Владимир Быстров: «Если «Спартак» не добьется результата с ЦСКА, то для Абаскаля будет печалька. Он поплыл»

Теги Спартак ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

В 11-м туре Мир РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится завтра, 8 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

«Если «Спартак» выйдет на матч с ЦСКА как в последних двух играх, то руководство клуба будет ставить вопрос, чтобы тренер команду покинул. Хотя за расторжение контракта с ним, как я понял, большая неустойка. Если это клуб устроит, то хорошо.

Все зависит от результата, если они его не добьются с ЦСКА, то для Абаскаля, на мой взгляд, будет печалька.«Спартак» – не тот клуб, где можно экспериментировать. На мой взгляд, Абаскаль поплыл. Он попал в ситуацию, в которой никогда не был, и не знает, как оттуда выйти. После того, как он подписал новый контракт, я тренера не узнаю», – сказал экс-игрок сборной России.

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30 комментариев

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Никита Алексеев
Володька, судя по интервью, уже давно поплыв и уплыл)
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Дмитрий Шершнев
Гильермо, привет, это Володька!
+14
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Зелёный гопник
10 место это разве не результат для Спартака ?)
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T622222
Володька, а если ничья!? Поплыл?;))))))
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Сергей Севостьянов
Какой же он "мудрый" этот Володька.
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natetinain
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именно, все "эксперты" пнули тренера, не учитывая что мы остались с одним Соболевым на пол сезона без дублёра ему, не учитывается феерия нашей обороны...игроки некоторые откровенно проваливают игры, а все шишки собирает тренер...я бы больше задал вопрос Малышеву и Эушорту, на что рассчитываем оставшись без центрального нападающего на пол года по сути, надо понимать, что Соболев один вряд ли вытянет...
ага. двух негров абаскалю просто запретили ставить в состав и втихаря слили за копейки. к тому же рыжий не знал, что окошко закрывается, и он остается только с одним соболевым. и защитников прикупили, а инструкцию по применению к ним прикупить забыли. не абаскаль же должен налаживать игру в защите.
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Зелёный гопник
Ответ Ivan Petrov
А ФНЛ разве не родина Зенита?
А это правда, что 1-ое место в группе Лиги Европы = победа в Лиге Европы ?😅
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alexsem69
Ответ T622222
Володька, а если ничья!? Поплыл?;))))))
Нырнул ☺️
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natetinain
Ответ Олимпионик
Абаскаль останется тренером Спартака надолго. А вот с некоторыми саботажниками из старожилов команды будет печалька.
с кем же это? джикия не играет практически. ромы все меньше на поле. неужели с промесом?
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Ответ natetinain
ага. двух негров абаскалю просто запретили ставить в состав и втихаря слили за копейки. к тому же рыжий не знал, что окошко закрывается, и он остается только с одним соболевым. и защитников прикупили, а инструкцию по применению к ним прикупить забыли. не абаскаль же должен налаживать игру в защите.
я считаю, что слив Бальде и Николсона без замены им в последний день диверсия против клуба, вопрос с подачи Эушорта или кого-то ещё...просто угробили команду таким решением, естественно после увольнения тренера всё спишут на него, а по-хорошему, провал наш нужно будет делить на троих как, генерального, спортивного и тренера...
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Ivan Petrov
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Ответ Зелёный гопник
А это правда, что 1-ое место в группе Лиги Европы = победа в Лиге Европы ?😅
Так не кому же не проиграли, получается так.
Это конечно не подаренный от тамбовских кубок УЕФА,но всё же
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Олимпионик
Абаскаль останется тренером Спартака надолго. А вот с некоторыми саботажниками из старожилов команды будет печалька.
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Sasha Alexander
Напоминает историю с Черчесовым

тогда Вагнер их вынес 3-0 в первом тайме)

ЧаLove, твой выход?
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majestic1980
Плыть за неустойкой это не печалька, Вовка.
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Artie Bukko
А если выиграет)? продлеваем контракт ещё на пять лет)?
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lemming
У Абаскаля будет не печалька, а печенька с капустой, жирная такая.
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MikGera
Результат не предсказуем, но команда в любом случае выйдет на матч не как в последних двух играх не зависимо от тренера, потому что это главное дерби для Спартака в первой половине чемпионата и не думаю что команду можно будет упрекать в отсутствие самоотдачи
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vincere
У команды постчемпионский синдром. Чего все накинулись на Абаскаля?
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