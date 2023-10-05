Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

Винисиус Жуниор дал показания по делу о расизме на стадионе «Валенсии».

Во время матча 35-го тура в минувшем сезоне вингера « » оскорбляли с трибун, называя «обезьяной».

Сегодня Винисиус по видеоконференцсвязи дал показания по делу о расизме на «Месталье». Подозреваемыми по нему проходят три человека в возрасте от 18 до 21 года, им уже сейчас пожизненно запрещен доступ на стадион «Валенсии».

Выступление футболиста перед судом откладывали уже дважды: сначала бразилец должен был ответить на вопросы 27 июня, но попросил отложить слушание из-за отпуска. Затем он должен был высказаться 28 сентября, но заседание перенесли из-за организационных проблем в суде.

На пресс-конференции после матча Карло Анчелотти заявил, что «обезьяной» Винисиуса называл весь стадион. Бразилец поддержал эту версию и заявил, что оскорбительные выкрики допустили не 2-3 человека, а большое количество болельщиков. Также он указал, что подвергся расизму только на «Месталье» (хотя ранее он уже выступал в суде по делу о расизме на матче с «Мальоркой»).

Кроме того, футболист «Реала» заявил, что хочет бороться против расизма в футболе.

Получив вопрос о том, провоцировал ли он болельщиков, Винисиус признал, что иногда допускает провокации в адрес соперников и их фанатов, так как это помогает ему играть лучше.

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