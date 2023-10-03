ЭСК РФС рассмотрит 5 эпизодов матча «Ростов» – «Урал»

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов матча «Ростов» – «Урал».

Игра 10-го тура Мир завершилась ничьей со счетом 2:2. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. «Урал» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть три эпизода матча, « » просит дать оценку двум моментам.

«ЭСК РФС по обращению « » рассмотрит три эпизода в матче с «Ростовом». Это моменты с назначением пенальти на 31-й минуте, с неназначением пенальти на 34-й минуте, а также с удалением [полузащитника «Урала»] на 78-й минуте. Также по итогам этого матча по обращению «Ростова» будут рассмотрены эпизоды на 17-й минуте с засчитанным голом и на 23-й минуте с неназначением пенальти.

Также ЭСК РФС по обращению казанского «Рубина» рассмотрит эпизод с засчитанным голом на 24-й минуте матча с « », – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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