«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Роман Галимов Алексей Миронов ЭСК РФС Футбол

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом».

В пятницу «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

В «Ростове» считают, что гол Андрея Егорычева на 17-й минуте был забит из офсайда.

Также ростовчане попросили ЭСК РФС рассмотреть эпизод с падением Алексея Миронова в штрафной площади «Урала» на 22-й минуте после контакта с соперником – арбитр Роман Галимов не стал останавливать игру.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил о намерении обратиться в ЭСК по поводу пенальти в ворота за попадание мяча в руку Кики и удаления Егорычева за фол на фланге.

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56 комментариев

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Вячеслав Токарев
Лучшая защита — это нападение
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PuebloOlecya
🤡
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сервисник
Главное не выйти на самих себя)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Gordon Brown
Я симпатизирую Ростову. но это через чур.
Почему? Уралу можно жалобы писать, а нам нет? Я думаю, ЭСК признает эти два момента косяком судьи.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Gordon Brown
Второй день интернет гудит об этом. Чего я тебе должен пояснять? Болеть за своих, конечно хорошо, но Толика объективности должна же быть! У команды соперника есть точно такие же болельщики.
Интернет интернетом, сам объясни, каким образом тянули Ростов?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ PuebloOlecya
я описываю весь персонал ФК Ростова но не как не себя
Можешь не отмазываться: с тобой уже всё ясно.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Gordon Brown
Второй день интернет гудит об этом. Чего я тебе должен пояснять? Болеть за своих, конечно хорошо, но Толика объективности должна же быть! У команды соперника есть точно такие же болельщики.
То есть лично ты ничего конкретного озвучить не в состоянии?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Gordon Brown
Левого пеналя для тебя не достаточно?
А чем он левый?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ PuebloOlecya
а как ещё назвать глупых людей которые считаю что они умные? и этим самым смешат людей ну разве не клоуны?
А объясни, что значит твой комментарий ?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ PuebloOlecya
То что глупо со стороны Ростова жаловался на судейство им самим повезло что они хоть 1 очко заработали а они ещё и жалуются
Повода нет или обращаться в ЭСК можно только в случае проигрыша? Обязательно хотя бы попробуй подумать перед ответом.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ PuebloOlecya
конечно повода нет судейство было плохим по отношению к Уралу
Поводы у Ростова есть. Не смог прочесть новость или понять?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Gordon Brown
Левого пеналя для тебя не достаточно?
Маловато будет. Два не дали в пользу Ростова.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Gordon Brown
Ну Урал явно убивали. Ничья для Ростова хороший результат. Так что от добра добра не ищут.
Игру я не смотрел. Ток обзор. Пеналь левый, думаю. КК правильная. Ну и эти два момента, правильная жалоба. Был вне игры и должен был быть пеналь в ворота Урала. Ещё и попал мяч в отставленую руку игрока Урала . Ещё один пеналь не дали.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ SALTAN
Там ростовчане еще писали про мяч в руку Бегича. Или решили, что этого достаточно. Я так понял, чисто ответка Иванову.
Более явная, чем при назначении пенальти.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У Ростова по факту претензий к Галимову не меньше, чем у Урала, однако истерик (не важно каких: громких или тихих) никто не закатывал.
Так и есть.
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Roman Roman
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
То есть, с горем по полам они наиграли на ничью благодаря судье, так ещё чем то недовольны🤡
ты про урал?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А чем он левый?
Какой-то невнятный . Но нам за такое тоже давали.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ PuebloOlecya
конечно повода нет судейство было плохим по отношению к Уралу
Факты озвучишь?
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PuebloOlecya
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Твоя профессия, пусть и очень нужная, здесь никого не интересует.
этой скорей профессия всего персонала Ростова
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Вячеслав Токарев
Лучшая защита — это нападение
Тут скорее, контрнаступление.)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Gordon Brown
Какие два? Не ну, дружище!
Мяч попал в отставленную руку игрока Урала и за Миронова.
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Алексеич (Ростов-Дон)
У Ростова по факту претензий к Галимову не меньше, чем у Урала, однако истерик (не важно каких: громких или тихих) никто не закатывал.
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Михаил Опякин
Письмо на деревню дедушке, толку-то
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SALTAN
Там ростовчане еще писали про мяч в руку Бегича. Или решили, что этого достаточно.
Я так понял, чисто ответка Иванову.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ PuebloOlecya
в моменте с Кики и Байрамяном не было не какой игры рукой, был толчок в спину со стороны с байрамяна, момент с Мироновым была борьба гол Егорычева был забит так же как гол Краснодара в наши ворота почти всё тело кроме руки было в правильном положении
1. У Кики не было руки? Серьёзно?
2. Толчок в спину? Он был не сильнее толчка Егорычевым двумя руками Миронова. Либо фол и тат, и там, либо нет фолов. В любом случае один пенальти в пользу Ростова.
3. Кроме руки? Ну ты точно.....
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