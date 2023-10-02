Зарема Салихова: «Ивич был в моих списках в 2021-м – люди из совета директоров даже слушать не стали. А теперь выкупать его у «Краснодара»? Что за бред!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Роберто Де Дзерби Краснодар Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова заявила, что рассматривала Ивича на пост тренера «Спартака».

Ранее появилась информация, что красно-белые интересуются тренером «Краснодара», в контракте которого прописаны отступные в размере 900 тысяч евро.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.

А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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74 комментария

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Уся Ваткин
Какая дальновидная мадама задним умом
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Michael Sh
Зарема: Мертвое море знаешь? Я убила
+76
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Новый тренер ФК Спартак
Жириновский по ее конспектам предсказания делал!
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werowolf-gears
Надо было слушать зарему и брать Мбаппе в 2015
+32
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Анатолий Фролов
Надо возвращать ее в управление команды, хороший она менеджер, по ее словам
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Wiley Fox
Был, хорошо

А чего тогда она Абаскаля взяла? Ведь она же баба-решала, да?

Тупая клоунесса и её тупые сказки
+25
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Dmitry Orlov
Точно был? Помню, что Фонсеку и Де Дзерби она называла, когда назначили Виторию, про Ивича не помню. Было где-нибудь от неё публичное упоминание Ивича, или она, как обычно задним умом умна и включает "я же говорила", когда это выгодно?

А то, что сейчас проблемы с тренером, которого привёл (а потом свалил) гениальный спортивный директор, которого вроде как Зарема и рекомендовала - мы будем учитывать или сейчас неподходящее время это напоминать?
+21
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Аннигиляторная Пушка
Гений! Как же нам повезло жить в ее время, наследие Заремы мы сможем полностью осознать только через много-много лет…
+20
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Бартоломью
... в моей записной книжке. На букву И, после Инны - маникюр.
+16
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Уся Ваткин
Ответ Николай Рвачев
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я тоже не понял, зачем ты Коля сделал этот грустный пук в лужу
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quasififa
Когда Зарима говорит, что какой-то мужчина был в ее списке, то на месте мужчины следует хорошо подумать на счет подачи в суд иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
+11
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Cst Cap
Рабинер не томи, начинай публиковать по пятницам эти удивительные истории из жизнеописания экс-королевы фермы о том, как ещё маленькой девочкой писала она Романцеву из Уфы письма с подробными описаниями тактики и состава на каждый матч тех былинных времён, когда был только "Спартак" и больше ничего. Ах, если бы не Почта России перед матчем с "Антверпеном"! Запоздалое письмо так и не вскрыто...
+9
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T622222
Ага и состав Крыльев тоже )))))
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svolota84
А Абаскаль из чьих списков будет? И где его трофеи и выигранные чемпионства?
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Zeleford
Ответ Николай Рвачев
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Зарема, успокойтесь.
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Дмитрий Беляев
Ответ werowolf-gears
Надо было слушать зарему и брать Мбаппе в 2015
и Месси с Рональдом в 2005!!!
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Невский баклан
В списках был Ивич, а пригласила Абасраля))) Желаю победы быкам в этом сезоне!
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Prokuror Prokurorov
Да что там, Зарема предлагала Федуну Гвардиолу еще в 2007 году, но ее никто не послушал, дилетанты.
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ЦСКА1960
Ответ Бартоломью
... в моей записной книжке. На букву И, после Инны - маникюр.
У неё скорее после "Игорь - сауна"
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БляхаджинсКарпина
ждем еще перлов, что Горшкова она лично приводила за руку на просмотр в Спартак, а Осинкина рекомендовала еще в 2002ом
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lehanovded
Ответ Уся Ваткин
Какая дальновидная мадама задним умом
Да, все ее уже раскусили. Сейчас выиграет Динамо в следующем матче, и Заремовские SMMщики уже тут как тут: "Марцела Личку я предлагала Федуну еще до замужества"
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Локоть Артеста
Ой не лги, Зарема! Тебя послушать, так ты - единственный светлый ум в нашем футболе.
Леонид Арнольдович, объясните супруге что она своими высказываниями себя и вас позорит.
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T622222
Фильм: Список Салиховой 😜
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Serzhique
Так, стоп, а Абаскаля кто тогда привел?

Ведь когда он выигрывал кубок, то она громче всех кричала, что, мол, это ее заслуга?
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MstAndreev
"Огласите весь список, пжлста!" (с)
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