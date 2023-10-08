Тренер «Интер Майами» о слухах, что Месси может уйти в аренду в «Барсу»: «Ничего об этом не знаю. Может, он поедет в Барселону отдохнуть?» 

Тренер «Интер Майами» отреагировал на слухи об аренде Лионеля Месси в «Барсу».

Клуб из Майами не вышел в плей-офф МЛС, поэтому команда не будет играть до февраля. На этом фоне появились новости о возможной аренде Месси в «Барселону».

«Может быть, он поедет отдохнуть? Может быть, он собирается посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего об этом не знаю», – сказал Херардо Мартино.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию