Президент «Урала»: «Пострадали от судейской ошибки в очередной раз. Безнаказанности быть не должно, однако практика такая»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Краснодар Виталий Мешков видеоповторы ЭСК РФС Футбол

Григорий Иванов заявил, что «Урал» пострадал от ошибки арбитра.

ЭСК РФС признал ошибку арбитра Виталия Мешкова в матче «Краснодар» – «Урал» (2:0). Второй мяч в ворота уральцев засчитан неверно – ВАР не стоило вмешиваться, так как доказательств офсайда нет.

«Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя.

Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала».

Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение.

Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом.

Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения.

Считаю, что это категорически неправильно», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unnamed80
Зато когда ошибаются в пользу урала, иванов всегда визжит, что судья всегда прав. 100 раз уже проходили это лицемерие, от этого быдлана
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Egor Tarasov
Но ведь первым ошибся линейный, который флажком махнул, хотя не надо было. Какого именно арбитра он хочет наказать?
Всех в матчах, где Урал не выигрывает)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Tarasov
Но ведь первым ошибся линейный, который флажком махнул, хотя не надо было. Какого именно арбитра он хочет наказать?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Andru
Ответ Egor Tarasov
Но ведь первым ошибся линейный, который флажком махнул, хотя не надо было. Какого именно арбитра он хочет наказать?
он стоял на линии, хорошо всё видел, почему ты считаешь что не было? он видел лучше чем ты с видео
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kulver
Президент Урала после того, как Филипенко свалил Помазуна и судья не засчитал гол в ворота Урала:

-_-
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akhor100
Боковой судья ошибся что поднял флажок. Вар ошибся, так как не имел права исправлять бокового. От чего пострадал Урал остается загадкой. От того что засчитали гол офсайд в котором не может подтвердить даже камера?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Жданов
Кого президент Урала и Гончаренко хотят обмануть!!! Ведь офсайда со стороны Краснодара не было!! Гол Ленини -забил правильно! Так чем они не довольны? Тем ,что боковой ошибся и поднял флажок в пользу Урала и попытался отменить правильный гол?? Смешно.. Нет-они обиделись что ВАр исправил ошибку и защитал правильный гол!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SALTAN
Ответ Unnamed80
Зато когда ошибаются в пользу урала, иванов всегда визжит, что судья всегда прав. 100 раз уже проходили это лицемерие, от этого быдлана
По крайней мере болеет за команду, в отличии от вашего президента.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Ловцкий
Ответ Egor Tarasov
Но ведь первым ошибся линейный, который флажком махнул, хотя не надо было. Какого именно арбитра он хочет наказать?
думаю, что всех и сразу
вообще судейство как обычно такое себе, а Мажич судей защищать продолжает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Andrew Andru
он стоял на линии, хорошо всё видел, почему ты считаешь что не было? он видел лучше чем ты с видео
А вы почитайте решение ЭСК, на которое и ссылается Иванов, тогда поймете)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ Egor Tarasov
Но ведь первым ошибся линейный, который флажком махнул, хотя не надо было. Какого именно арбитра он хочет наказать?
Да какая разница, они все в одной упряжке!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий