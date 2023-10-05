Тренер «Интер Майами» о Месси: «Нам не хватает лучшего в мире, как «Барсе», «ПСЖ» и Аргентине в свое время. Как иначе?»
Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино допустил, что Лео Месси скоро сыграет.
Нападающий не выходил на поле с 21 сентября, когда из-за повреждения был заменен на 37-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0).
Месси пропустил четыре матча «Интер Майами» подряд, и ни в одном из них команда Херардо Мартино не смогла выиграть.
«Думаю, Месси все ближе к тому, чтобы снова сыграть. Как я уже говорил, в четверг и пятницу мы оценим его состояние, чтобы понять, готов ли он играть. Самое главное, что травма уже позади, и он постепенно набирает лучшую форму… Перед следующим матчем мы примем наиболее подходящее решение.
Так же, как «Барселоне», «ПСЖ» и сборной Аргентины в свое время, нам не хватает лучшего игрока в мире, как может быть иначе? Даже когда мы побеждаем, нам его не хватает», – сказал Мартино.
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