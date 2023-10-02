Зарема Салихова: «Ивич был в моих списках в 2021-м – люди из совета директоров даже слушать не стали. А теперь выкупать его у «Краснодара»? Что за бред!»
Зарема Салихова заявила, что рассматривала Ивича на пост тренера «Спартака».
Ранее появилась информация, что красно-белые интересуются тренером «Краснодара», в контракте которого прописаны отступные в размере 900 тысяч евро.
«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.
А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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А чего тогда она Абаскаля взяла? Ведь она же баба-решала, да?
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А то, что сейчас проблемы с тренером, которого привёл (а потом свалил) гениальный спортивный директор, которого вроде как Зарема и рекомендовала - мы будем учитывать или сейчас неподходящее время это напоминать?
Леонид Арнольдович, объясните супруге что она своими высказываниями себя и вас позорит.
Ведь когда он выигрывал кубок, то она громче всех кричала, что, мол, это ее заслуга?