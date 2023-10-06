«Спартак» продал 30 тысяч билетов на дерби с ЦСКА: «Рассчитываем, что поддержка будет достойной»
«Спартак» продал 30 тысяч билетов на матч с ЦСКА.
«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются.
Рассчитываем, что поддержка будет достойной», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве в воскресенье, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Общая вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
похоже фан айди навсегда
*пук ср*ньк, Абаскаля нужно снимать*