые стоят 5 миллионов, за 12. Или тех, кто стоит 7 миллионов, за 18. Это стало невозможным. Кому-то стало плохо, это же деньги. Я это понимал. Это понимал и владелец, мы об этом говорили, – сказал Газизов

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15 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Газизов опять начал : 1000 и одна ночь Шахерезады. 😊😊😊😊
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Александр Иванов
а Урунова не ты ли нам притащил?...
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Mr.Alien
Ответ КБ Сергей
Когда он уже угомонится?
Хочет, чтобы о нем не забывали, не про Махачкалинское же Динамо в прессе говорить)
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ApXuMaHqPuT
Башкирский шаромыжник всё ноет и ноет😐
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Иван Дорн
Швейцаром лучше быть в Швейцарии, а не в Спартаке
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КБ Сергей
Когда он уже угомонится?
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Simplicissimus
Не может поверить, что ему показали бибу вместо золотого парашюта. Понять и простить
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Ебздрогыч
Почему швейцар? Башкир!
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Andrey Yaroslavtsev
А почему опять эта тема всплыла?
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Spaten
Швейцарские клубы напряглись)
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Сергей Спартакович
и мы все поняли.Газизов никчемный
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Владислав88
Ответ Александр Иванов
а Урунова не ты ли нам притащил?...
А он 18 млн стоил или как?
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