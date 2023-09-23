Иньеста о Месси: «У друга и коллеги дела идут хорошо, это приносит счастье. Он забивает и радует»

Андрес Иньеста рад за Лионеля Месси.

«Когда у коллеги и друга дела идут хорошо, это делает меня счастливым.

Забивать голы и радовать людей, наблюдающих за его игрой, – я считаю это чем-то замечательным, приносящим удовольствие», – сказал Иньеста, отвечая на вопрос, который ему задал журналист Sharjah Sports TV Закария Местуи.

Нападающий сборной Аргентины забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в составе «Интер Майами» после перехода во флоридский клуб.

Иньеста минувшим летом стал игроком «Эмирейтс» из ОАЭ. Они с Месси долгое время выступали вместе за «Барселону».

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