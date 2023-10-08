«Абаскаль ждет, когда его уволят. Всем видом показывает, что в «Спартаке» работать не хочет». Радимов после 2:2 в дерби с ЦСКА

Владислав Радимов считает, что Абаскаль хочет покинуть «Спартак».

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура Мир . Красно-белые не одержали ни одной победы в трех последних матчах.

« был лучше и был ближе к победе. Но игра рассудила так, в дерби всякое может быть. Считаю, что лучшим игроком был , а еще подождет.

Я вообще считаю, что ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку-поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», – сказал бывший игрок «Зенита».

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