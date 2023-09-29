Президент «Урала»: «Пострадали от судейской ошибки в очередной раз. Безнаказанности быть не должно, однако практика такая»

Григорий Иванов заявил, что «Урал» пострадал от ошибки арбитра.

ЭСК РФС признал ошибку арбитра в матче « » – « » (2:0). Второй мяч в ворота уральцев засчитан неверно – ВАР не стоило вмешиваться, так как доказательств офсайда нет.

«Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя.

Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала».

Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение.

Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом.

Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения.

Считаю, что это категорически неправильно», – сказал президент «Урала» .

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