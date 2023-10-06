Квинси Промес: «Уверен, Джикия еще принесет «Спартаку» много пользы. Он остается важнейшим элементом команды, даже если не играет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес назвал Георгия Джикию важным элементом «Спартака».

– В этом контексте особое внимание публики приковано сейчас к фигуре Джикии, который в последнее время стал попадать в запас.

– Повторю: играть хочет каждый. Но Джикия – большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он еще принесет «Спартаку» много пользы.

А как капитан Георгий остается важнейшим элементом команды, даже если не играет с первых минут. Считаю, что в любом случае на поле лидером должен быть каждый. И не важно, есть у тебя на плече повязка или нет. Если в команде 11 лидеров, ее шансы на победу намного выше, – сказал полузащитник «Спартака».

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4 комментария

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KasperSurgut
Но здесь Промес прав. На счет лидеров на поле, подумав, скажу так, что повязке может уделяется слишком много внимания. Лидеров действительно должно на поле 11 быть, и еще на кромке минимум 1 лидер - тренер. Но к сожалению, Джикия не смог даже усидеть на лавке даже пять матчей подряд, уже начал мутить воду, через агента, сам высказываниями... Он вот точно не достоин повязки, а должен был как капитан наоборот сказать, что он сейчас не в лучшей форме, раз Бабич выходит на замену... Поддержать тем самым единство команды, предотвратить вот эти склоки. А на самом деле он поймал звезду уже давно, думал что он не заменим, как бы он не играл. Паника, привозы он не замечает, одно спасение и он типа король.
Сейчас надо срочно от него избавиться, он уже не молод, раз в нем такое черты человека и спортсмена - он пользы уже особой для команды в будущем не принесет. В зимнее окно продать, с почестями вспоминать при случае и все. А то будет в итоге уходить как Дзюба из Зенита, в этом я не сомневаюсь.
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не уверен в этом, особенно после третьего гола Динамо в последнем матче, когда капитан просто наблюдал футбол из первого ряда как обычно...
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sektant777)
все-таки люляшка понравилась Квинси))) а если ещё глушак привезёт самогон!!!
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