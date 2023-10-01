Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись по трансферам Малышева и Эшуорта. Браво, Осинькин!»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Павел Андреев Игорь Осинькин Роман Ежов Юрий Горшков Сергей Пиняев Зарема Салихова Александр Матыцын Пол Эшуорт Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова прокомментировала разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев».

Московская команда проиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 0:4. 

«Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским.

Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – сказал супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг

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104 комментария

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Никита Давыдкин
Дак забирали уже из крыльев и пруцева, и Соболева, и зиньковского. Крылья вон новых игроков нашли, а в Спартаке как обычно шапито. Может, не только в селекции дело? Я уверен, хоть сейчас приди Осинькин и весь состав крыльев в Спартак, через год будут точно такие же комментарии, как сейчас об Абаскале
+147
-4
+143
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Jean_M
Но еще не поздно приобрести из Крыльев Шитова. Парень молодой, перспективный, незасвеченный. Я даже и не вспомню где он играл до Крыльев
+82
-3
+79
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Jean_M
Но еще не поздно приобрести из Крыльев Шитова. Парень молодой, перспективный, незасвеченный. Я даже и не вспомню где он играл до Крыльев
Слишком сложная ирония для местных пользователей
+65
-2
+63
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Owen_the_Simple
Зарема Салихова: «Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит.
Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись
+51
-6
+45
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alexsem69
Типа отмазалась 😂
+35
-2
+33
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Vićtor Diaź
Странно, что не упомянула Зенит.
Она не заболела, случайно?
+32
-8
+24
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tolstiy
Ответ Никита Давыдкин
Дак забирали уже из крыльев и пруцева, и Соболева, и зиньковского. Крылья вон новых игроков нашли, а в Спартаке как обычно шапито. Может, не только в селекции дело? Я уверен, хоть сейчас приди Осинькин и весь состав крыльев в Спартак, через год будут точно такие же комментарии, как сейчас об Абаскале
ну во первых- год ему ещё нужно будет отработать, а в спартаке это не факт....
+21
0
+21
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Покерный Футбол
Ну тут сложно спорить с Заремой - браво Осинькин.
+25
-8
+17
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rasso
Ответ Jean_M
Но еще не поздно приобрести из Крыльев Шитова. Парень молодой, перспективный, незасвеченный. Я даже и не вспомню где он играл до Крыльев
в Спартаке)
+23
-8
+15
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Roman
Заремочка наша, как всегда, все по полочкам разложила! Умница!
+18
-7
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Алексей Демеснов
Ответ Jean_M
Но еще не поздно приобрести из Крыльев Шитова. Парень молодой, перспективный, незасвеченный. Я даже и не вспомню где он играл до Крыльев
Помню, что команда в красно-белой форме играла. Блин, вылетело название из головы...
+10
-1
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Ренат Довлятчин
Ответ Назар Игорь
Напомню, играл он за Спартак, потом Спартак - 2, потом слили за ненадобностью в Крылья.
неужели вы не углядели иронии?
+8
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schwein
Ответ Owen_the_Simple
Зарема Салихова: «Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит. Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись
Ну что вы опять начинаете? Нормально же сидели.
+10
-2
+8
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Строган Колянов
Ответ Покерный Футбол
Ну тут сложно спорить с Заремой - браво Осинькин.
сложно в принципе спорить с очевидными вещами - чем она и пользуется
+7
-1
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freeman123
Болельщики Спартака, я вам искренне сочувствую из-за наличия у вас такого персонажа, как Зарема. Она ведь просто пиарится на Спартаке и Зените делая свои «гениальные» заявления
+9
-3
+6
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Доктор Верховцев
Спартак Крылья дербанит, дербанит, выщипывает по пёрышку, но не может понять, что рождённый ползать летать не может.
+7
-2
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Строган Колянов
Первая бы и сожрала Осинькина при первых неудачах. Виттория не даст соврать
+5
-1
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Dick Advocaat
нужен тренер, при котором игроки будут РАСТИ.
+4
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Barsa! bolshe chem klub
фууу.... выдохнул.
Я думал не дай Бог с ней что-то случилось.
что-то долго ничего не говорила про 0-4.
Как всегда мне очень интересно было её экспертное мнение
+4
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Игорь Романов
Шитов и Рассказов когда-то играли за Спартак, ну что-то у них не вышло. При этом в крыльях Рассказов демонстрирует крайне продуктивный футбол на позиции полузащитника, а Шитов в этом сезоне начал потихоньку раскрываться. Все дело в тренере, он нашел к ним подход и сделал так, чтоб они приносили команде пользу
+3
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Olegovich1007
Ну вот, видно что человек разбирается !

В тренеры её !

И тогда мы увидим настоящий Спартак !
Правда, скорее всего в ФНЛ. Но, настоящий футбол ведь именно там. )
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Roon95
мне кажется , что великая история Спартака это и благо , и зло одновременно. на футболистов одновременно давит то, что они должны соответствовать запросам болельщиков, которые объелись забрались успехами прошлых генераций Спартака, а с другой те же болельщики чуть ли не возносят до небожителей футболистов, если они пару раз подряд выиграют. Я думаю, что нужен тренер, который заставит засучить рукава и ПРОСТО ЗАСТАВИТ РАБОТАТЬ. А сейчас я вообще не вижу в Спартаке трудолюбия. Болтать там все могут. Рыба гниёт с головы, если у головы нет чётких идей, то как их донести до команды. Спартачи, вам нужен Черчесов
+3
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Crenk
Ответ Доктор Верховцев
Спартак Крылья дербанит, дербанит, выщипывает по пёрышку, но не может понять, что рождённый ползать летать не может.
Только нырять
+4
-1
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Ovsyankin
Сама чего не купила Пиняева? Жаба
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Мевин Магнуссен
Странно, что Зарема не сказала, что надо было брать Салтыкова, которого Крылья за совсем копейки из Чертаново забрали

Можно хоть всех воспитанников Чертаново привести в Спартак, но какой в этом толк

Спартак уже забирал ключевых игроков Крыльев: Пруцева и Зиньковского. Но в Спартаке они на вторых ролях

А ранее Спартак забирал из Чертаново молодых талантов Умярова и Глушенкова. Умяров спрогрессировал конечно после прихода в клуб, но он не уровень стартового состава. А в крыльях скорее всего был бы ключевым игроком. Тот же Пруцев не смог после Крыльев в Сочи закрепиться.

Глушенков же считался звездой Чертаново. И потенциал у него был колоссальный. Но в Спартаке он раскрыться не смог, а в Крыльях и сейчас в Локомотиве у него выходит. Можно обвинить Спартак, но говорили и про характер парня. И если в Крыльях или Чертаново с ним будут возиться, то в Спартаке нет, так как нужен результат.

Ежов же не сильнее нынешних вингеров Спартака. Горшков неплох, но вспомните Рассказова. Человек был плох в Спартаке, но достойно выступает в Крыльях. Про Пиняева сложная ситуация, все же в Локо гендир - это бывший управленец Москомспорта, которому принадлежит Чертаново

Главное в Крыльях - это тренер (и сыгранность игроков), а не индивидуальное мастерство
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