Федотов о 2:2 со «Спартаком»: «ЦСКА надо было раньше все заканчивать: имели много эпизодов, не давали атаковать сопернику. Да, ничья, но задали этой игрой хороший вектор»
Владимир Федотов огорчен ничьей в матче ЦСКА со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.
– Непросто принять потерю очков, тем не менее отмечу сумасшедший настрой, самоотдачу и командное мастерство.
Надо было раньше все заканчивать, имели много эпизодов, но не забивали. Хорошо прессинговали, не давали атаковать сопернику, закрывали зоны.
Да, ничья, но задали этой игрой хороший вектор. Замены? У Мухина был спазм, очень непростое поле после суточного дождя. Остальные дали свежую кровь.
– За счет чего Гайич прибавил в завершении?
– Восстановился после травмы и хорошо поработал в перерыве для сборных. Вышел на хорошие кондиции, оказывается в тех участках поля, где и должен быть. Это касается обоих наших латералей.
– В концовке умышленно прижались к своим воротам?
– «Спартак» насытил нашу штрафную большим числом игроков. Все было под контролем, за исключением момента с пропущенным голом, – сказал главный тренер ЦСКА.
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