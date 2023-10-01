Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись по трансферам Малышева и Эшуорта. Браво, Осинькин!»
Зарема Салихова прокомментировала разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев».
Московская команда проиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 0:4.
«Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским.
Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – сказал супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись
Она не заболела, случайно?
Я думал не дай Бог с ней что-то случилось.
что-то долго ничего не говорила про 0-4.
Как всегда мне очень интересно было её экспертное мнение
В тренеры её !
И тогда мы увидим настоящий Спартак !
Правда, скорее всего в ФНЛ. Но, настоящий футбол ведь именно там. )
Можно хоть всех воспитанников Чертаново привести в Спартак, но какой в этом толк
Спартак уже забирал ключевых игроков Крыльев: Пруцева и Зиньковского. Но в Спартаке они на вторых ролях
А ранее Спартак забирал из Чертаново молодых талантов Умярова и Глушенкова. Умяров спрогрессировал конечно после прихода в клуб, но он не уровень стартового состава. А в крыльях скорее всего был бы ключевым игроком. Тот же Пруцев не смог после Крыльев в Сочи закрепиться.
Глушенков же считался звездой Чертаново. И потенциал у него был колоссальный. Но в Спартаке он раскрыться не смог, а в Крыльях и сейчас в Локомотиве у него выходит. Можно обвинить Спартак, но говорили и про характер парня. И если в Крыльях или Чертаново с ним будут возиться, то в Спартаке нет, так как нужен результат.
Ежов же не сильнее нынешних вингеров Спартака. Горшков неплох, но вспомните Рассказова. Человек был плох в Спартаке, но достойно выступает в Крыльях. Про Пиняева сложная ситуация, все же в Локо гендир - это бывший управленец Москомспорта, которому принадлежит Чертаново
Главное в Крыльях - это тренер (и сыгранность игроков), а не индивидуальное мастерство