Владислав Радимов: «Абаскаль не хочет работать в «Спартаке», он хочет неустойку. Будь Зарема сейчас на месте, он давно бы уже уехал»
Владислав Радимов раскритиковал Гильермо Абаскаля.
Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА высказался накануне дерби «Спартак» – ЦСКА.
– Да я ведь уже не раз говорил, что Абаскаль не хочет здесь работать, он хочет получить неустойку, он все ради этого делает. Ребята в матчах на кубок доказывают ему, что готовы и могут играть, но потом остаются в запасе... Он хочет уехать, наверняка у него есть какое-то другое предложение.
«Спартак» нуждался в Абаскале? Маловероятно. Просто привели человека, у которого не было имени. Абаскаль нуждался в «Спартаке»? Естественно! Команда с именем, тебе дают отличный состав, один из сильнейших в лиге, база, любовь и армия болельщиков...
Вот он потренировался, сделал себе имя, потому что в каких-то матчах было неплохо, и сейчас он поедет дальше. Вопрос и по трансферам – перед сезоном отпустили двух нападающих, остались только с Мелешиным, Быковским из дубля и с Соболенко...
– С Соболенко? Может, с Соболевым?
– Точно, Соболевым...
– Кстати, его отсутствие из-за дисквалификации в матче с ЦСКА – большая потеря для красно-белых? Или тут уже вообще все равно?
– Не думаю, что он бы сильно помог, но остальные, кого я перечислил – вообще еще мальчишки и не на том уровне, чтобы в таком матче что-то показывать.
– Получается, у ЦСКА отличные шансы на победу?
– Вряд ли получится легкая победа, потому что ЦСКА тоже лихорадит, но в плане компактности и организации игры армейцы выглядят гораздо лучше. Впрочем, это дерби, может быть, спартачи захотят в нем добавить, но я сильно сомневаюсь в их желании.
– Почему «Спартак» не уволит Абаскаля, если он так сливает работу? Жалко денег на компенсацию?
– У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет, – сказал Радимов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Так долго тренера не меняют? Новые владельцы не понимают в футболе,!
Л-логика.
А интрига для меня сейчас только одна: кого Абаскаль отправит провоцировать Рошу, если не будет Соболева)))
чем он портит резюме ?! тем что его уволят ?! то есть ты считаешь что если тренера уволят он не сможет больше найти работу ?! ты думаешь кто то смотрит на рпл?! сколько тренеров увольняют , практически каждый спокойно находит себе работу . увольнение вообще ни о чем не говорит . поэтому это очень смешной аргумент . если ты думаешь что он переживает за резюме, то лучше бы переживал весной , когда вылет из кубка два раза и от клуба из ФНЛ .
Нужно опохмелиться, а бабулек нет. Вот дал интервью «РБ Спорт» и в ближайший магаз за бухлом поскакал! 🤣🤣🤣