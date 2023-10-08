Федун о 2:2 с ЦСКА: «Настоящее дерби, огонь! Три шальных гола – Гайич никогда в жизни больше так не забьет. Ничья для «Спартака» – положительный результат»

Леонид Федун поделился эмоциями после дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» и сыграли вничью (2:2) в 11-м туре Мир .

«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби – огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола – тот же никогда в жизни больше так не забьет, – плюс шикарный гол . Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке.

Для «Спартака» ничья в дерби – положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат – взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», – сказал бывший владелец « ».

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