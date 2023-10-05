Матчи ЧМ-2030 примут 11 стадионов в Испании, 3 – в Португалии и 1 – в Марокко (COPE)
Стали известно, как распределят матчи ЧМ-2030, который пройдет в 6 странах.
Вчера ФИФА стало известно, что турнир примут Испания, Португалия и Марокко, а три стартовых матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
По информации журналиста Cope Исаака Футо, в Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – 3, в Марокко – 1. При этом Королевская марокканская футбольная федерация хотела бы большего.
В Испании матчи ЧМ-2030 точно состоятся на стадионах «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Ла Картуха» в Севилье.
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В Португалии понятно - два в Лиссабоне, один в Порту. Но можно и стадион Браги по фану - в скале.