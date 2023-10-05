Тренер «Интер Майами» о Месси: «Нам не хватает лучшего в мире, как «Барсе», «ПСЖ» и Аргентине в свое время. Как иначе?»

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино допустил, что Лео Месси скоро сыграет.

Нападающий не выходил на поле с 21 сентября, когда из-за повреждения был заменен на 37-й минуте матча регулярного чемпионата против «Торонто» (4:0).

Месси пропустил четыре матча « » подряд, и ни в одном из них команда не смогла выиграть.

«Думаю, все ближе к тому, чтобы снова сыграть. Как я уже говорил, в четверг и пятницу мы оценим его состояние, чтобы понять, готов ли он играть. Самое главное, что травма уже позади, и он постепенно набирает лучшую форму… Перед следующим матчем мы примем наиболее подходящее решение.

Так же, как «Барселоне», « » и сборной Аргентины в свое время, нам не хватает лучшего игрока в мире, как может быть иначе? Даже когда мы побеждаем, нам его не хватает», – сказал Мартино.

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