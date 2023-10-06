Быстров за отставку Абаскаля: «Зачем ему давать еще шанс? Последние 2-3 месяца он делает такие вещи, которые никто не может объяснить»
Владимир Быстров высказался за отставку Гильерме Абаскаля с поста тренера «Спартака».
— В связи со вторым разгромным поражением «Спартака» пошли разговоры об отставке Абаскаля. Как считаете, нужно ли прямо сейчас его убирать или дать испанцу последний шанс в дерби?
— Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек.
Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места.
— Вы считаете, что «Спартак» на дерби с ЦСКА должен вывести новый тренер?
— Пускай выводит Абаскаль и будет еще одно поражение, которое точно подведет черту под его карьерой в «Спартаке».
Правда, чтобы убрать тренера, надо сначала найти ему замену. Договориться с человеком, который сможет вытянуть сезон с нынешним составом. Или специалисту для решения задач нужно десять новых футболистов, как это бывает в последнее время в «Спартаке»?
Один приходит — приводит своих, назначают нового — тащит других. Люди меняются, а результата все равно нет, – сказал экс-игрок сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Спартак выиграл группу кубка за два тура до конца группового этапа. В чемпионате соседями по таблице являются Локо, Зенит, Динамо и ЦСКА. Ну так может нормально всё? У Абаскаля обновился состав на 50%, дайте ему время хотя бы до зимы
Абаскалю пора продолжать свою стажировку уже в другой команде.