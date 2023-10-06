Зарема Салихова: «ЦСКА может спокойно строить новую команду, а у «Спартака», наоборот, подгорает»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихов высказалась о «Спартаке» и ЦСКА перед дерби.

«Абсолютно разное противостояние. ЦСКА в прошлом сезоне принял в дар серебро от «Спартака» и выиграл Кубок России. Вдобавок клуб очень хорошо заработал на трансферах на выход. Им можно спокойно строить новую команду, без агонии.

У «Спартака», наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» 8 октября. 

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6 комментариев

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Igorrr
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igls54
У Спартака не подгорает, а не бомбит...
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Сергей48
И не вашим и не нашим) Как же не разорваться то? ... у кого в итоге то подгорает?) может в зеркало посмотреть?)
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sektant777)
интересно Лёня ей внимания не уделяет? продажей квартирой занят!!!
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T622222
Без трансферов…
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