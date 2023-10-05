«Валенсия» возмущена словами Винисиуса про то, что его оскорбляли всем стадионом, и требует публичного опровержения: «С расизмом нельзя бороться с помощью лжи»

«Валенсия» выразила недовольство словами Винисиуса.

Ранее стало известно, что Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.

«В связи с опубликованной информацией о якобы сделанном в суде заявлении Винисиуса о том, что весь стадион «Месталья» произносил расистские оскорбления во время матча между «Валенсией» и «Реалом» в прошлом сезоне, клуб хотел бы выразить свое удивление, неприятие и возмущение.

Как публично признал сам тренер Карло Анчелотти, ни в коем случае нельзя заявлять, что это поведение распространяется на весь стадион «Месталья».

Клуб полностью осознает всю серьезность этого вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью заблуждений и необоснованной лжи.

Эта проблема требует всеобщего участия, и «Валенсия» понимает, что мы должны быть скрупулезно точны и ответственны в такого рода заявлениях.

Болельщиков «Валенсии» нельзя называть расистами, и «Валенсия» требует, чтобы Винисиус публично опроверг заявления, сделанное сегодня утром», – говорится в заявлении валенсийского клуба.

Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

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