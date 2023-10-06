Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке из-за слов о расизме фанатов «Валенсии». «Реал» возмущен

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига фото Винисиус Жуниор Футбол

Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке.

Сделала это газета Superdeporte из-за слов вингера «Реала» о «Валенсии» и расизме. Ранее стало известно, что Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. «Валенсия» назвала слова бразильца ложью и призвала публично их опровергнуть.

В «Реале» возмущены такой обложкой. Как пишет As, мадридцы считают ее «жалкой». 

«Жалкая [обложка] – это мягко сказано. Это граничит с преступлением. Свидетеля обвиняют в том, что он сделал заявление без доказательств. Это действительно шокирует. Газета занимает позицию, граничащую с преступной», – считают в «Реале».

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39 комментариев

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artem21
Почему нос белый? Это расизм
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nautilus
Ответ artem21
Почему нос белый? Это расизм
Если это вообще нос. За буквами не разберешь.
+37
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Ебздрогыч
Ну хоть не в виде обезьяны, и на том спасибо
+35
-5
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Buharoid
Ай, красавцы. Так и надо со скулящим провокатором.
+36
-9
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Ебздрогыч
Можно было тоньше: чтобы бороться с расизмом нужно иметь немалую силу и смелость, как у Кинг-Конга
+15
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Number_2
А нос то белый, расисты!
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rigobersong
Лжец соврал под присягой в суде, за клевету он должен уже быть за решеткой.
Лжесвидетельство
Провокации
Расизм в адрес Испанского народа
Депорт без права возвращения в страну!:)
+14
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Le Tallec
А как же свобода слова для прессы?
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Дима Трепутин
Ответ Savarona25
Какой-то странный Пиноккио с предметом из секс-шопа вместо носа. Или это зашифрованное послание, типа имели мы вас с вашими обвинениями.
скорее ваша фантазия ))
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Savarona25
Какой-то странный Пиноккио с предметом из секс-шопа вместо носа. Или это зашифрованное послание, типа имели мы вас с вашими обвинениями.
+8
-2
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jqzn88xn6n
Писиниус
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Тиджани Бабангида
Глупо и провокационно. Тему надо гасить а не разжигать
так Винисиус ее и разжигает при помощи Реала. или Реал при помощи Винисиуса
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Velirpa
женщина должна знать свое место.
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rigobersong
Уже вся Испания в открытую смеется над эти лжецом, а местные фанатики реала защищают:)) Мне кажется даже если кто-то связанный с реалом будет обвинен в убийстве и пойман с поличным, его начнут тут оправдывать:))

-Оправдывают подкуп судей
-Оправдывают совращение несовершеннолетних
-Оправдывают лжеца Винисиуса, который сам является самым настоящим расистом

Как же за пару дней все о реале всплыло, вся грязь которая плелась за ними все время, но люди почему то только сейчас стали прозревать, хотя дядя Ригобер говорит об этом десятки лет!:))
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KennyN
И что Мадрид сделает? Уволит кого-нибудь из академии, кто раньше работал в Валенсии?
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человек-муравей человек-физрук
так он и так сделал заявление без доказательств. где-то кто- то что-то слышал. а фактов ноль. как и фактов по делу Барсы ноль. Перес просто совсем офигел на старости лет. думает если смог купить 4 ЛЧ то и весь футбол в Испании тоже принадлежит ему
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кабан галльский
Не, ну в духе времени. Раз какая-то группа фанов Валенсии оскорбляла его, то это значит что и весь стадион оскорблял. Вообще весь город отменить надо. Да что уж там, что Валенсия, что Севилья, что Сарагоса. Под одним флагом же живут. Всех испанцев отменить, срочно.
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Нефанатик
Жалким является поведение винисиуса
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GuruFutbola
Я на месте газеты бы у рта 🍌 нарисовал кожаный)
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_FoX-
Ответ Le Tallec
А как же свобода слова для прессы?
а в чем там несвобода для прессы проявилась?
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justbored
Ответ Реала - кудахтанье какое-то.
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Rumov
Не стоило так обижать Пиноккио мордой этой вечной чернокожей жертвы мирового футбола.
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Анатолий Magicbrain
Самое время для гневного репортажа на клубном тв! Пора нанести ответный удар!)
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CoTTo
я думал это член)
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Михаил М
Лучшие
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