Ямаль, Мората, Хоселу, Родри, Гави – в составе Испании на матчи с Шотландией и Норвегией
Назван состав сборной Испании на ближайшие игры отбора Евро-2024.
Команда тренера Луиса де ла Фуэнте 12 октября примет Шотландию, а 15-го на выезде сыграет с Норвегией.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал Мадрид»), Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Даниэль Карвахаль, Фран Гарсия (оба – «Реал Мадрид»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»);
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»);
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал Мадрид»), Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Нико Уильямс («Атлетик»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Кстати другой футболист Барсы, Линекер даже с поля не стал уходить когда приспичило и прям на поле подтирался газоном 😆
Фати загоняли в 17 лет - теперь это полуинвалид в 20 лет.
Педри в 17 лет в первом сезоне сыграл 50+ матчей - в итоге уже третий сезон мучается с травмами.
РУководство Барсы надо привлечь за эксплуатацию детского труда. Я серьезно
Они просто вытягивают все соки из детей и потом все равно, что с ними дальше
Ямаль и его окружение должны задуматься, что с ним делает Барса