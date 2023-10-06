Карло Анчелотти: «Винисиус – жертва расистских оскорблений. Злит, что СМИ хотят отвлечь внимание от реальной проблемы»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти упрекнул прессу в ситуации с расизмом в адрес Винисиуса.

Ранее стало известно, что футболист «Реала» в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.

«Конечно, я вновь взял бы Винисиуса на матч против «Валенсии». Существует попытка отвлечь внимание, ведь Винисиус стал жертвой расистских оскорблений.

Есть средства массовой информации, которые хотят отвлечь внимание от реальной проблемы – и это меня огорчает и злит.

Он жертва, жертва расистских оскорблений, идет судебный процесс.

Неважно, было это одно [оскорбление] или десять. Никто не знает, что он сказал прокурору, но Винисиус – очень хороший человек», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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46 комментариев

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Аскар Жунайт
Винисиус жертва своего поведения на поле
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Николаэ Чаушеску
Кричать на каждом углу о расизме - это и есть расизм.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Винисиус - жертва Волкера и Араухо. Какие расовые оскорбления? Нужно этих двоих наказывать.
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Нефанатик
ОФИЦИАЛЬНО в прошлом сезоне в трех испанских лига где играют сотни темнокожих игроков, было зарегистрировано 8 жалоб на расизм! 8 жалоб в трех лигах! 7 из 8 от Винисиуса. 7 из 8 жалоб от Винисиуса.

Это говорит о многом. Но, до персофанов этого бегунка все равно не доходит. Одного уровня развития особи, что этот Винисиус, что его фанатики.

