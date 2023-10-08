Федун о 2:2 с ЦСКА: «Настоящее дерби, огонь! Три шальных гола – Гайич никогда в жизни больше так не забьет. Ничья для «Спартака» – положительный результат»
Леонид Федун поделился эмоциями после дерби «Спартака» и ЦСКА.
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ.
«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби – огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола – тот же Гайич никогда в жизни больше так не забьет, – плюс шикарный гол Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке.
Для «Спартака» ничья в дерби – положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат – взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», – сказал бывший владелец «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Возникло странное ощущение, что он это каждый год говорит😀
К утру еще один специалист по футболу из под стола вынернет🤦🏼
после первого гола я подумал точно так же