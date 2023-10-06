Владислав Радимов: «Абаскаль не хочет работать в «Спартаке», он хочет неустойку. Будь Зарема сейчас на месте, он давно бы уже уехал»

Владислав Радимов раскритиковал Гильермо Абаскаля.

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА высказался накануне дерби «Спартак» – ЦСКА.

– Да я ведь уже не раз говорил, что Абаскаль не хочет здесь работать, он хочет получить неустойку, он все ради этого делает. Ребята в матчах на кубок доказывают ему, что готовы и могут играть, но потом остаются в запасе... Он хочет уехать, наверняка у него есть какое-то другое предложение.

«Спартак» нуждался в ? Маловероятно. Просто привели человека, у которого не было имени. Абаскаль нуждался в « »? Естественно! Команда с именем, тебе дают отличный состав, один из сильнейших в лиге, база, любовь и армия болельщиков...

Вот он потренировался, сделал себе имя, потому что в каких-то матчах было неплохо, и сейчас он поедет дальше. Вопрос и по трансферам – перед сезоном отпустили двух нападающих, остались только с Мелешиным, Быковским из дубля и с Соболенко...

– С Соболенко? Может, с ?

– Точно, Соболевым...

– Кстати, его отсутствие из-за дисквалификации в матче с – большая потеря для красно-белых? Или тут уже вообще все равно?

– Не думаю, что он бы сильно помог, но остальные, кого я перечислил – вообще еще мальчишки и не на том уровне, чтобы в таком матче что-то показывать.

– Получается, у ЦСКА отличные шансы на победу?

– Вряд ли получится легкая победа, потому что ЦСКА тоже лихорадит, но в плане компактности и организации игры армейцы выглядят гораздо лучше. Впрочем, это дерби, может быть, спартачи захотят в нем добавить, но я сильно сомневаюсь в их желании.

– Почему «Спартак» не уволит Абаскаля, если он так сливает работу? Жалко денег на компенсацию?

– У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет, – сказал Радимов.

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