ЭСК РФС рассмотрит 5 эпизодов матча «Ростов» – «Урал»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Роман Галимов Андрей Егорычев ТАСС ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов матча «Ростов» – «Урал».

Игра 10-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей со счетом 2:2. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. «Урал» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть три эпизода матча, «Ростов» просит дать оценку двум моментам.

«ЭСК РФС по обращению «Урала» рассмотрит три эпизода в матче с «Ростовом». Это моменты с назначением пенальти на 31-й минуте, с неназначением пенальти на 34-й минуте, а также с удалением [полузащитника «Урала»] Андрея Егорычева на 78-й минуте. Также по итогам этого матча по обращению «Ростова» будут рассмотрены эпизоды на 17-й минуте с засчитанным голом и на 23-й минуте с неназначением пенальти.

Также ЭСК РФС по обращению казанского «Рубина» рассмотрит эпизод с засчитанным голом на 24-й минуте матча с «Краснодаром», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Иваныч
4 из них в раздевалке :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Пора вместо ВАР-комнаты на матчах оборудовать ЭСК-кабинет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
ЭСК РФС Уралу и Ростову:
Подавай не подавай,мы арбитра обеляй.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий