ЭСК РФС рассмотрит 5 эпизодов матча «Ростов» – «Урал»
ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов матча «Ростов» – «Урал».
Игра 10-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей со счетом 2:2. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. «Урал» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть три эпизода матча, «Ростов» просит дать оценку двум моментам.
«ЭСК РФС по обращению «Урала» рассмотрит три эпизода в матче с «Ростовом». Это моменты с назначением пенальти на 31-й минуте, с неназначением пенальти на 34-й минуте, а также с удалением [полузащитника «Урала»] Андрея Егорычева на 78-й минуте. Также по итогам этого матча по обращению «Ростова» будут рассмотрены эпизоды на 17-й минуте с засчитанным голом и на 23-й минуте с неназначением пенальти.
Также ЭСК РФС по обращению казанского «Рубина» рассмотрит эпизод с засчитанным голом на 24-й минуте матча с «Краснодаром», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
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