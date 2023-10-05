«Абаскаль недотягивает до решения серьезных задач в «Спартаке», но и у ЦСКА дела разве что чуть получше». Нигматуллин о дерби

Руслан Нигматуллин раскритиковал тренера «Спартака» перед дерби с ЦСКА.

– После двух крупных поражений «Спартака» – от «Крыльев Советов» и «Динамо» – едва ли не все российское сообщество твердит, что дни Гильермо Абаскаля на посту главного тренера спартаковцев сочтены. Как вам такое?

– Я тоже считаю, да и считал всегда, что , к сожалению, до решения серьезных задач недотягивает.

Но давайте помнить: действующему руководству « » он достался, скажем так, по наследству от предыдущего. Наверное, существуют определенные сложности по расторжению с ним контракта, связанные с неустойкой. Если бы все было просто, то, я думаю, его уволили бы раньше.

– По-вашему, какова сегодня главная беда «Спартака» – у какой из его линий провалы наиболее заметны?

– Конечно же, прежде всего у обороны. Ведь даже в первых турах текущего чемпионата страны, когда «Спартак» немало забивал и набирал очки, его защитники сеяли массу ошибок. Как следствие, красно-белые позволяют соперникам слишком много и, соответственно, много из-за этого пропускают.

– Впереди – главное дерби страны. На кого вы ставите?

– Не ставлю ни на кого, поскольку ставками не интересуюсь. Но после 0:7 в двух последних матчах называть «Спартак» фаворитом этой встречи можно, если только верить в чудеса. При всем уважении к команде Абаскаля ЦСКА накануне дерби все-таки выглядел предпочтительнее.

Но как бы то ни было, не стоит спорить с тем, что в воскресенье нас ждет увлекательное зрелище. Матчи спартаковцев и армейцев всегда являются украшением сезона, какие бы места ни занимали эти команды и в какой бы форме ни находились их игроки. Это принципиальные соперники, и я ожидаю, что встреча 8 октября получится очень интересной.

Обычно фаворитов в дерби не бывает. У ЦСКА сейчас дела – разве что чуть-чуть получше, чем у «Спартака», но говорить, что он на две головы сильнее, не приходится. Но как бы то ни было, стоит помнить, что армейцы, в последнее время в чемпионате страны раз за разом игравшие вничью, наконец сумели победить. А вот спартаковцы крупно проиграли, – сказал бывший вратарь сборной России.

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