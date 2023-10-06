Карло Анчелотти: «Винисиус – жертва расистских оскорблений. Злит, что СМИ хотят отвлечь внимание от реальной проблемы»

Карло Анчелотти упрекнул прессу в ситуации с расизмом в адрес Винисиуса.

Ранее стало известно, что футболист «Реала» в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.

«Конечно, я вновь взял бы на матч против «Валенсии». Существует попытка отвлечь внимание, ведь Винисиус стал жертвой расистских оскорблений.

Есть средства массовой информации, которые хотят отвлечь внимание от реальной проблемы – и это меня огорчает и злит.

Он жертва, жертва расистских оскорблений, идет судебный процесс.

Неважно, было это одно [оскорбление] или десять. Никто не знает, что он сказал прокурору, но Винисиус – очень хороший человек», – сказал главный тренер « » .

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