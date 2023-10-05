Тренер «Интер Майами» о Месси: «Нам не хватает лучшего в мире, как «Барсе», «ПСЖ» и Аргентине в свое время. Как иначе?»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу травмы Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино допустил, что Лео Месси скоро сыграет.

Нападающий не выходил на поле с 21 сентября, когда из-за повреждения был заменен на 37-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0).

Месси пропустил четыре матча «Интер Майами» подряд, и ни в одном из них команда Херардо Мартино не смогла выиграть.

«Думаю, Месси все ближе к тому, чтобы снова сыграть. Как я уже говорил, в четверг и пятницу мы оценим его состояние, чтобы понять, готов ли он играть. Самое главное, что травма уже позади, и он постепенно набирает лучшую форму… Перед следующим матчем мы примем наиболее подходящее решение.

Так же, как «Барселоне», «ПСЖ» и сборной Аргентины в свое время, нам не хватает лучшего игрока в мире, как может быть иначе? Даже когда мы побеждаем, нам его не хватает», – сказал Мартино.

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19 комментариев

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SaH4r.
Ответ Leon Betov
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лучший в мире до травмы тащил этот средний клуб, недаром столько матчей без поражений
+10
-1
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VERBLYUD
Ответ Гномович!
Барселоне не хватает Эвребе, ПСЖ Неймара а Аргентине судейская бригада ЧМ 22.
А тебе мозгов
+7
-5
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Вадим Дзахоев
Ответ SaH4r.
лучший в мире до травмы тащил этот средний клуб, недаром столько матчей без поражений
Дай человеку плюсиков набрать
+1
0
+1
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Cearvm
Да какой уж смысл играть? Пролетели мимо плей-офф.
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Андрей Евсеенко
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У руководства барсы небось глаз дёргается при мысли, что вернётся лучший расхититель бюджета и им никакие рычаги не помогут. ПСЖ справится и без лишних 6 голов за сезон, ну а сборной на следующем ЧМ действительно может помочь, если конечно ФИФА захочет сделать ему подарок во второй раз и давать уже по 2 пенальти
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Александр Северный
всё ближе, и ближе ты подносишь одно место болельщикам к носу)) опредеоености ноль
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Игорь Климов
Лео Месси везде лучший! 🐐🇦🇷
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SaH4r.
Ответ VERBLYUD
А тебе мозгов
мочи кринжебоев!
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