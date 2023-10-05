«Валенсия» возмущена словами Винисиуса про то, что его оскорбляли всем стадионом, и требует публичного опровержения: «С расизмом нельзя бороться с помощью лжи»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Валенсия» выразила недовольство словами Винисиуса.

Ранее стало известно, что Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.

«В связи с опубликованной информацией о якобы сделанном в суде заявлении Винисиуса о том, что весь стадион «Месталья» произносил расистские оскорбления во время матча между «Валенсией» и «Реалом» в прошлом сезоне, клуб хотел бы выразить свое удивление, неприятие и возмущение.

Как публично признал сам тренер Карло Анчелотти, ни в коем случае нельзя заявлять, что это поведение распространяется на весь стадион «Месталья».

Клуб полностью осознает всю серьезность этого вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью заблуждений и необоснованной лжи.

Эта проблема требует всеобщего участия, и «Валенсия» понимает, что мы должны быть скрупулезно точны и ответственны в такого рода заявлениях.

Болельщиков «Валенсии» нельзя называть расистами, и «Валенсия» требует, чтобы Винисиус публично опроверг заявления, сделанное сегодня утром», – говорится в заявлении валенсийского клуба.

Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

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45 комментариев

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Joe Rage
Ответ Josep
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Валенсия не в Каталонии находится, если что)
+59
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Overkiller
Ответ Фут.Боль
Вини просто гений. 55000 зрителей в лицо запомнил.
Цирк. На сцену выходит маленький паренёк, кланяется. Конферансье объявляет:
— Смертельный номер! Сейчас мальчик с феноменальной памятью выпьет ведро воды!
Мальчику выносят ведро воды и он его залпом выпивает. Публика офигивает. А конферансье продолжает:
— Но это ещё не все — сейчас мальчик с феноменальной памятью выпьет ещё одно ведро воды!
Пацаненок в два глотка выпивает и это ведро. Зал просто в истерике.
Конферансье:
— А теперь — коронный номер! Сейчас мальчик с феноменальной памятью обоссыт всех тех, кто сидит в первых двух рядах!
Народ в ужасе щемится в разные стороны.
Конферансье:
— Убегать бесполезно! У мальчика феноменальная память!..
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Borsiano
Только на стадионе Валенсии, только на стадионе Мальорки, только на стадионе Атлетико... Так и до Бернабеу доберутся )
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Очевидное невероятное
поддерживаю стадионы Испании которые унижают этого мерзкого провокатора!
+32
-13
+19
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Фут.Боль
Вини просто гений. 55000 зрителей в лицо запомнил.
+18
-3
+15
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Tornado S
винисиуса ещё больше будут ненавидеть в Испании и ещё больше на каждом матче будут его унижать, оскорблять
+20
-8
+12
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Альфред
Ответ Josep
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Географию поучи, Каталонец))
+7
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rigobersong
Весь мир за Валенсию, какое право Винисиус вообще имеет оскорблять жителей Испании, в гостях даже вести себя не умеет, чем лишь подтверждает всеобщее мнение о чернокожих:))
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Алексей Подволоцкий
Ответ Очевидное невероятное
поддерживаю стадионы Испании которые унижают этого мерзкого провокатора!
Ну зачем так. Каким бы противоречивым характером Винисиус не обладал, проявлять расизм или как-то унижать человека неправильно. Только четкая аргументированная критика. Иначе критикующая сторона тоже становится не лучше
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Gelious
Ответ Borsiano
Только на стадионе Валенсии, только на стадионе Мальорки, только на стадионе Атлетико... Так и до Бернабеу доберутся )
Но при этом за пределами Испании все норм. А четкую причину ненависти назвать никто не может. Хотя он просто самый-самый по соотношению опасность для ворот * уязвимость к оскорблениям и давлению
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Knife707
Пора бороться с черным расизмом. Это вам я как болельщик Реала утверждаю.
+4
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rigobersong
Винисиус конечно уникум, так заврался, что сейчас на него дело заведут, самый настоящий расист, который не любит белых!:))
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Гусеконь
на сколько за расизм отстраняют? Вот на столько матчей надо Винисиуса за ложь отстранить.
а то как с изнасилованиями. Оклеватала, а как оказалось, что ложь, то девушке ничего не будет.
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Очевидное невероятное
Ответ Алексей Подволоцкий
Ну зачем так. Каким бы противоречивым характером Винисиус не обладал, проявлять расизм или как-то унижать человека неправильно. Только четкая аргументированная критика. Иначе критикующая сторона тоже становится не лучше
хорошо, почему же ни одного темнокожего игрока Реала не унижают, не оскорбляют? но именно винисиуса унижают, оскорбляют, ведь не просто так.дыма без огня не бывает
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Алексей Подволоцкий
Ответ Очевидное невероятное
хорошо, почему же ни одного темнокожего игрока Реала не унижают, не оскорбляют? но именно винисиуса унижают, оскорбляют, ведь не просто так.дыма без огня не бывает
Я с вами согласен, что у Винисиуса вызывающее поведение. Но проявлять расизм и ненависть в отношении него тоже неправильно. Критиковать нужно по факту.
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Очевидное невероятное
и да,почему не один стадион не унижает Белингема???
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Гегенпрессинг Рангника
Скоро сломают этого нытика, заслужил
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Феоктист
Понятно, что услышать выкрики двух человек при общем шуме невозможно, значит кричал не покрайней мере стадион, но много людей. Всё это зачем? Почему они оскорбляют по расовому признаку?Когда у человека никаких достижений нет, кроме того, что он черно-мазый цыган, как испанцев называет мой знакомый, то он ввиду своего слабоумия думает, что его достижение, что он менее чёрный. Вот и вся история про арийцев из Испании, которых мой знакомый Сергей Константинович со своими взглядами на расовую теорию приравнивается к недочеловекам.
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Dahl
Ответ Joe Rage
Валенсия не в Каталонии находится, если что)
Всё равно пусть вся Каталония извиняется!
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RealJon
Ответ Tornado S
винисиуса ещё больше будут ненавидеть в Испании и ещё больше на каждом матче будут его унижать, оскорблять
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Tornado S
Ответ RealJon
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успокойтесь сударь!
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Алексей Подволоцкий
Ответ Tornado S
винисиуса ещё больше будут ненавидеть в Испании и ещё больше на каждом матче будут его унижать, оскорблять
Слова бразильца, конечно, странные и провоцирующие, но, я думаю, будет неправильным как-то дополнительно усиливать ненависть в отношении него
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Владддд
Ответ Marat_NJL
Ну не совсем так. Если бы Валенсия хотела разобраться в ситуации, провели бы расследование, выявили тех, кто кричал, наказали виновных баном на посещение. Или, еще проще, направили бы запрос в полицию провести это расследование. Может, я упустил и что-то было сделано. Но если один говорит: «мне кричал стадион» а другой кидает аргумент «ну не все же до единого, ты врешь», то здесь аргументы обоих довольно абсурдные.
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Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
попал наш виниська((
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Санитар-волк
Уже пора всем понять, что у Винни гнилой язык.
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