Коротко о Винисиусе:
Три просто отвратительных сезона, в одном из которых Бензема просил Менди не играть на Винисиуса, так как он играет против них. После он выдает шикарный сезон, в котором Реал берет ЛЛ и ЛЧ, после чего Винисиус зазвезделся, начался свои обезьяньи танцы, провокации, симуляции, постоянные жалобы судьям и как итог - трибуны начали отвечать на его выходки. Это не расизм. Это человек получил то, на что провоцировал трибуны, но он оказался на столько слабохарактерным что не справился с этим давлением и начал прятаться за жалобами в расизме. Очень глупый и слабый человек.
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Raindrop Drop Top
В Ла Лиге играют сотни негров, а оскорбляют одного. Вот и думайте 🤣
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Кашшай Чакырович
Самые главные жертвы это богатенькие, они всегда жертвы , не азиат, который работает за доллар в день, причем впахивает больше Винисуса, не нищие в фавелах Бразилии, причем президента Бразили не волнуют эти нищие , его волнует,что Винисиус плачет! Не белые в Америке ,которых каждый день грабят эти жертвы расизма ! Этот мир просто прогнил полностью !
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Нефанатик
Ответ Алексей Подволоцкий
Анчелотти просто подтвердил очевидные вещи. При этом я не говорю, что Винисиус ангел. Но то что он столкнулся с расизмом это факт и это неправильно
В этом сезоне он пока не провоцировал никого, не ведет себя как обезьяна и его никто не «оскорбляет» вот это очевидные вещи, а бред этого маразматика
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Нефанатик
Карло тоже хорош, вместо того, что объяснить этому человеку что проблема в нем, он наоборот его поведение поощряет. Но это понятно. У него спад. Я в конце прошлого сезона говорил что Винисиус пойдет на спад и повторит судьбу Робиньо. Он поймал звезду и он слишком глуп что бы изменить ситуацию. Робиньо был намного круче Винисиуса во всем, но тоже поплыл. Винисиус вошел в роль жертвы расизма и весь мир его поддержал и он уже верит в сказку которую сам и выдумал. Теперь Анчелотти его спад пытается оправдать расизмом))
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Алекс
Такое впечатление,что Вини последний темнокожий на Земле.
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Аскар Жунайт
Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Ещё в нулевые годы Винисиус в футболках "Барселоны" и "Интера" и с фамилией "Это’" на спине яростно провоцировал своим поведением болельщиков "Сарагосы" и "Кальяри". А ещё, если над всеми кошками не издеваются, то и над никем из кошек в принципе не издеваются: хорошая логика возьму, на вооружение)
человек провоцирует своими действиями соперников и их болельщиков, и когда отвечают на провокацию, орет что это расизм.
Я не в курсе что там было 10 лет назад, но данную ситуацию я вижу так. И я не если честно не помню чтоб Это’О провоцировал соперников, как это делает Вини
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Аскар Атаев
Уже надоела эта роль Вини , ты же профессионал емае , играй уже футбол ... как будто других в пылу матча болельщики не оскорбляют . Доказывать нужно своей игрой , а не ныть о расизме. Когда уже за голову возьмётся этот парень
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sd4fmwrvz8
Анчелотти колено преклони перед ним еще
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Блуждающий странник
Мог стать одним из лучших на поле, но эти конфликты будут преследовать его всю карьеру. К обычным дешевым провокациям привязывают расизм, чем больше истерит тем больше будет реакция у публики и у соперников. Образ истерички мешал Неймару всю карьеру, даже когда мужественно брал удар на себя никто не обращал на это внимание. Так и за Винисиусом будет этот шлейф тянутся долгие годы
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Локоть Артеста
Винисиус недавно признался что провоцирует стадион. Так что не надо лепить из него невинную жертву расизма.
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Нефанатик
Ответ Алексей Подволоцкий
«Ведет себя как обезьяна» это уже расизм. Даже если он кого-то провоцирует, то это не значит, что нужно покрыть его расистскими оскорблениями. Такой человек ничем не лучше его становится
Ведет себя как обезьяна - это сравнение, а не расизм. Расизм - это когда его расу называют низшей, а тут сравнение с обезьяной. Если человек встает перед тысячами людей и начинает кривляться как обезьяна - они ему кидают банан. Это ответ на провокации. Есть танцы как у того же Роналдиньо, сколько человек оскорбляли его на почве расизма? Да никто. Но у этого видно было его высокомерие. Я болею за Реал за долго до рождения многих «фанатов Реала» на этом сайте, но мне это поведение его противно. Был бы Йерро в составе, он после первого танца посадил бы его на место.
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Плевал я
Ответ Алексей Подволоцкий
Винисиус имеет противоречивое поведение. Некоторым людям это не нравится и они не находят ничего лучше чем задеть его расистскими высказываниями. И это плохо. Хочешь покритиковать? Критикуй по факту, а не оскорбляй.
Ну ему и говорят по факту. Кривляешься, как обезьяна. А он, кривляясь как обезьяна, говорит это из за того что он чёрный)
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Нефанатик
Ответ Сергей Фетисов
Винисиус сам накаляет ситуацию,затем пожинает плоды.Не знаю зачем Реалу нужны такие проблемы.
В следующем сезоне 7 номер придется освободить и скорее всего Реал с ним попрощается. Единственное что держит его в Реале тоже отправится тренировать бразильцев, а Алонсо слишком серьезен что бы делать ставку на такого клоуна.
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Нефанатик
И последнее по этой теме. Те кто поддерживают его на этом сайте, веди себя так любой другой игрок условного Атлетико, Барсы да и любой другой команды, они бы с пеной у рта выражали бы свое отвращение им. Его поддерживают только некоторые фанаты Реала, которые глупо верят в то, что должны поддерживать все что связанно с Реалом.
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MESSIya
Винисиус подтверждает перед судьей, что подвергся расистским оскорблениям в Месталье

Бразильский нападающий мадридского «Реала подтвердил в этот четверг перед судьей, что он подвергся расистским оскорблениям в матче, который он играл на Месталье против «Валенсию» 21 мая, и отказался принять возможные публичные извинения от молодых людей, преследуемых по этому поводу.

Как пояснили EFE несколько источников, знакомых с его заявлением, игрок подтвердил, что чувствует себя жертвой расистских оскорблений и намерен подать в суд по этому поводу, поскольку убежден, что оскорбления и намеки на него были исключительно по расовым причинам и по тому, что он выделяется как футболист.

Он настаивал (всегда согласно источникам, знакомым с его заявлением), что оскорбления были широко распространены со стороны болельщиков по всему стадиону.

На вопрос адвокатов защиты о жестах, которые он сделал во время матча с «Валенсией», источники в деле объяснили EFE, что футболист «Реала» признал их и представил себя футболистом особенным и мотивированнымво враждебной или напряженной обстановке.

Эти же адвокаты пытались расспросить игрока об аналогичных жестах в последнем матче лиги против «Жироны», которые были засняты телекамерами и в которых он обращался к болельщикам соперника, однако судья не счел их неуместными . Он не ответил им.

По мнению адвоката Мануэля Искьердо, который защищает одного из трех молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, обвиненных в преступлении на почве ненависти, «Винисиус вел себя несколько высокомерно.

У нас сложилось впечатление, что он осознал, что футболу присуща провокация, он осознал, что чувствует себя лучшим игроком, когда люди свистят ему, и он довольно скрыто признал, что в тот день он спровоцировал трибуны «Местальи».

«У нас сложилось впечатление, что Лига намерена универсализировать такую серьезную проблему, как расизм, на поле «Местальи», — добавил адвокат, который считает, что «Валенсия» как клуб должна защищать своих болельщиков от обвинений, выдвинутых в этот четверг Винисиусом.

Помимо обвиняемого, на которого указал Винисиус, полиция опознала еще двоих благодаря записям камер, предоставленным им футбольным клубом «Валенсия», который объявил, что запретит этим троим последователям въезд на «Месталью» пожизненно.

Эти трое фанатов в возрасте от 18 до 23 лет уже дали показания перед судьей и находятся под следствием по открытому делу о предполагаемом преступлении на почве ненависти, хотя все они отрицают наличие расистской мотивации в их поведении.

Ла Лига, выступая в качестве частного обвинителя по этому делу, предоставила суду экспертный отчет, зачитавший слова обвиняемых фанатов с намерением опровергнуть их заявления, которые признали жесты, но, по их мнению, отрицали какую-либо расистскую мотивацию в поведении

Глава Инструкционного суда № 10 Валенсии вызвал бразильского защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао в качестве жертвы, за предполагаемые расистские оскорбления, которым он подвергся в матче, сыгранном в мае прошлого года на Месталья.

Такое решение судья приняла по запросу Ла Лиги, которая представлена в данном деле в качестве частного обвинения и которая направила суду письмо, в котором поясняет, что защитник Эдер Милитао также стал объектом унизительных высказываний.

В рамках этого же дела ЛаЛига предоставила этому же суду несколько видеороликов, записанных перед матчем, во время прибытия автобуса «Реала» на Авенида де Швеция (перед стадионом «Месталья»), на которых также можно услышать расистские оскорбления. , нацеленный на нескольких игроков-соперников.

Источники в деле подтвердили EFE, что это дело уже возбуждено и расследуется в том же суде, хотя никаких опознаний или каких-либо разбирательств по этому поводу до сих пор нет
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Водяра
Надеюсь Вальверде сломает ему ноги на тренировке.
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Groznyi2024
Насколько Неймар симулянт, но даже его поведение так не триггерило болел
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Нефанатик
Ответ Алексей Подволоцкий
Сравнение человека с обезьяной это как раз-таки и есть расизм) прошу прощения, но вы тут сами себя закопали. Делая такое сравнение, вы говорите, что он обезьяна, а не человек, который соответственно вам не равен. Ответ на провокации должна быть здоровая критика. Футболист вел себя неподобающе. Вот что такое критика по факту. Когда ему кидают банан - это расизм. И нет ничего глупее, чем именно чернокожего сравнить именно с обезьяной. Видимо, России еще нужно очень много времени, чтобы понять, что расизм не имеет вообще никаких оправданий. Он должен быть исключен
Если ты на секунду отойдешь от своего дикого желания навязать свое мнение и пытаться быть правым, может у тебя получится прочитать что я сказал. Я не сравнивал его с обезьяной, а сравниваю его поведение с поведением обезьяны. Понимаешь? Что в этом не понятного? Ответ на провокации здоровая критика? Ты серьезно? По твоему он в большом театре выступает, где сидят люди во фраках, негодующие «Винисиус, извольте вести себя культурно, здесь присутствуют дамы!» а что касается России, России и правда до этого всего далеко, в России пока проблема нацизма процветает. Если ты с этим не согласен, спроси у «черных», азиатов и других. Розовые очки сними.
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Собиратель хаоса
Ответ Антон Фалафель
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Вини - бразилец, за которого впрягается целый президент Бразилии. Слухи активно связывают продолжение карьеры папы Карло со сборной Бразилии. Думаю, Карло просто оказывает услугу нужным людям, чтобы закрепиться на новом месте.
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Кино Музыка
Он жертва собственной дурости. А теперь и наглости, раз не хочет остановиться.
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Гусеконь
а стадион жертва расизма со стороны Винисиуса. Он обвинил весь стадион на основе того, что у большинства там другая раса
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