Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор дал показания по делу о расизме на стадионе «Валенсии».

Во время матча 35-го тура Ла Лиги в минувшем сезоне вингера «Реала» оскорбляли с трибун, называя «обезьяной».

Сегодня Винисиус по видеоконференцсвязи дал показания по делу о расизме на «Месталье». Подозреваемыми по нему проходят три человека в возрасте от 18 до 21 года, им уже сейчас пожизненно запрещен доступ на стадион «Валенсии».

Выступление футболиста перед судом откладывали уже дважды: сначала бразилец должен был ответить на вопросы 27 июня, но попросил отложить слушание из-за отпуска. Затем он должен был высказаться 28 сентября, но заседание перенесли из-за организационных проблем в суде.

На пресс-конференции после матча Карло Анчелотти заявил, что «обезьяной» Винисиуса называл весь стадион. Бразилец поддержал эту версию и заявил, что оскорбительные выкрики допустили не 2-3 человека, а большое количество болельщиков. Также он указал, что подвергся расизму только на «Месталье» (хотя ранее он уже выступал в суде по делу о расизме на матче с «Мальоркой»).

Кроме того, футболист «Реала» заявил, что хочет бороться против расизма в футболе.

Получив вопрос о том, провоцировал ли он болельщиков, Винисиус признал, что иногда допускает провокации в адрес соперников и их фанатов, так как это помогает ему играть лучше.

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60 комментариев

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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
"Винисиус признал, что иногда допускает провокации в адрес соперников и их фанатов, так как это помогает ему играть лучше."
Ну так и болельщики не ноют,а тоже провоцируют,чтобы ты играл хуже)
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Гегенпрессинг Рангника
Самый мерзкий игрок в современном футболе
+73
-13
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okkervil
Как прям в старом анекдоте: все в #овне и один я весь в белом.
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Анвар Масимов
предлагаю , чтобы Реал играл на всех стадионах при пустых трибунах .Тогда плакса может успокоится
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benjamin92
Винисиус хоть и второсортный, но тоже человек
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну тут не ограничиться одним стадионом. Надо оштрафовать весь город) Ждем с нетерпением следующего матча на Месталье)
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Tornado S
мразотный до предела!
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Mihail0910
Мерзкий тип
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Ранальду с пивком
Фанатам Валенсии желаю скинуться на крутого юриста и хорошенько поиметь этого уголька
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оле - топ юрген - клоп
Нормально он своего коня оседлал, для отбитых борцунов с расизмом будет чуть ли не новым Мартином лютером
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винисиус не человек, но все же футболист
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Игорь Климов
Самое интересное в этом случае это то, что Камавингу никто не обзывает и не провоцирует, а наоборот к нему все относятся с уважением.
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Bunyod Turgunov
Лицемерие зашкаливает
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Очевидное невероятное
подлый, гадкий футболист, переплюнул мерзкого пепе бывшего игрока реала
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Игорь Климов
Его дело в футбол играть, а не за зрителями следить, кто и что про него сказал.
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Alexander Solodkov
негры зарабатывают несусветные деньги в футболе и еще хотят чтобы с их ранимых душ пылинки сдували. Когда на стадионе 50 тыс человек и все вопят Винисиус да и другие бегают вдоль трибун и ушами лоцируют - вдруг я такой красавчик кому то не нравлюсь. Ну не нравишься и что. Работай и молчи страдалец.
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🐷 🐽 + 🐵
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Антиглор17
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Самый мерзкий игрок в современном футболе
Подстать клубу в котором играет, тут прям идеальный симбиоз
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okkervil
Ответ Слава Мельников
Типо белый лучше тёмно-коричневого?🤔
Типо: подумай ещё раз, напрягись.
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Трент Резнор
Почти 50000 врагов у парняги
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Игорь Климов
Был ещё один португалец7.
даже 2))
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Игорь Климов
Точно, ещё Пепе же был.
вот вот.пепе+крыжовник.
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Игорь Климов
Ответ Andrey Ashhabadskiy
вот вот.пепе+крыжовник.
"Одного поля ягода". (с)
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zaur za azalkm
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Самый мерзкий игрок в современном футболе
Потому что черный да?
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Spartakus1984
Арестовать весь стадион?Зачем вел себя как папуас?
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