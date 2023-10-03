Владелец «Интер Майами»: «Пообещал Месси сделать все, чтобы он попрощался с болельщиками «Барсы». Поедем в Барселону или как-то проведем матч»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Владелец «Интер Майами» рассказал о работе над подписанием Лионеля Месси.

«Очевидно, конкуренция за лучшего игрока в мире очень высока. Не только из-за желания «ПСЖ» продлить контракт, возможности вернуться в «Барселону» и предложений из Саудовской Аравии. Честно говоря, это были очень напряженные несколько месяцев, у меня было множество встреч в Росарио, в Барселоне, в Мадриде, в Париже, Майами и Дохе.

Был ли трансфер в опасности? Без сомнения. Давление было серьезным. Уход из «Барселоны» пришелся Месси не по душе – он не смог попрощаться со своим клубом, который принял его в детстве, и я думаю, обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель.

Я пообещал ему, что в ближайшие годы сделаю все возможное, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Либо «Интер Майами» отправится в Барселону, либо мы как-то организуем матч», – сказал Хорхе Мас.

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12 комментариев

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corazón blanco
Ответ Отец Абду
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Думаю так бы и было, если бы не президент Барселоны - Лапорта. Который балатировался в президенты с лозунгом, что оставит Месси, а потом сделал его крайним во всех бедах клуба. Да и этим летом не самым лучшим образом поступил, и Месси не захотел дважды становится козлом отпущения. Так что сомневаюсь в этом исходе, хотя конечно было бы красиво.
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ljolik888
Месси и болельщики Барселоны заслужили увидеть прощальный матч на КомпНоу . Стройка закончиться и сто тысяч человек смогут проводить своего героя . Потом конечно ждём Лео в структуре клуба . Конечно мечты , но чем черт не шутит.
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Oleg
Было бы легендарно устроить на стадионе Барсы прощальный матч Лео.
Париж не дал Месси показать фанатам главный трофей в истории спорта, ограничился лишь поздравлениями на тренировке.
Барса сделает грандиозное шоу и Месси сможет вынести на публику трофей, о котором мечтает каждый футболист, за которым смотрят миллиарды, который дает право на историческую корону, как лучшего на все времена.
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Tristan...
Только на обновлённом, переполненном Камп Ноу. Король заслуживает только самую лучшую вариацию встречи с любящими его болельщиками. Мы стали свидетелями игры величайшего футболиста в истории Барселоны, Испанского чемпионата и истории футбола...
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Отец Абду
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Александр Северный
в Барселону он не пойдёт, пока там старина Лапорта. он хотя бы для начала просто в аренду в этом сезоне ушёл, и то будет хорошо.
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Sundance Neeskens
Как же этот чел достал хайповать на имени Месси. Никто не будет спрашивать Интер Майами и тем более его, когда Барселона и Лео надумают устраивать прощальный матч. Тем более, что контракт у Месси с ними до декабря 25 года, а стадион окончательно достроят только в 26 году.
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