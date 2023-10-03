Владелец «Интер Майами»: «Пообещал Месси сделать все, чтобы он попрощался с болельщиками «Барсы». Поедем в Барселону или как-то проведем матч»
Владелец «Интер Майами» рассказал о работе над подписанием Лионеля Месси.
«Очевидно, конкуренция за лучшего игрока в мире очень высока. Не только из-за желания «ПСЖ» продлить контракт, возможности вернуться в «Барселону» и предложений из Саудовской Аравии. Честно говоря, это были очень напряженные несколько месяцев, у меня было множество встреч в Росарио, в Барселоне, в Мадриде, в Париже, Майами и Дохе.
Был ли трансфер в опасности? Без сомнения. Давление было серьезным. Уход из «Барселоны» пришелся Месси не по душе – он не смог попрощаться со своим клубом, который принял его в детстве, и я думаю, обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель.
Я пообещал ему, что в ближайшие годы сделаю все возможное, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Либо «Интер Майами» отправится в Барселону, либо мы как-то организуем матч», – сказал Хорхе Мас.
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Париж не дал Месси показать фанатам главный трофей в истории спорта, ограничился лишь поздравлениями на тренировке.
Барса сделает грандиозное шоу и Месси сможет вынести на публику трофей, о котором мечтает каждый футболист, за которым смотрят миллиарды, который дает право на историческую корону, как лучшего на все времена.