Президент «Урала»: «Пострадали от судейской ошибки в очередной раз. Безнаказанности быть не должно, однако практика такая»
Григорий Иванов заявил, что «Урал» пострадал от ошибки арбитра.
ЭСК РФС признал ошибку арбитра Виталия Мешкова в матче «Краснодар» – «Урал» (2:0). Второй мяч в ворота уральцев засчитан неверно – ВАР не стоило вмешиваться, так как доказательств офсайда нет.
«Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя.
Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала».
Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение.
Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом.
Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения.
Считаю, что это категорически неправильно», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
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-_-
вообще судейство как обычно такое себе, а Мажич судей защищать продолжает