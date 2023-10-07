Владимир Быстров: «Если «Спартак» не добьется результата с ЦСКА, то для Абаскаля будет печалька. Он поплыл»

Владимир Быстров поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

В 11-м туре Мир «Спартак» встретится с . Матч состоится завтра, 8 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Если « » выйдет на матч с ЦСКА как в последних двух играх, то руководство клуба будет ставить вопрос, чтобы тренер команду покинул. Хотя за расторжение контракта с ним, как я понял, большая неустойка. Если это клуб устроит, то хорошо.

Все зависит от результата, если они его не добьются с ЦСКА, то для , на мой взгляд, будет печалька.«Спартак» – не тот клуб, где можно экспериментировать. На мой взгляд, Абаскаль поплыл. Он попал в ситуацию, в которой никогда не был, и не знает, как оттуда выйти. После того, как он подписал новый контракт, я тренера не узнаю», – сказал экс-игрок сборной России.

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