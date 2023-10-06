Зарема Салихова: «ЦСКА может спокойно строить новую команду, а у «Спартака», наоборот, подгорает»
Зарема Салихов высказалась о «Спартаке» и ЦСКА перед дерби.
«Абсолютно разное противостояние. ЦСКА в прошлом сезоне принял в дар серебро от «Спартака» и выиграл Кубок России. Вдобавок клуб очень хорошо заработал на трансферах на выход. Им можно спокойно строить новую команду, без агонии.
У «Спартака», наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» 8 октября.
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