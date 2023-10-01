«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом».

В пятницу «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

В « » считают, что гол Андрея Егорычева на 17-й минуте был забит из офсайда.

Также ростовчане попросили ЭСК РФС рассмотреть эпизод с падением Алексея Миронова в штрафной площади «Урала» на 22-й минуте после контакта с соперником – арбитр Роман Галимов не стал останавливать игру.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил о намерении обратиться в ЭСК по поводу пенальти в ворота за попадание мяча в руку Кики и удаления Егорычева за фол на фланге.

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