Зарема о «Спартаке»: «Нужно еще 3 вице-президента, 3 заместителя Эшуорта, 3 заместителя для заместителя, но все будет решать Агузаров. Станислав Саламович, ваш выход!»

Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможной перестройке в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что московский клуб хочет провести реструктуризацию спортивного блока. Кроме того, появилась информация о том, что «Лукойл» заинтересован в назначении главным тренером.

«В «Спартак» нужно еще три вице-президента, три заместителя , три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но все будет решать .

Станислав Саламович, ваш выход!» – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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