Тренер «Интер Майами» о слухах, что Месси может уйти в аренду в «Барсу»: «Ничего об этом не знаю. Может, он поедет в Барселону отдохнуть?»
Тренер «Интер Майами» отреагировал на слухи об аренде Лионеля Месси в «Барсу».
Клуб из Майами не вышел в плей-офф МЛС, поэтому команда не будет играть до февраля. На этом фоне появились новости о возможной аренде Месси в «Барселону».
«Может быть, он поедет отдохнуть? Может быть, он собирается посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего об этом не знаю», – сказал Херардо Мартино.
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