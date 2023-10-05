Матчи ЧМ-2030 примут 11 стадионов в Испании, 3 – в Португалии и 1 – в Марокко (COPE)

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Стали известно, как распределят матчи ЧМ-2030, который пройдет в 6 странах.

Вчера ФИФА стало известно, что турнир примут Испания, Португалия и Марокко, а три стартовых матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

По информации журналиста Cope Исаака Футо, в Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – 3, в Марокко – 1. При этом Королевская марокканская футбольная федерация хотела бы большего.

В Испании матчи ЧМ-2030 точно состоятся на стадионах «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Ла Картуха» в Севилье. 

Инфантино о ЧМ-2030 в 6 странах: «В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. 3 континента будут праздновать столетие турнира»

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29 комментариев

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&_Bishep_&
Ответ GuruFutbola
Финал должен пройти на самом вместительном и инновационном стадионе Камн Ноу
Уверен, что этот стадион будет болеть за сб.Испании, в случаи их выхода в финал ЧМ?
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&_Bishep_&
Ответ stason79
зачем все так сложно делать? глобализация же закончилась.
ЧМ из 48 сборных одной стране сложно провести. Это примерно как 2 мундияаля формата 1990 одновременно.
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Andrey Ashhabadskiy
да пофиг, главное матчи посмотреть
+8
-4
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&_Bishep_&
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Ну даже среди далеко не все этнические каталонцы((( Рискованно?
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Tornado S
отлично 👍
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Сергей Никитин
ФИФА решил превратить ЧМ в цирк. Иначе такое решение ни как не воспринимается. И как ФИФА представляет при таком раскладе желание болельщиков посетить ЧМ?
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stason79
зачем все так сложно делать? глобализация же закончилась.
+3
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Moscwow
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vzi
Мадрид (2), Барселона, Севилья, Валенсия (если достроят новый), Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад, Сельта, Малага, Канары, Майорка, Сарагоса - навскидку эти стадионы могли бы принять.
В Португалии понятно - два в Лиссабоне, один в Порту. Но можно и стадион Браги по фану - в скале.
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Сергей Галынский
Испании неплохо бы обновить несколько стадионов
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Ихарь Окенфэйлов
Дичь феноменальная. Огромное расстояние, разница во времени. Это не удобно ни зрителям, ни игрокам. Такое впечатление, что функционеры соревнуются, кто более глупую форму предложит, и осуществит.
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Alexevar Vitaliysson
Давайте уже просто отбор сыграем, только расширенный с финалом
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vzi
Ответ GuruFutbola
Финал должен пройти на самом вместительном и инновационном стадионе Камн Ноу
На руинах что ли?
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Ответ Миша
Если не будут играть против сборной Каталонии в этом самом финале, то да, определенная уверенность имеется. Особенно учитывая традиционно высокое представительство сине-гранатовых в в сборной Испании в лучшие времена последней
Успокаивает, что билеты будут продаваться не через уличные кассы. Так, что местных будет не так много на стадионе.
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Tydeus
Ответ vzi
Мадрид (2), Барселона, Севилья, Валенсия (если достроят новый), Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад, Сельта, Малага, Канары, Майорка, Сарагоса - навскидку эти стадионы могли бы принять. В Португалии понятно - два в Лиссабоне, один в Порту. Но можно и стадион Браги по фану - в скале.
В Браге всё же маловат (его для Евро строили), но он невероятно красивый.
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