«Абаскаль ждет, когда его уволят. Всем видом показывает, что в «Спартаке» работать не хочет». Радимов после 2:2 в дерби с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Владислав Радимов премьер-лига Россия Милан Гайич Матч ТВ Гильермо Абаскаль Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владислав Радимов считает, что Абаскаль хочет покинуть «Спартак».

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ. Красно-белые не одержали ни одной победы в трех последних матчах.

«ЦСКА был лучше и был ближе к победе. Но игра рассудила так, в дерби всякое может быть. Считаю, что лучшим игроком был Гайич, а Файзуллаев еще подождет.

Я вообще считаю, что Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку-поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», – сказал бывший игрок «Зенита».

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18 комментариев

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Владимир Владимирович
Радимов Мостовой Кафельников, что у них в головах сидят ? что прут постоянно чушь какую-то….
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babajaro
Зачем он тогда вдоль кромки бегает? Сидел бы себе на лавочке, спокойно футбол смотрел.
+16
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old_gringo
фееричный... эксперт
+12
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Spartakus1984
мостовой и радимов два дурачка-по себе судят людей.
+7
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Spartakus1984
Ответ Владимир Владимирович
Радимов Мостовой Кафельников, что у них в головах сидят ? что прут постоянно чушь какую-то….
Канчленскис еще
+7
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WelD
Кто ждёт увольнения не будет прыгать как ужаленный после гола !!!
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Manu Maks
Ответ Владимир Владимирович
Радимов Мостовой Кафельников, что у них в головах сидят ? что прут постоянно чушь какую-то….
Опилки в место 🧠
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вот честно, больше всего увольнения Абаскаля желают наши "заклятые", но если руководство на это пойдёт при этом, не поменяв игроков, то и результаты будут плюс-минус те же....
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Direct free kick
Радимов снова наклюкался
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Ксяоми Ноутов
Радимов ждёт, когда ему нальют.
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Максим Сандрыкин
Давайте про всех тренеров Радимов поговорим.всех можно уволить, и за победу. Все эксперты и бывшие игроки Спартака ощущение, против Спартака, чтобы ничего не выиграли. Сбить психологический климат в команде. Спартак народная команда. Мы будем биться. У всех грандов бывает провал. Так агроссеры Спартака идите к черту.
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Мир_КБ_1922
заберите у него стакан пожалуйста 🤦
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Валерий Береснев
Что ещё может сказать этот недотренер...
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Ильдар Фарукшин
Буланов, что ещё сказать
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hbone
А в 6 последних матчах сколько побед одержал?
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Ответ old_gringo
фееричный... эксперт
люди понимают скиллы людей, что они намного талантливее и способнее их, может зависть, что иностранцы даже без большого опыта получают подобные назначения...Абаскалю нужно обновить фланги обороны и купить центр напа зимой, тогда будет комплект...потеряли за осень двух напов и двух фланговых основных защитников до зимы...
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