Быстров за отставку Абаскаля: «Зачем ему давать еще шанс? Последние 2-3 месяца он делает такие вещи, которые никто не может объяснить»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров высказался за отставку Гильерме Абаскаля с поста тренера «Спартака».

— В связи со вторым разгромным поражением «Спартака» пошли разговоры об отставке Абаскаля. Как считаете, нужно ли прямо сейчас его убирать или дать испанцу последний шанс в дерби?

— Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек.

Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места.

— Вы считаете, что «Спартак» на дерби с ЦСКА должен вывести новый тренер?

— Пускай выводит Абаскаль и будет еще одно поражение, которое точно подведет черту под его карьерой в «Спартаке».

Правда, чтобы убрать тренера, надо сначала найти ему замену. Договориться с человеком, который сможет вытянуть сезон с нынешним составом. Или специалисту для решения задач нужно десять новых футболистов, как это бывает в последнее время в «Спартаке»?

Один приходит — приводит своих, назначают нового — тащит других. Люди меняются, а результата все равно нет, – сказал экс-игрок сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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40 комментариев

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dimkamelok
Меня так веселят все эти шутки про ФНЛ, про очень слабую игру.
Спартак выиграл группу кубка за два тура до конца группового этапа. В чемпионате соседями по таблице являются Локо, Зенит, Динамо и ЦСКА. Ну так может нормально всё? У Абаскаля обновился состав на 50%, дайте ему время хотя бы до зимы
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Доктор Броманталь
Ответ Матвей Суицидин
почему в Спартаке ни один тренер не может больше одного сезона хорошо тренировать? Думаю, с Тодеску было бы тоже самое. Вовремя сбежал, читер
Потому что бардак в руководстве и запредельные требования.
+7
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Aleksandr Danilov
Думаю, победят ЦСКА и снова начнётся сказ о величии Спартака и вставание с колен
+3
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Eugene88
Ответ dimkamelok
Меня так веселят все эти шутки про ФНЛ, про очень слабую игру. Спартак выиграл группу кубка за два тура до конца группового этапа. В чемпионате соседями по таблице являются Локо, Зенит, Динамо и ЦСКА. Ну так может нормально всё? У Абаскаля обновился состав на 50%, дайте ему время хотя бы до зимы
О, еще ждун. А весной у него чего обновилось? 2 победы за 12 матчей было. Отмазы меняются, результат остается. То мало игроков, то многот😂
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Анатолий Magicbrain
«Чтобы продать что-нибудь ненужное- надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет!»
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igls54
Абаскаль уже карман приготовил под неустойку за досрочное расторжение контракта
+11
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Матвей Суицидин
почему в Спартаке ни один тренер не может больше одного сезона хорошо тренировать? Думаю, с Тодеску было бы тоже самое. Вовремя сбежал, читер
+3
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Мельников Михаил
Ответ piper65
Комментарий удален модератором
Учитывая, что сейчас и ЦСКА не в порядке, Спартак может и выиграть. Только значить это ничего не будет вообще.
Абаскалю пора продолжать свою стажировку уже в другой команде.
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Recreated
Ответ igls54
Абаскаль уже карман приготовил под неустойку за досрочное расторжение контракта
Да там неустойка то полтора ляма евриков, хрень, по сравнению с Газизовым!
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Konstantin Zorin
Прав Володька!
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Невский баклан
Володька хоть и гей, но он прав! Над Спартаком уже ржут кому не лень, а ржавый тренирует больше года и только на спад идёт. Зато болельщики 15 команд РПЛ за Абасраля!)
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Recreated
Ответ Husly
А у уважаемого эксперта случайно не спросили, Семака надо менять?
Спросили, он сказал, что сельдерей поплыл!
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Альфред
Ответ dimkamelok
Меня так веселят все эти шутки про ФНЛ, про очень слабую игру. Спартак выиграл группу кубка за два тура до конца группового этапа. В чемпионате соседями по таблице являются Локо, Зенит, Динамо и ЦСКА. Ну так может нормально всё? У Абаскаля обновился состав на 50%, дайте ему время хотя бы до зимы
Просто все забытые и запылившиеся персонажи хотят капельку славы за счёт другого человека)) Вот и лает каждая собака из подворотни)). Самое интересное, что профессиональные спортсмены высказывают свою точку зрения без малейшего разумного анализа, а просто льют Dерьмо))
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Zenith forever
Ответ dimkamelok
Меня так веселят все эти шутки про ФНЛ, про очень слабую игру. Спартак выиграл группу кубка за два тура до конца группового этапа. В чемпионате соседями по таблице являются Локо, Зенит, Динамо и ЦСКА. Ну так может нормально всё? У Абаскаля обновился состав на 50%, дайте ему время хотя бы до зимы
Ну почему же давать время до весны? Лет 10 нужно дать Абаскалю, может он к десятому году научится немного защиту организовывать. В любом случае эти десять лет будут обычными для после-романцевского Спартака: телепание в середине таблицы и радостное для поклонников чемпионство после третьего или пятого тура.
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Невский баклан
Ответ Мельников Михаил
Сезон завален 100%. На мой взгляд, нужно убирать Абаскаля сейчас. И сейчас возвращать в клуб Аленичева и Титова. Подписать с ними контракт до конца сезона. Спартак уже не тот, что был при их первом приходе. И они уже не те, что были тогда. Ещё раз. Сезон точно завален. Золота чемпионата не будет. Абаскаль ситуации не выправит. Борьбы за еврокубки нет. Риск с приглашением Аленичева и Титова нулевой. Если у них очевидно ничего не будет получаться, до конца сезона можно в спокойной обстановке искать нового главного. И они, уверен, на такие условия пойдут. А вот Черчесов контракт до конца сезона подписывать будет вряд ли.
Сравни последние 10 матчей Аленичева и Абаскаля, у одного восходящая, у другого даун шифтинг)
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Доктор Броманталь
Ответ igls54
Абаскаль уже карман приготовил под неустойку за досрочное расторжение контракта
Неустойка это зарплата за несколько месяцев.
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владимир семенов
Даешь 10 тренеров за пятилетку
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HRYNDEL
Правильно Володька, гнать в шею Рыжего шарлатана!!! И дальше только с Мостовым!!!
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Martin Naceri
Опять вы берегите интервью у этого алкаша ?)
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Husly
А у уважаемого эксперта случайно не спросили, Семака надо менять?
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Дважды_Герой
Абаскаль: "Володенька, я ведь тебя зубами загрызу!"
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ДМ-1чемпион
Зареме его продайте! Он ей нравится! А ХА ХА
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Direct free kick
Опять Володьку побили у г-клуба на думской?
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Faust Doc
Да дайте Ржавому спокойно пофэнээлить!
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Maluma Amulam
В Спартаке всегда так. Необъяснимо - но факт.
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