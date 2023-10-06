«Спартак» продал 30 тысяч билетов на дерби с ЦСКА: «Рассчитываем, что поддержка будет достойной»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» продал 30 тысяч билетов на матч с ЦСКА.

«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются.

Рассчитываем, что поддержка будет достойной», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве в воскресенье, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Общая вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
-15К к обычному результату без ID
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Спартак» продал 30 тысяч билетов на дерби.....
похоже фан айди навсегда
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Катя_СПб
Да 30 тысяч голов будет. И крупного рогатого, и помельче.
🐷🐴 А где рога то?))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Будет много голов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Катя_СПб
В большинстве же мужики на стадион придут. Вот тебе и рога.
Весь мир бардак, все бабы #####? 🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
Главное, чтобы игра команды была достойной. И не было после отговорок. Чтобы болельщикам не было стыдно за своих!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Поддержка будет обязательно, надеемся увидеть достойную игру.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Хоть команды и не в лучшей форме, но это всё-таки дерби и 30 тыс. на РПЛ, мягко говоря, приходит не часто, так что жду 🔥🔥🔥 игры.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fender117
Мостовой: даже как почетного гостя меня не пригласили, такого я не ожидал.

*пук ср*ньк, Абаскаля нужно снимать*
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ktoto_V_Dome
Ответ Николаэ Чаушеску
Пусть победит сильнейший !
Сильная аватарка и никнейм для этого сайта...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Ызяя
Спартак» продал 30 тысяч билетов на дерби..... похоже фан айди навсегда
А ты сомневался? При нынешней власти его не отменят, смирись.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Сурков
Ответ Ызяя
Спартак» продал 30 тысяч билетов на дерби..... похоже фан айди навсегда
умные люди давно уже это поняли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ T622222
-15К к обычному результату без ID
так еще сутки есть,плюс перед матчем кто то придет,тысяч 35-38 будет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Это болельщики ЦСКА купили?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emirhan Amirov
Поддержка будет достойный 💪... Вот только игра Спартака будет бесстыдной😱.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ichi88
Дядя,кому ты их продал ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
фан зайди))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
болельщики поддержат на уровне, вот бы и команда сыграла хорошо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita Nikitin
Боже, "Спартак" храни!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один живой
Ответ Shuller18
А ты сомневался? При нынешней власти его не отменят, смирись.
его не при какой не отменят. И кстати вопрос, зачем?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Подволоцкий
Нда, Спартаку в его нынешнем положении действительно поддержка нужна) психологическая я бы даже сказал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ </c/>
болельщики поддержат на уровне, вот бы и команда сыграла хорошо!
Будет игра в кто меньше привёз , тот и победил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий