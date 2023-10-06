Ямаль, Мората, Хоселу, Родри, Гави – в составе Испании на матчи с Шотландией и Норвегией

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Назван состав сборной Испании на ближайшие игры отбора Евро-2024.

Команда тренера Луиса де ла Фуэнте 12 октября примет Шотландию, а 15-го на выезде сыграет с Норвегией.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал Мадрид»), Давид РайяАрсенал»);

Защитники: Даниэль КарвахальФран Гарсия (оба – «Реал Мадрид»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Пау ТорресАстон Вилла»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»);

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал Мадрид»), Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Нико Уильямс («Атлетик»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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42 комментария

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Вячеслав Полежаев
Ответ Zed_patriot
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Ахахах, что за дешёвые байты?!)
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Вячеслав Полежаев
Ответ BurBon
И что такого показывает этот Беллингем, забил 5 голов, это типа показатель крутости? в европе много кто забивает, но их так не пиарят, очередной бегунок, которого пиарят журналисты.
Бегунок??)) Ты его матчи смотрел??!!
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Cearvm
Почти половина сборной баски, ничего себе.
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Вячеслав Полежаев
Ответ Zed_patriot
я так считаю, моё мнение
Почему так считаешь?)
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Tornado S
Испания состав впечатляет!
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Давид Agabekyan
Ответ Итачи Учиха
Ольмо поломался? Если вернётся вместе с Педри, то вполне себе сильная команда с амбициями на 1/2 полуфинала ЕВРО собирается
1/2 полуфинала это 1/4?
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Dodokhon Gafforov
в ЧМ 2010 и ЧЕ 2012 состав сборной Испании был укомплектован только игроками Реала и Барсы. как же всё меняется😑
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Green grass
Ответ Смари Муха
Пора уже отдельную сборную Каталонии создавать, мест Испанцам не дают
Где ты там каталонцев увидел?
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Кочевник56
ямалю угля активированного дайте
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Эдмонд
Ответ Cearvm
Почти половина сборной баски, ничего себе.
могли бы свою сборную сделать и играть в отборе
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Артур Артур
Навас бессмертный?
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Итачи Учиха
Ольмо поломался? Если вернётся вместе с Педри, то вполне себе сильная команда с амбициями на 1/2 полуфинала ЕВРО собирается
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Вячеслав Полежаев
Ответ ML26
Не отвечай им, пожалуйста
Да они же как дети! Весело видеть их горение заднего прохода)))
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Davron Mamadzhanov
Ответ Zed_patriot
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какой ты смешной
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Zed_patriot
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Ямаль это тот, который не смог выйти из туалета во время матча?
Кстати другой футболист Барсы, Линекер даже с поля не стал уходить когда приспичило и прям на поле подтирался газоном 😆
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Green grass
Ответ ML26
Кто мне расскажет, почему игнорируют Гримальдо? Фран и Бальде сырые до невозможности
Мигель Гутьеррес тоже один из лучших на этой позиции. Но из Реала или Барсы всегда легче попасть в сборную
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waleri
Ответ Смари Муха
Пора уже отдельную сборную Каталонии создавать, мест Испанцам не дают
Сборная Басконии выглядела бы покруче!
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Дмитрий Рабко
Ответ Артур Артур
Навас бессмертный?
Просто он как начал бегать по бровке, так и не может остановится - не хватает сил преодолеть инерцию.
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ML26
Ответ Вячеслав Полежаев
Ахахах, что за дешёвые байты?!)
Не отвечай им, пожалуйста
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войд
Ответ Zed_patriot
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aidos_1979
Ямаль не обосрись!)
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ML26
Кто мне расскажет, почему игнорируют Гримальдо? Фран и Бальде сырые до невозможности
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GerbertS
запасись памперсами на этот раз, парень
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trav
Ничему жизнь не учиТ!
Фати загоняли в 17 лет - теперь это полуинвалид в 20 лет.
Педри в 17 лет в первом сезоне сыграл 50+ матчей - в итоге уже третий сезон мучается с травмами.
РУководство Барсы надо привлечь за эксплуатацию детского труда. Я серьезно
Они просто вытягивают все соки из детей и потом все равно, что с ними дальше
Ямаль и его окружение должны задуматься, что с ним делает Барса
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TravenS
Физруки, оставьте Ямаля в покое, дайте ему дозированные нагрузки. Очередной Фати ведь будет.
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