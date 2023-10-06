Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке из-за слов о расизме фанатов «Валенсии». «Реал» возмущен

Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке.

Сделала это газета Superdeporte из-за слов вингера « » о «Валенсии» и расизме. Ранее стало известно, что в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. «Валенсия» назвала слова бразильца ложью и призвала публично их опровергнуть.

В «Реале» возмущены такой обложкой. Как пишет As, мадридцы считают ее «жалкой».

«Жалкая [обложка] – это мягко сказано. Это граничит с преступлением. Свидетеля обвиняют в том, что он сделал заявление без доказательств. Это действительно шокирует. Газета занимает позицию, граничащую с преступной», – считают в «Реале».

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