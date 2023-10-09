Федотов о 2:2 со «Спартаком»: «ЦСКА надо было раньше все заканчивать: имели много эпизодов, не давали атаковать сопернику. Да, ничья, но задали этой игрой хороший вектор»

Владимир Федотов огорчен ничьей в матче ЦСКА со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.

– Непросто принять потерю очков, тем не менее отмечу сумасшедший настрой, самоотдачу и командное мастерство.

Надо было раньше все заканчивать, имели много эпизодов, но не забивали. Хорошо прессинговали, не давали атаковать сопернику, закрывали зоны.

Да, ничья, но задали этой игрой хороший вектор. Замены? У Мухина был спазм, очень непростое поле после суточного дождя. Остальные дали свежую кровь.

– За счет чего прибавил в завершении?

– Восстановился после травмы и хорошо поработал в перерыве для сборных. Вышел на хорошие кондиции, оказывается в тех участках поля, где и должен быть. Это касается обоих наших латералей.

– В концовке умышленно прижались к своим воротам?

– « » насытил нашу штрафную большим числом игроков. Все было под контролем, за исключением момента с пропущенным голом, – сказал главный тренер .

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