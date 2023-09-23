Иньеста о Месси: «У друга и коллеги дела идут хорошо, это приносит счастье. Он забивает и радует»

Теги МЛС Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига высшая лига ОАЭ ФК Эмирейтс Интер Майами Футбол

Андрес Иньеста рад за Лионеля Месси.

«Когда у коллеги и друга дела идут хорошо, это делает меня счастливым.

Забивать голы и радовать людей, наблюдающих за его игрой, – я считаю это чем-то замечательным, приносящим удовольствие», – сказал Иньеста, отвечая на вопрос, который ему задал журналист Sharjah Sports TV Закария Местуи.

Нападающий сборной Аргентины забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в составе «Интер Майами» после перехода во флоридский клуб.

Иньеста минувшим летом стал игроком «Эмирейтс» из ОАЭ. Они с Месси долгое время выступали вместе за «Барселону».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Иньеста о Месси - честно, коротко и по делу- настоящие друзья.
Вместе учились, вместе играли и когда-нибудь вместе ещё будут работать в руководстве Барселоны..!!…))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Ждём эту парочку после завершения карьеры в Барселоне . Думаю , какую нибудь должность для них придумают . Легенды и одни из лучших в мире на своих позициях !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
Иньеста о Месси это как Модрич о Кринже, но только без ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bob Ganiev
Иньеста просто няшка. На днях Месси - обладатель наибольшего количества ЗМ заявил, что важнее командные награды.
это и волшебная игра той Барсы - причины активации ракетных двигателей у немалой части фанов мадрида
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий