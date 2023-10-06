Владислав Радимов: «Абаскаль не хочет работать в «Спартаке», он хочет неустойку. Будь Зарема сейчас на месте, он давно бы уже уехал»

Теги Спартак ЦСКА Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Соболев Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Гильермо Абаскаля.

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА высказался накануне дерби «Спартак» – ЦСКА.

– Да я ведь уже не раз говорил, что Абаскаль не хочет здесь работать, он хочет получить неустойку, он все ради этого делает. Ребята в матчах на кубок доказывают ему, что готовы и могут играть, но потом остаются в запасе... Он хочет уехать, наверняка у него есть какое-то другое предложение.

«Спартак» нуждался в Абаскале? Маловероятно. Просто привели человека, у которого не было имени. Абаскаль нуждался в «Спартаке»? Естественно! Команда с именем, тебе дают отличный состав, один из сильнейших в лиге, база, любовь и армия болельщиков...

Вот он потренировался, сделал себе имя, потому что в каких-то матчах было неплохо, и сейчас он поедет дальше. Вопрос и по трансферам – перед сезоном отпустили двух нападающих, остались только с Мелешиным, Быковским из дубля и с Соболенко...

– С Соболенко? Может, с Соболевым?

– Точно, Соболевым...

– Кстати, его отсутствие из-за дисквалификации в матче с ЦСКА – большая потеря для красно-белых? Или тут уже вообще все равно?

– Не думаю, что он бы сильно помог, но остальные, кого я перечислил – вообще еще мальчишки и не на том уровне, чтобы в таком матче что-то показывать.

– Получается, у ЦСКА отличные шансы на победу?

– Вряд ли получится легкая победа, потому что ЦСКА тоже лихорадит, но в плане компактности и организации игры армейцы выглядят гораздо лучше. Впрочем, это дерби, может быть, спартачи захотят в нем добавить, но я сильно сомневаюсь в их желании.

– Почему «Спартак» не уволит Абаскаля, если он так сливает работу? Жалко денег на компенсацию?

– У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет, – сказал Радимов.

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31 комментарий

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Андрей Петров
В чем-то Радименко прав!..)
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Алексей Подволоцкий
Команда с именем? Не знаю насколько для Абаскаля это имя значило. Знал ли он его вообще
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ДжангоБум
Менать тренера каждые полгода? Федун не понимает в футболе!
Так долго тренера не меняют? Новые владельцы не понимают в футболе,!
Л-логика.
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Михаил Соколов
Да многие тренеры начинают за здравие, а заканчивают практически одинаково... Долго поддерживать тренерский тонус не каждый может. Тем более тренер с небольшим опытом. Первое время Абаскаль старался, аж подпрыгивал около скамейки. Неужели потух? В любом случае и ЦСКА для Спартака, и Федотов для Абаскаля - отличные раздражители. Поэтому лично я жду хорошей зарубы, несмотря с тем, что у обеих команд сейчас куча проблем.
А интрига для меня сейчас только одна: кого Абаскаль отправит провоцировать Рошу, если не будет Соболева)))
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Кирилл Демченко
Ответ Михаил Соколов
Да многие тренеры начинают за здравие, а заканчивают практически одинаково... Долго поддерживать тренерский тонус не каждый может. Тем более тренер с небольшим опытом. Первое время Абаскаль старался, аж подпрыгивал около скамейки. Неужели потух? В любом случае и ЦСКА для Спартака, и Федотов для Абаскаля - отличные раздражители. Поэтому лично я жду хорошей зарубы, несмотря с тем, что у обеих команд сейчас куча проблем. А интрига для меня сейчас только одна: кого Абаскаль отправит провоцировать Рошу, если не будет Соболева)))
ну если вы хотите такое сравнение , то тогда ответ да, только голова не гни ёт , а у нее перестал работать мозг , и она не понимает куда плывет, ударяется обо все припятсвия , плавники гребут в разные стороны , потому что им так говорит мозг
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Руслан Платонов
Ответ Кирилл Демченко
ну если внутри команды начинаются проблемы , не понимание - конечно виноват тренер. а кто ещё ? если он не может найти подход, держать раздевалку , мотивировать игроков, объяснять свои решения итд
А разве рыба гниет не с головы?
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Кирилл Демченко
Ответ Руслан Платонов
Во первых успокойтесь, зачем столько восклицательных знаков. А во вторых получается все тренеры плохие в таком случае и Якин, и Эмери и датчанин (не помню имени) и Каррера и т д
ну если внутри команды начинаются проблемы , не понимание - конечно виноват тренер. а кто ещё ? если он не может найти подход, держать раздевалку , мотивировать игроков, объяснять свои решения итд
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Руслан Платонов
Ответ Кирилл Демченко
а почему футболисты не хотят работать?! может из за тренера ?! может из за его не логических решений?! может из за того что он не может поддержать нормальный микроклимат в команде ?!
Во первых успокойтесь, зачем столько восклицательных знаков. А во вторых получается все тренеры плохие в таком случае и Якин, и Эмери и датчанин (не помню имени) и Каррера и т д
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Кирилл Демченко
Ответ Руслан Платонов
Ну тут может и другое. Не Абаскаль работать не хочет, а футболисты играть не хотят
а почему футболисты не хотят работать?! может из за тренера ?! может из за его не логических решений?! может из за того что он не может поддержать нормальный микроклимат в команде ?!
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ sled
Если Карпин после Спартака смог устроится только в Мальорку, то куда может устроится Абаскаль?
а унаи эмери?
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Кирилл Демченко
Ответ Усатый КозлоБык ©
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я туп ой ?! или может ты ?!
чем он портит резюме ?! тем что его уволят ?! то есть ты считаешь что если тренера уволят он не сможет больше найти работу ?! ты думаешь кто то смотрит на рпл?! сколько тренеров увольняют , практически каждый спокойно находит себе работу . увольнение вообще ни о чем не говорит . поэтому это очень смешной аргумент . если ты думаешь что он переживает за резюме, то лучше бы переживал весной , когда вылет из кубка два раза и от клуба из ФНЛ .
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Кирилл Демченко
Ответ Ivan Petrov
Он избавился от нападающих? Или может ему наобещали и не купили?
конечно он избавился. как объяснить то что бальде приехал к нему меньше года назад и он ему уже не нужен?! как обьяснить тот факт,что в первых турах да как и сейчас есть один Соболев. бальде вообще не понятно почему целый месяц не играл , шамара игрока сборной вообще не заявляли в рпл. слушайте на него и так потратили 40 млн уже , ещё ему нападающих привозить , чем слд нападающие будут отличаться от бальде и шамара ?!
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Кирилл Демченко
что значит для чего?! в чем прикол получить огромную неустойку и поехать домой?! в кубоке большинство клубов играют вторым составом как и Спартак , но у Спартака второй состав достаточно хороший, поэтому они и выиграли практически все матч. насчёт слива в кубке , вам напомнить как он в прошлом году вылетел два раза из кубка ?!
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Кирилл Демченко
Ответ Усатый КозлоБык ©
Но для чего? В чем прикол? А то есть в кубке он себя не сливает да ?🤣🤣🤣
что значит для чего?! в чем прикол получить огромную неустойку и поехать домой?! в кубоке большинство клубов играют вторым составом как и Спартак , но у Спартака второй состав достаточно хороший, поэтому они и выиграли практически все матч. насчёт слива в кубке , вам напомнить как он в прошлом году вылетел два раза из кубка ?!
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Кирилл Демченко
Ответ Усатый КозлоБык ©
Владя стакан 🥃 Вот откуда тебе знать что Абаскаль метит в неустойку ?
своими действиями/решениями . тем как он тусует состав постоянно , тем что избавился от нападающих , тем что купил игроков , которые не всегда выходят в основе итд
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Ковид 07.10.52
И это вылезло...когда оно успевает тренировать грязьгаз...с матча вообще не вылезает...и как всегда беспокоится за чужих коров, вместо дум о старче. который на поле выходит капитаном по приказу...
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Федот Евграфович
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Вадик опять неделю бухал? 🤣🤣🤣
Нужно опохмелиться, а бабулек нет. Вот дал интервью «РБ Спорт» и в ближайший магаз за бухлом поскакал! 🤣🤣🤣
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NIK7478
Салихова так борзо себя вела и ведет, потому что за ней стоит Федун, который ей всё разрешил и поддерживал! Сама-то она никто.
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Uriah Heep
Не надо нам Салихову. Проходили.
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Руслан Платонов
Ну тут может и другое. Не Абаскаль работать не хочет, а футболисты играть не хотят
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sled
Если Карпин после Спартака смог устроится только в Мальорку, то куда может устроится Абаскаль?
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