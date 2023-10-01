Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись по трансферам Малышева и Эшуорта. Браво, Осинькин!»

Зарема Салихова прокомментировала разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев».

Московская команда проиграла матч 10-го тура Мир со счетом 0:4.

«Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в « » должен быть русским.

Они не захотели приобрести ни , ни , ни . Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – сказал супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг

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