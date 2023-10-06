Быстров за отставку Абаскаля: «Зачем ему давать еще шанс? Последние 2-3 месяца он делает такие вещи, которые никто не может объяснить»

Владимир Быстров высказался за отставку Гильерме Абаскаля с поста тренера «Спартака».

— В связи со вторым разгромным поражением « » пошли разговоры об отставке . Как считаете, нужно ли прямо сейчас его убирать или дать испанцу последний шанс в дерби?

— Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек.

Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места.

— Вы считаете, что «Спартак» на дерби с ЦСКА должен вывести новый тренер?

— Пускай выводит Абаскаль и будет еще одно поражение, которое точно подведет черту под его карьерой в «Спартаке».

Правда, чтобы убрать тренера, надо сначала найти ему замену. Договориться с человеком, который сможет вытянуть сезон с нынешним составом. Или специалисту для решения задач нужно десять новых футболистов, как это бывает в последнее время в «Спартаке»?

Один приходит — приводит своих, назначают нового — тащит других. Люди меняются, а результата все равно нет, – сказал экс-игрок сборной России.

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