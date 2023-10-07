«Испания – не сексистская, не фашистская и не расистская страна». Тренер сборной де ла Фуэнте о скандалах с Рубиалесом и Винисиусом

Теги Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2030 Политика Винисиус Жуниор дискриминация Луис де ла Фуэнте Футбол

Главный тренер сборной Испании высказался о проявлениях дискриминации в стране.

Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о недавних скандалах с бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором

«Я думаю, что нет [это не повлияло на заявку на проведение ЧМ-2030]. Что нам нужно сделать, так это продолжить работу, чтобы в декабре 2024 года было принято решение о местах проведения матчей.

Мы должны объединиться и думать только о футболе, потому что мы много играем. И, говоря о расизме, я первый, кто осуждает любой акт насилия и расизма. Я говорил об этом давным-давно: Испания – не сексистская страна, она не фашистская... О, извините, к ней не относится ничего из этого, но она еще и не расистская, давайте внесем ясность», – сказал де ла Фуэнте. 

Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке из-за слов о расизме фанатов «Валенсии». «Реал» возмущен

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26 комментариев

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Pb-SE
Ответ T622222
Очень даже и история последних 100 лет показывает обратное(, а так прекрасные люди )
По той же логике, Россия - коммунистическая страна?
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Dizzod
Испания классная страна с отличной природой, винами и кухней.
+5
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Заяцволк
И животных очень любит )
+3
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DeltaForce
Ответ T622222
Очень даже и история последних 100 лет показывает обратное(, а так прекрасные люди )
Он говорит про настоящее, а не про Испанию Франко.
+3
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T622222
Очень даже и история последних 100 лет показывает обратное(, а так прекрасные люди )
+7
-5
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Ностальгическое Дерьмо
и не страна вовсе
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Акира_1
Винисиус за это высказывание назовёт его расистом. 😄
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Подкат Пенальтьевич
35 лет под Франко не прошли даром
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Евгений Шазиев
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Ответ natetinain
да ужас. реконкиста еще эта, святая инквизиция, изгнание евреев. а как писсаро в кахамарке нахулиганил.
Я еще про это забыл. Писарро вообще садист.
А, я забыл. Вы не понимаете, это другое.gif
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natetinain
Ответ Евгений Шазиев
Строго говоря, Испания ровно такая страна, каковую он попытался немножко поотрицать. Могу напомнить про хенераля франко, "голубую дивизию", угнетение басков и каталонцев и поддержку бандеровского режима на украине. ааааааа, вспомнил "вы не понимаете это другое.gif"
да ужас. реконкиста еще эта, святая инквизиция, изгнание евреев. а как писсаро в кахамарке нахулиганил.
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Георгий Большаков
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В Испании расположен самый сексистский, фашистский и расистский объект - Реал Мадрид. Так что, это именно такая страна. А Каталония, правильно делает, что хочет отделится, и всегда считала себя отдельной частью от этой страны. Не хотят они себя со всем этим ассоциировать.
Каталония хочет отделиться при поддержке США
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justbored
Ответ Dizzod
Испания классная страна с отличной природой, винами и кухней.
How dare you.
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Акира_1
Ответ Rufatik
Забыл добавить «НО ФЕМИНИСТКАЯ СТРАНА»
Он это и сказал. Сексисткая для мужчин, но не для женщин, что главное для Европы.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Строго говоря, Испания ровно такая страна, каковую он попытался немножко поотрицать. Могу напомнить про хенераля франко, "голубую дивизию", угнетение басков и каталонцев и поддержку бандеровского режима на украине.

ааааааа, вспомнил "вы не понимаете это другое.gif"
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В Испании расположен самый сексистский, фашистский и расистский объект - Реал Мадрид. Так что, это именно такая страна. А Каталония, правильно делает, что хочет отделится, и всегда считала себя отдельной частью от этой страны. Не хотят они себя со всем этим ассоциировать.
+2
-2
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Денис Погодин
Смешно, если учитывать историю Испании
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Георгий Большаков
До 1975 года особенно не фашистской была
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Rufatik
Забыл добавить «НО ФЕМИНИСТКАЯ СТРАНА»
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Армен Амбарян
не фашистская?)
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