Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке из-за слов о расизме фанатов «Валенсии». «Реал» возмущен
Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке.
Сделала это газета Superdeporte из-за слов вингера «Реала» о «Валенсии» и расизме. Ранее стало известно, что Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. «Валенсия» назвала слова бразильца ложью и призвала публично их опровергнуть.
В «Реале» возмущены такой обложкой. Как пишет As, мадридцы считают ее «жалкой».
«Жалкая [обложка] – это мягко сказано. Это граничит с преступлением. Свидетеля обвиняют в том, что он сделал заявление без доказательств. Это действительно шокирует. Газета занимает позицию, граничащую с преступной», – считают в «Реале».
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Расизм в адрес Испанского народа
Депорт без права возвращения в страну!:)
-Оправдывают подкуп судей
-Оправдывают совращение несовершеннолетних
-Оправдывают лжеца Винисиуса, который сам является самым настоящим расистом
Как же за пару дней все о реале всплыло, вся грязь которая плелась за ними все время, но люди почему то только сейчас стали прозревать, хотя дядя Ригобер говорит об этом десятки лет!:))