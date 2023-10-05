«Валенсия» возмущена словами Винисиуса про то, что его оскорбляли всем стадионом, и требует публичного опровержения: «С расизмом нельзя бороться с помощью лжи»
«Валенсия» выразила недовольство словами Винисиуса.
Ранее стало известно, что Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.
«В связи с опубликованной информацией о якобы сделанном в суде заявлении Винисиуса о том, что весь стадион «Месталья» произносил расистские оскорбления во время матча между «Валенсией» и «Реалом» в прошлом сезоне, клуб хотел бы выразить свое удивление, неприятие и возмущение.
Как публично признал сам тренер Карло Анчелотти, ни в коем случае нельзя заявлять, что это поведение распространяется на весь стадион «Месталья».
Клуб полностью осознает всю серьезность этого вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью заблуждений и необоснованной лжи.
Эта проблема требует всеобщего участия, и «Валенсия» понимает, что мы должны быть скрупулезно точны и ответственны в такого рода заявлениях.
Болельщиков «Валенсии» нельзя называть расистами, и «Валенсия» требует, чтобы Винисиус публично опроверг заявления, сделанное сегодня утром», – говорится в заявлении валенсийского клуба.
Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников
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— Смертельный номер! Сейчас мальчик с феноменальной памятью выпьет ведро воды!
Мальчику выносят ведро воды и он его залпом выпивает. Публика офигивает. А конферансье продолжает:
— Но это ещё не все — сейчас мальчик с феноменальной памятью выпьет ещё одно ведро воды!
Пацаненок в два глотка выпивает и это ведро. Зал просто в истерике.
Конферансье:
— А теперь — коронный номер! Сейчас мальчик с феноменальной памятью обоссыт всех тех, кто сидит в первых двух рядах!
Народ в ужасе щемится в разные стороны.
Конферансье:
— Убегать бесполезно! У мальчика феноменальная память!..
а то как с изнасилованиями. Оклеватала, а как оказалось, что ложь, то девушке ничего не будет.