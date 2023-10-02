Зарема Салихова: «Ивич был в моих списках в 2021-м – люди из совета директоров даже слушать не стали. А теперь выкупать его у «Краснодара»? Что за бред!»

Зарема Салихова заявила, что рассматривала Ивича на пост тренера «Спартака».

Ранее появилась информация, что красно-белые интересуются тренером « », в контракте которого прописаны отступные в размере 900 тысяч евро.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали – тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств.

А теперь выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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