«Испания – не сексистская, не фашистская и не расистская страна». Тренер сборной де ла Фуэнте о скандалах с Рубиалесом и Винисиусом

Главный тренер сборной Испании высказался о проявлениях дискриминации в стране.

Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о недавних скандалах с бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации и вингером « » .

«Я думаю, что нет [это не повлияло на заявку на проведение ]. Что нам нужно сделать, так это продолжить работу, чтобы в декабре 2024 года было принято решение о местах проведения матчей.

Мы должны объединиться и думать только о футболе, потому что мы много играем. И, говоря о расизме, я первый, кто осуждает любой акт насилия и расизма. Я говорил об этом давным-давно: – не сексистская страна, она не фашистская... О, извините, к ней не относится ничего из этого, но она еще и не расистская, давайте внесем ясность», – сказал де ла Фуэнте.

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