Зарема о «Спартаке»: «Нужно еще 3 вице-президента, 3 заместителя Эшуорта, 3 заместителя для заместителя, но все будет решать Агузаров. Станислав Саламович, ваш выход!»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Алан Агузаров Зарема Салихова Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможной перестройке в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что московский клуб хочет провести реструктуризацию спортивного блока. Кроме того, появилась информация о том, что «Лукойл» заинтересован в назначении Станислава Черчесова главным тренером. 

«В «Спартак» нужно еще три вице-президента, три заместителя Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но все будет решать Агузаров.

Станислав Саламович, ваш выход!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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28 комментариев

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MishaFCZ
А то при твоем муже было по другому.
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T622222
П в чем отличие от времени твоего муженька? Все тоже самое и полный развал….
+25
-3
+22
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Строган Колянов
Поправьте меня, но разве не так было при Федуне?
+14
-1
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fil_spb
Ответ MishaFCZ
А то при твоем муже было по другому.
При Федуне в совете директоров даже экспертница с веселым прошлым посидела. То что сейчас такого позора нет, уже шаг вперед.
+14
-2
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Александр Зубков
Ответ Артём Амирджанян
Так Карпин или Черчесов? Вы определитесь уже
Станислав Саламыч же. Карпин.
+9
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pashajj
Зарема, Абаскаль же вроде твой протеже.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А про Зенит где?
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Сергей Зотов
Так такой бардак был и при Федуне))
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Данко Лазович
Мадам Флюгер повернулась нужной стороной))
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yura90
Ответ pashajj
Зарема, Абаскаль же вроде твой протеже.
так «не царь плохой, а бояре плохие»
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vasyamen
Интересно, а Абаскаля она тоже по гороскопу выбирала?
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валя_стакан
Гурам Аджоев уже выехал на помощь Стасу
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Леван Мкртчян
Новая схема для Спартака -- 3/3/3/Агузаров
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Kira625
Пошла горячая вода ;)
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Такие дела
Альтернативы Царю просто нет
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Новый тренер ФК Спартак
Кто там был еще в ее списках в 2005 году?
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Древний спартач
Аааа , Агузаров . Знаю такого - это муж Жанны Агузаровой .
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Bazelle
Только не Черчесов, с ним не смогут работать креативные легионеры. Дайте спокойно работать Абаскалю.
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sd4fmwrvz8
Давайте Царя уже , все сразу успокоятся и вся страна будет за него горой стоять
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