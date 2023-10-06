Зарема Салихова: «ЦСКА может спокойно строить новую команду, а у «Спартака», наоборот, подгорает»

Зарема Салихов высказалась о «Спартаке» и ЦСКА перед дерби.

«Абсолютно разное противостояние. ЦСКА в прошлом сезоне принял в дар серебро от « » и выиграл Кубок России. Вдобавок клуб очень хорошо заработал на трансферах на выход. Им можно спокойно строить новую команду, без агонии.

У «Спартака», наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Матч «Спартак» – состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» 8 октября.

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