Карло Анчелотти: «Винисиус – жертва расистских оскорблений. Злит, что СМИ хотят отвлечь внимание от реальной проблемы»
Карло Анчелотти упрекнул прессу в ситуации с расизмом в адрес Винисиуса.
Ранее стало известно, что футболист «Реала» в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.
«Конечно, я вновь взял бы Винисиуса на матч против «Валенсии». Существует попытка отвлечь внимание, ведь Винисиус стал жертвой расистских оскорблений.
Есть средства массовой информации, которые хотят отвлечь внимание от реальной проблемы – и это меня огорчает и злит.
Он жертва, жертва расистских оскорблений, идет судебный процесс.
Неважно, было это одно [оскорбление] или десять. Никто не знает, что он сказал прокурору, но Винисиус – очень хороший человек», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Это говорит о многом. Но, до персофанов этого бегунка все равно не доходит. Одного уровня развития особи, что этот Винисиус, что его фанатики.
Коротко о Винисиусе:
Три просто отвратительных сезона, в одном из которых Бензема просил Менди не играть на Винисиуса, так как он играет против них. После он выдает шикарный сезон, в котором Реал берет ЛЛ и ЛЧ, после чего Винисиус зазвезделся, начался свои обезьяньи танцы, провокации, симуляции, постоянные жалобы судьям и как итог - трибуны начали отвечать на его выходки. Это не расизм. Это человек получил то, на что провоцировал трибуны, но он оказался на столько слабохарактерным что не справился с этим давлением и начал прятаться за жалобами в расизме. Очень глупый и слабый человек.
Я не в курсе что там было 10 лет назад, но данную ситуацию я вижу так. И я не если честно не помню чтоб Это’О провоцировал соперников, как это делает Вини
Бразильский нападающий мадридского «Реала подтвердил в этот четверг перед судьей, что он подвергся расистским оскорблениям в матче, который он играл на Месталье против «Валенсию» 21 мая, и отказался принять возможные публичные извинения от молодых людей, преследуемых по этому поводу.
Как пояснили EFE несколько источников, знакомых с его заявлением, игрок подтвердил, что чувствует себя жертвой расистских оскорблений и намерен подать в суд по этому поводу, поскольку убежден, что оскорбления и намеки на него были исключительно по расовым причинам и по тому, что он выделяется как футболист.
Он настаивал (всегда согласно источникам, знакомым с его заявлением), что оскорбления были широко распространены со стороны болельщиков по всему стадиону.
На вопрос адвокатов защиты о жестах, которые он сделал во время матча с «Валенсией», источники в деле объяснили EFE, что футболист «Реала» признал их и представил себя футболистом особенным и мотивированнымво враждебной или напряженной обстановке.
Эти же адвокаты пытались расспросить игрока об аналогичных жестах в последнем матче лиги против «Жироны», которые были засняты телекамерами и в которых он обращался к болельщикам соперника, однако судья не счел их неуместными . Он не ответил им.
По мнению адвоката Мануэля Искьердо, который защищает одного из трех молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, обвиненных в преступлении на почве ненависти, «Винисиус вел себя несколько высокомерно.
У нас сложилось впечатление, что он осознал, что футболу присуща провокация, он осознал, что чувствует себя лучшим игроком, когда люди свистят ему, и он довольно скрыто признал, что в тот день он спровоцировал трибуны «Местальи».
«У нас сложилось впечатление, что Лига намерена универсализировать такую серьезную проблему, как расизм, на поле «Местальи», — добавил адвокат, который считает, что «Валенсия» как клуб должна защищать своих болельщиков от обвинений, выдвинутых в этот четверг Винисиусом.
Помимо обвиняемого, на которого указал Винисиус, полиция опознала еще двоих благодаря записям камер, предоставленным им футбольным клубом «Валенсия», который объявил, что запретит этим троим последователям въезд на «Месталью» пожизненно.
Эти трое фанатов в возрасте от 18 до 23 лет уже дали показания перед судьей и находятся под следствием по открытому делу о предполагаемом преступлении на почве ненависти, хотя все они отрицают наличие расистской мотивации в их поведении.
Ла Лига, выступая в качестве частного обвинителя по этому делу, предоставила суду экспертный отчет, зачитавший слова обвиняемых фанатов с намерением опровергнуть их заявления, которые признали жесты, но, по их мнению, отрицали какую-либо расистскую мотивацию в поведении
Глава Инструкционного суда № 10 Валенсии вызвал бразильского защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао в качестве жертвы, за предполагаемые расистские оскорбления, которым он подвергся в матче, сыгранном в мае прошлого года на Месталья.
Такое решение судья приняла по запросу Ла Лиги, которая представлена в данном деле в качестве частного обвинения и которая направила суду письмо, в котором поясняет, что защитник Эдер Милитао также стал объектом унизительных высказываний.
В рамках этого же дела ЛаЛига предоставила этому же суду несколько видеороликов, записанных перед матчем, во время прибытия автобуса «Реала» на Авенида де Швеция (перед стадионом «Месталья»), на которых также можно услышать расистские оскорбления. , нацеленный на нескольких игроков-соперников.
Источники в деле подтвердили EFE, что это дело уже возбуждено и расследуется в том же суде, хотя никаких опознаний или каких-либо разбирательств по этому поводу до сих пор нет