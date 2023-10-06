Ямаль, Мората, Хоселу, Родри, Гави – в составе Испании на матчи с Шотландией и Норвегией

Назван состав сборной Испании на ближайшие игры отбора Евро-2024.

Команда тренера 12 октября примет Шотландию, а 15-го на выезде сыграет с Норвегией.

Вратари: («Атлетик»), («Реал Мадрид»), (« »);

Защитники: , (оба – «Реал Мадрид»), («Севилья»), Эмерик Лапорт (« »), («Реал Сосьедад»), (« »), Давид Гарсия (« »), («Барселона»);

Полузащитники: («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»);

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал Мадрид»), Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Нико Уильямс («Атлетик»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

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