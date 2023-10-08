Тренер «Интер Майами» о слухах, что Месси может уйти в аренду в «Барсу»: «Ничего об этом не знаю. Может, он поедет в Барселону отдохнуть?» 

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» отреагировал на слухи об аренде Лионеля Месси в «Барсу».

Клуб из Майами не вышел в плей-офф МЛС, поэтому команда не будет играть до февраля. На этом фоне появились новости о возможной аренде Месси в «Барселону».

«Может быть, он поедет отдохнуть? Может быть, он собирается посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего об этом не знаю», – сказал Херардо Мартино.

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16 комментариев

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Bazilic
Учитывая кучу проблем Барсы в атаке, Лео бы идеально вписался в сегодняшнюю Барселону
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Тимур Вячеславович
Ответ Zed_patriot
какой
Зинченко в соц сетях поддержал Израиль. Ему тот час стали поступать угрозы, он удалил пост и закрыл доступ к своему Инстаграму. В комментариях под официальными постами Арсенала только палестинские и русские флаги и надписи "Shitchenko out", "Free Palestine" И так далее
+1
-1
0
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Zed_patriot
Ответ Тимур Вячеславович
Зинченко в соц сетях поддержал Израиль. Ему тот час стали поступать угрозы, он удалил пост и закрыл доступ к своему Инстаграму. В комментариях под официальными постами Арсенала только палестинские и русские флаги и надписи "Shitchenko out", "Free Palestine" И так далее
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