Федун о 2:2 с ЦСКА: «Настоящее дерби, огонь! Три шальных гола – Гайич никогда в жизни больше так не забьет. Ничья для «Спартака» – положительный результат»

Теги Спартак ЦСКА Леонид Федун премьер-лига Россия Квинси Промес Милан Гайич Чемпионат.com Футбол

Леонид Федун поделился эмоциями после дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби – огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола – тот же Гайич никогда в жизни больше так не забьет, – плюс шикарный гол Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке.

Для «Спартака» ничья в дерби – положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат – взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», – сказал бывший владелец «Спартака».

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23 комментария

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Заборостроитель
"никогда в жизни больше так не забьет"
Возникло странное ощущение, что он это каждый год говорит😀
+35
-2
+33
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luu
Шальные голы забил Спартак, а у ЦСКА всё вытекло из логики игры, дичайший отскок.
+43
-11
+32
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Wizard Harry
Этому больше не наливать…
К утру еще один специалист по футболу из под стола вынернет🤦🏼
+16
-6
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Alamarrr
Под копирку каждый год. Уже как лет 10 после Нецида
+5
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Чемпион Людей
>Гайич так больше в жизни не забьет
после первого гола я подумал точно так же
+4
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Юрий Богодаев
Ответ Заборостроитель
"никогда в жизни больше так не забьет" Возникло странное ощущение, что он это каждый год говорит😀
Ну это у него фраза-паразит... типа как "прошу отнестись с пониманием"
+4
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Aleksandr Dubovik
Шальной гол на последней минуте случился, а Гайич просто выше классом половины спартака
+4
-1
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Сергей48
Чувствуется не здоровый подтекст в словах Федуна, чувствуется…
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Aleksandr Dubovik
Шальной гол на последней минуте случился, а Гайич просто выше классом половины спартака
+6
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Peter Parker
Ну, объективно, Гайичу проперло на голы. Учитывая его карьеру, вряд ли кто-то скажет, что этот защитник известен своим ударом. Но, ЦСКА давил в слабую зону Денисова и с этой точки зрения голы не случайны.
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Nik Yeremich
А ты, Леонид, никогда в жизни больше такой херни не скажешь?
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Честный контроль
А по поводу Динамо (Киев) он не высказался или позже.
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Caustic
Ответ luu
Шальные голы забил Спартак, а у ЦСКА всё вытекло из логики игры, дичайший отскок.
шальные?? то есть фирменный удар Промеса - это шальной гол? или комбинация откидка-навес-грамотный просчитанный удар в дальний - шальной? а рикошет - из логики игры? ну-ну)))
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a_efimova10
Ответ Spartakus1984
Нет, Гайич абсолютно средний игрок-которому и в правду сегодня очень везло.
Ну давайте всё-таки без "выше классом / средний". Гайич для ЦСКА сейчас очень важный футболист. И забивает, и голевые отдаёт. При том что номинально - защитник. Очень полезен. Голы сегодняшние, конечно, после таких ударов, которые Милану не свойственны. Предлагаю и не возвышать, и не обесценивать)
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Caustic
Ответ Aleksandr Dubovik
Шальной гол на последней минуте случился, а Гайич просто выше классом половины спартака
на последней минуте случилась грамотно разыгранная комбинация и просчитанный удар в дальний. это вам не рикошет, понимаешь!
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Caustic
Ответ Чемпион Людей
>Гайич так больше в жизни не забьет после первого гола я подумал точно так же
ну так он так и не забил. рикошет помог.
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