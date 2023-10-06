Квинси Промес: «Уверен, Джикия еще принесет «Спартаку» много пользы. Он остается важнейшим элементом команды, даже если не играет»

Квинси Промес назвал Георгия Джикию важным элементом «Спартака».

– В этом контексте особое внимание публики приковано сейчас к фигуре Джикии, который в последнее время стал попадать в запас.

– Повторю: играть хочет каждый. Но Джикия – большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он еще принесет «Спартаку» много пользы.

А как капитан Георгий остается важнейшим элементом команды, даже если не играет с первых минут. Считаю, что в любом случае на поле лидером должен быть каждый. И не важно, есть у тебя на плече повязка или нет. Если в команде 11 лидеров, ее шансы на победу намного выше, – сказал полузащитник «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию