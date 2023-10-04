Зарема о «Спартаке»: «Нужно еще 3 вице-президента, 3 заместителя Эшуорта, 3 заместителя для заместителя, но все будет решать Агузаров. Станислав Саламович, ваш выход!»
Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможной перестройке в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что московский клуб хочет провести реструктуризацию спортивного блока. Кроме того, появилась информация о том, что «Лукойл» заинтересован в назначении Станислава Черчесова главным тренером.
«В «Спартак» нужно еще три вице-президента, три заместителя Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но все будет решать Агузаров.
Станислав Саламович, ваш выход!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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