«Абаскаль ждет, когда его уволят. Всем видом показывает, что в «Спартаке» работать не хочет». Радимов после 2:2 в дерби с ЦСКА
Владислав Радимов считает, что Абаскаль хочет покинуть «Спартак».
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ. Красно-белые не одержали ни одной победы в трех последних матчах.
«ЦСКА был лучше и был ближе к победе. Но игра рассудила так, в дерби всякое может быть. Считаю, что лучшим игроком был Гайич, а Файзуллаев еще подождет.
Я вообще считаю, что Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку-поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», – сказал бывший игрок «Зенита».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
18 комментариев