«Спартак» продал 30 тысяч билетов на дерби с ЦСКА: «Рассчитываем, что поддержка будет достойной»

«Спартак» продал 30 тысяч билетов на матч с ЦСКА.

«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются.

Рассчитываем, что поддержка будет достойной», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве в воскресенье, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Общая вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей.

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